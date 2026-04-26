Arte para llevar

La relación de Silvia Caixeiro González con la artesanía comenzó en 2007, cuando participaba en una feria anual de Navidad en Pontevedra junto a compañeras de la facultad de Bellas Artes. «Aquel primer contacto con el público -explica- fue el inicio de un camino que, con el tiempo, se convirtió en mi forma de vida». Finalizada la licenciatura, durante varios años compaginó creación y participación en ferias hasta que en 2012 decidió dedicarse en exclusiva a su marca. Completó su formación técnica y profesional con un monográfico de un año en joyería en la Escola Mestre Mateo de Santiago, con el que profundizó más en su vocación.

La propuesta de Silvia «se basa en crear joyas contemporáneas no convencionales, alejadas de tendencias impuestas. La retranca gallega es un elemento fundamental en mi proceso creativo: esa ironía sutil, ese juego entre lo que se dice y lo que realmente se quiere expresar. Me interesa que las piezas no sean solo un complemento estético, sino que provoquen algo, que generen una reacción», refiere.

Cada creación es una pieza singular, hecha a mano con materiales diversos como vidrio, resina, metacrilato, arcilla polimérica, tejidos u objetos reciclados… siempre con el mismo propósito: impactar, provocar y no pasar desapercibidas. Piezas como el «anillo toxo», por ejemplo, encapsulan una auténtica rama de esta arbusto tan propio, simbolizando la fuerza y la esencia de la naturaleza gallega. En el catálogo creativo de Silvia hay «pulseras estrelas de mar», el brazalete de Venus, anatomía de un latido en forma de pendientes o «nunca choveu que non escampara», entre otras muchas propuestas.

«Con el tiempo he entendido que cuando una pieza provoca algo en alguien, todo el esfuerzo cobra sentido. Son muchas las creaciones que han generado reacciones emocionales en las personas que se acercan a mi stand. Entre ellas, recuerdo especialmente un collar en forma de pequeña caja transparente que encierra un corazón anatómico rojo con la inscripción «No romper ni en caso de emergencia», cuenta Silvia. Más de una persona se ha emocionado al verlo. Una chica llegó a decir: «Casi lloro con este collar». «Cuando algo así ocurre, entiendo que la pieza ha ido más allá de lo estético y ha tocado algo más profundo», refiere la artífice de Paseloqpase.

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Silvia trabaja a partir del diseño y experimenta con materiales diversos, buscando siempre sorprender y mantener una identidad reconocible. Su taller de Ribadumia cuenta con el sello de Artesanía de Galicia, participa en ferias y distribuye sus piezas en tiendas especializadas, combinando creación artística, identidad cultural y contacto directo con el público. Sus trabajos pueden verse en paseloqpase.com