¿Se deprimen los hombres de forma diferente a las mujeres?

¿Existe una «brecha de género» para la depresión? Algunos expertos señalan que en los hombres puede pasar inadvertida porque se manifiesta de manera diferente y no se ajusta a los estereotipos que asociamos a esta enfermedad, como la tristeza y el llanto. Además, la depresión masculina puede estar enmascarada por el machismo, el abuso de sustancias y la ira.

«La depresión no tiene la misma presentación en hombres y mujeres. En los hombres, con frecuencia pasa inadvertida o se subdiagnostica porque no se ajusta al cuadro típico que suele asociarse con este trastorno, como la tristeza profunda, el llanto, la culpa intensa o la falta total de motivación», señala el psiquiatra y divulgador científico Pablo Malo, que enumera una serie de signos y síntomas típicos de la depresión en hombres: la irritabilidad, el enfado o la agresividad, en lugar de tristeza evidente; el abuso de sustancias (alcohol y drogas); el aumento de la conducta sexual (infidelidades y búsqueda de parejas) para sentirse deseable y «vivo»; las conductas de riesgo o la búsqueda de sensaciones fuertes (juego, peleas, conducción temeraria, robos); las discusiones y conflictos frecuentes (sobre todo con personas cercanas) y la expresión de sentirse «estresados». Todos estos síntomas «masculinos» pueden enmascarar los clásicos, como el cansancio, el insomnio o la apatía.

Malo ha realizado estas observaciones en su perfil de la red social X como comentario a un artículo del terapeuta y profesor de Psicología Anthony D. Smith en la revista estadounidense «Psychology Today». En la pieza, Smith defiende que la depresión no es una experiencia homogénea, especialmente en lo que respecta al sexo de la persona, y que la depresión masculina puede estar enmascarada por el machismo, el abuso de sustancias y la ira. Aun así, destaca que el «Manual diagnóstico y estadístico de los y trastornos mentales» de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (2013), posiblemente la referencia diagnóstica más utilizada en su país, aunque incluye una subsección sobre problemas de diagnóstico relacionados con el género para la mayoría de las afecciones, señala que «...no existen diferencias claras entre géneros en los síntomas», en el caso de la depresión, y eso «a pesar de que décadas de investigaciones afirman lo contrario», remarca.

Una de las diferencias más llamativas de la depresión entre hombres y mujeres, en términos generales, es la que tiene que ver con la conducta sexual. Anthony D. Smith, que cita una docena de estudios como fuente para su artículo, admite que puede parecer extraño vincular la depresión con el aumento de la actividad sexual, pero asegura que los expertos en relaciones han descrito cómo la infidelidad puede explorarse como un «remedio» para esta enfermedad: «Buscar parejas sexuales puede hacer que uno se sienta deseable, lo cual es un antídoto para la baja autoestima, y entusiasmado, como si volviera a la vida. Además, quien busca una aventura extramatrimonial es más propenso a cuidar su apariencia y puede empezar a hacer ejercicio y cuidarse mejor, lo cual, en sí mismo, puede ser un antídoto para la depresión, o al menos ayudar a disimularla», explica.

Suicidio

Un experto español que comparte esta idea sobre las diferencias en la depresión entre hombres y mujeres es el psicólogo clínico Miguel Guerrero. «El sufrimiento masculino, en muchos casos, no se presenta como esperamos. No llega en forma de tristeza verbalizada o de llanto, sino como irritabilidad, consumo de alcohol o de drogas, aislamiento, somatización o conductas de riesgo. Llega sin palabras, o con pocas. Y cuando reconocemos esos comportamientos como la expresión de un sufrimiento, no intervenimos donde deberíamos», ha escrito en un artículo de opinión sobre el suicidio de los hombres publicado en «El Mundo». En el texto, este experto, miembro del grupo ejecutivo del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio del Ministerio de Sanidad, recuerda que, en la mayoría de los países, entre ellos España, los hombres se suicidan entre dos y tres veces más que las mujeres. Por ello, se pregunta si es aceptable no hacer nada diferente.

«Muchísimos hombres deprimidos sí lloran, sí rumian, sí se sienten culpables. La diferencia es de frecuencia, no de especie»

Para otro psicólogo, Daniel Novoa, los datos no implican que «los hombres se deprimen de manera diferente a las mujeres», sino que ciertos síntomas, como el abuso de sustancias, la irritabilidad y las conductas de riesgo, aparecen con mayor frecuencia en hombres deprimidos, pero también se muestran en mujeres deprimidas. «Muchísimos hombres deprimidos sí lloran, sí rumian, sí se sienten culpables. La diferencia es de frecuencia, no de especie», matiza.

Novoa, con consulta en Vigo, recuerda que muchos hombres han sido educados tradicionalmente en la necesidad de esconder su vulnerabilidad («los chicos no lloran»), por lo que el malestar «busca una salida más permitida» socialmente, como el consumo de alcohol, la rabia o realizar jornadas de trabajo de 14 horas. Por ello, subraya, acudir a un psicólogo «no es rendirse ni es debilidad, es lo contrario».