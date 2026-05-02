Pablo Martínez, el artesano ourensano que hace a mano el sonido de Galicia

En su taller se sigue construyendo una parte esencial de la identidad gallega. En A Valenzá trabaja Pablo Martínez, artesano de instrumentos tradicionales y alma del obrador Musical Galega, desde donde reivindica el lema «o son de Galicia feito a man». De su local salen gaitas, panderetas, tamboriles, bombos o tarrañolas –entre otros– con un denominador común, el respeto por la materia prima y el sonido.

Aficionado desde pequeño a la música, no solo aprendió a tocar la gaita sino a entenderla desde dentro. Cómo vibra, cómo respira, cómo envejece. Esa curiosidad técnica fue el germen de un oficio que hoy combina artesanía e investigación. Ya tocaba la gaita a los ocho años en la escuela de A Valenzá y hoy, con poco más de cuarenta, es compositor, profesor, director de bandas e investigador.

Estuvo en la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense, con 18 años fue director de la banda de Entrimo hasta los 25, y desde 2012 dirige la banda Nova Fronteira de A Valenzá y Cartelle. Con esta agrupación participó y participa en festivales en toda España y parte de Europa y en intercambios con otros grupos.

La clave del trabajo de Pablo Martínez está en el equilibrio entre tradición y evolución. Además, personaliza cada instrumento al músico / Iñaki Osorio

Su firma ha evolucionado hasta convertirse en un referente dentro de la construcción de instrumentos gallegos. En su local de A Valenzá no solo se fabrican piezas únicas, sino que se investiga, repara y se escucha a la madera.

La clave de su trabajo está en el equilibrio entre tradición y evolución. Martínez selecciona maderas nobles, experimenta con materiales contemporáneos y adapta cada instrumento al músico que lo encarga. No hay dos iguales. Esa personalización –punteiros a medida, tamboriles calibrados, afinaciones específicas– lo ha convertido en proveedor habitual de gaiteros, escuelas y agrupaciones que buscan algo más que un instrumento: buscan carácter único con la marca «Pablo Martínez», reconocible en el logotipo formado por dos roncos cruzados y con borlas.

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Pero su labor no se detiene en el banco de trabajo del taller. Con la banda Nova Fronteira de A Valenzá y Cartelle tiene la escuela de música tradicional, que cuenta con 13 profesores y más de 200 alumnos matriculados, y además coordina el museo da Gaita de Foles de Barbadás, un punto clave para conocer el patrimonio cultural de la zona y la evolución de la gaita de fol. Sus diversos trabajos pueden verse en su página web: pablomartinezmusical.com.