La artista Elena del Rivero presenta en Madrid «La quema»

El 5 de octubre de 2024, después de estar expuestas durante ocho meses en varios espacios de la aldea gallega de San Pedro Fiz de Vilar (Bande, Ourense), Elena del Rivero decidió quemar todas las obras de aquella exposición, realizadas durante las décadas de 1970-1980, durante un acto de celebración comunitaria. Con esta performance la artista quería llevar a cabo una crítica a la comercialización del arte contemporáneo. Sólo se indultó una obra, de su serie «Las moradas de Teresa de Ávila», que la artista legó al pueblo y que se guarda en su iglesia. Ahora, Elena del Rivero expone nuevas obras en el Museo de Antropología de Madrid, en una retrospectiva que recoge parte de aquel proyecto que llevó a cabo. Las cenizas de aquella hoguera se integran en esta exposición.

Fiel a su admiración por los métodos del artista norteamericano Robert Rauschenberg, las obras que se exponen aquí fueron elaboradas con materiales que la artista encontraba durante sus excursiones por el pueblo, junto con otros que los vecinos de la aldea le suministraban, también procedentes de hallazgos en aquel lugar. La propuesta recoge un diálogo con otro de sus proyectos, «El archivo del polvo», compuesto por los restos que la artista encontró en su estudio de Nueva York, cerca de la zona cero del atentado contra las Torres Gemelas en septiembre de 2001.

En los collages, los ensamblajes y las obras construidas con estos materiales, la artista revisita el paisaje rural y rescata la memoria de los campesinos, acostumbrados a reciclar los residuos para subsistir en medio de la sociedad de consumo y del proceso de supervivencia causada por la migración hacia zonas urbanas.

En la serie «Ensamblajes» se reúnen obras de gran formato creadas a partir de trabajos anteriores, objetos encontrados y objetos personales, mientras en «Diarios» la artista recoge sus registros durante los 23 días de su tercera estancia en aquella aldea. En «Un mosaico de lo común» ha reunido fotografías tomadas con cuatro diferentes cámaras que documentan la convivencia con los vecinos durante el proceso de «La Quema».

Obras de la exposición «La quema. Una retrospectiva de Elena del Rivero» / FDV

En otra sede, el Panteón de España, en la instalación «Canto para un monumento funerario», están metidas en botellas las cenizas resultantes de aquella quema, introducidas en una jaula para conejos abandonada. Son botellas antiguas con etiquetas creadas expresamente, que contienen las cenizas que aluden al efecto purificador del fuego donde simbolizan un signo de redención, mientras los objetos abandonados son un canto de luz que trasciende el tiempo y aspira a lo divino.

En una sala de la exposición se escucha durante todo el tiempo una grabación con la voz de Elvira, una de las vecinas de la aldea, que cuenta a su interlocutora aspectos de la historia de aquel lugar. La exposición se completa con la proyección del documental «La Quema», que recoge el proceso de creación, exposición y destrucción de las obras de Elena del Rivero en San Pedro Fiz de Vilar. La proyección se acompaña del documental de 1940 «O carro e o home».

Una artista conceptual

La artista valenciana Elena del Rivero vive en Nueva York desde 1991 realizando obras sobre papel y llevando a cabo instalaciones y performances. Algunas de sus obras están en el Metropolitan Museum y el Museo de Arte de Nueva York, en la Galería de Arte de la Universidad de Yale y en Washington. En España tiene obras en el Museo Reina Sofía de Madrid y en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.