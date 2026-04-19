No te quedes AFK: descifra el código de siglas de las redes sociales

«WTF, no seas NPC y envíame un DM ASAP». Esta breve frase, repleta de siglas, es un ejemplo hipotético de lo que nos podríamos encontrar navegando en redes sociales: un lenguaje ininteligible, incluso para quienes dominan el inglés. La jerga de internet está poblada de siglas y acrónimos, una proliferación impulsada por la Generación Z, la cultura del streaming y la era del scroll, el escrutinio obsesivo e infinito de las pantallas. He aquí una lista, ordenada alfabéticamente, de siglas coloquiales para no perderse en la conversación digital.

AFK - Away From Keyboard, «lejos del teclado». Sirve para advertir a otros usuarios de que no se estará frente a la pantalla del dispositivo por un tiempo. Utilizado sobre todo en plataformas de videojuegos y de mensajes (WhatsApp). BRB (Be Right Back, «Vuelvo enseguida») se suele usar junto con AFK («I’m AFK, BRB»). Para indicar que se va al baño de una forma menos explícita, algunos ponen «Bio-break».

ASAP - As Soon As Possible, «lo antes posible». Para urgencias o tareas pendientes.

BTW - By The Way, «por cierto». Para añadir un comentario lateral o aclaración.

DIY - Do It Yourself, «hazlo tú mismo». Siglas que se han popularizado en las redes para designar manualidades o tareas, como la construcción de artículos o la reparación de objetos, que puede hacer uno mismo.

DM - Direct Message, «mensaje directo». Se usa igual que «mensaje privado».

FAFO - Fuck around, find out. Se puede traducir como «sigue jodiendo y te vas a enterar». El atrevimiento se topa con las consecuencias, siempre nefastas. Han llevado estas siglas muchos vídeos de soldados rusos campando por tierras ucranianas. Colgados en redes sociales como X, suelen acabar con la muerte de los invasores, captada por un dron con cámara ucraniano.

FOGO - Fear Of Getting Obsolete, «miedo a quedarse obsoleto». Es una tendencia acelerada en los últimos años por la transformación tecnológica que ha supuesto la inteligencia artificial. Según los expertos, el temor no es tanto a ser despedido de manera inmediata, sino a la pérdida de relevancia en la empresa. Esta preocupación, que afecta incluso a puestos directivos, puede derivar en tecnoestrés y en dificultad para desconectar de la actividad laboral. El FOGO ha comenzado a instalarse también entre los puestos directivos y de alta dirección, especialmente en sectores sometidos a una transformación tecnológica constante.

FOMO - Fear Of Missing Out, «miedo a perdérselo». Ansiedad por no estar presente en algún evento o acontecimiento, como una fiesta, un festival o la gira de conciertos de un gran grupo o artista, como Coldplay, Taylor Swift o Rosalía, cuyas fotos y vídeos son altamente instagrameables.

FYI - For Your Information, «para tu información». Para compartir datos o advertencias sin dramatismo.

GOAT - Greatest Of All Time, «el mejor de todos los tiempos». Muy utilizado en posteos sobre deportes en redes sociales. El debate sobre quién es el GOAT (siglas que coinciden con la palabra inglesa para «cabra») es especialmente encendido en el fútbol cuando se plantea entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

ICYMI - In Case You Missed It, «en caso de que te lo perdieras». Para recuperar o destacar información ya publicada anteriormente.

IYKYK - If You Know, You Know, «si lo sabes, lo sabes», se usa para aludir a referencias internas o cómplices. Se puede acompañar con el emoji de la cara guiñando un ojo.

IMHO - In My Humble Opinion, «en mi humilde opinión». Sirve para introducir una opinión personal, a veces con un tono irónico o de modestia.

JOMO - Joy of Missing Out, «alegría de perderse algo». Es una filosofía que contrasta con el FOMO (miedo a perdérselo). Aboga por encontrar satisfacción al desconectar de las redes sociales y de los planes sociales constantes, en lugar de sentirse presionado para estar presente en las citas más populares o demandadas.

LOL - Laughing Out Loud, «riendo en alto». Para mostrar risa o ironía. Son unas siglas muy utilizadas en España. Una variante más enfática y menos utilizada es LMFAO, acrónimo de la expresión coloquial de internet Laughing My Fucking Ass Of, algo así como «partirse el puto culo de risa».

NIMBY - Not In My Backyard, «no en mi patio trasero». Se refiere a la resistencia que suelen generar ciertas políticas o actuaciones urbanísticas, aunque se reconozca que tales desarrollos o proyectos –una planta de tratamiento de basuras, una central nuclear, un parque eólico, la ampliación de una autopista…– son necesarios para la sociedad en su conjunto.

NPC - Non-Playable Character, que en español significa «personaje no jugable» (PNJ), se refiere a cualquier personaje en un videojuego o juego de rol que no es controlado directamente por un jugador, sino por el ordenador o el director del juego. Puede cumplir roles como dar misiones, vender objetos o ser parte de la historia. Se usa coloquialmente en redes sociales para describir a personas sin opinión propia o de comportamiento previsible.

Personajes NPC (no jugables), del popular videojuego Minecraft. / FDV

NSFW - Not Safe For Work, «no es seguro para el trabajo». Para advertir de contenido inapropiado en un contexto laboral o serio.

OMG - Oh My God, «Dios mío». Expresión de sorpresa o incredulidad. Es una de las siglas en inglés más asentadas en las conversaciones en castellano.

OOTD - Outfit Of The Day, o «look del día», sigla típica de Instagram.

POV - Point Of View (punto de vista). Muy popular en vídeos de TikTok e Instagram para plantear la situación de una escena determinada.

SFW - Safe For Work, «seguro para el trabajo». Se utiliza para etiquetar contenido (imágenes/vídeos) que no es explícito o inapropiado para ser visto en un entorno profesional.

TACO - Trump Always Chickens Out («Trump siempre se acobarda»). Acrónimo político y meme que ha hecho fortuna en Twitter/X. Se refiere a la acusación al presidente de Estados Unidos de acobardarse ante China, en la guerra comercial, o ante Vladimir Putin, en su papel mediador en la guerra de Ucrania. Trump amenazó con altísimos aranceles a los productos chinos, que luego retiró, y amagó con vender misiles Tomahawk a Ucrania para atacar a Rusia, pero no cumplió su promesa. También lanzó duros ultimátums a Irán que aplazó o canceló. De ahí que se le acuse de achantarse (chicken out) y se le represente ridiculizado como un pollo (chicken), en memes y pancartas. El término TACO fue utilizado por primera vez el año pasado por un periodista del «Financial Times», Robert Armstrong, en un artículo de opinión que analizaba los aranceles y sus efectos en los mercados estadounidenses. Las siglas TACO coinciden con un plato mexicano especialmente popular en Estados Unidos, los tacos, por lo que, a menudo con la ayuda de la IA, se han creado infinidad de memes de Trump con tacos mexicanos.

TACO: Trump es un pollo con tacos mexicanos en este meme realizado con IA. / Grok

TBD - To Be Determined, «por determinar». Usado para indicar que un dato, fecha o resultado aún no está fijado. Suele aparecer, por ejemplo, en las páginas web de las giras musicales, para indicar que la fecha o lugar del concierto no ha sido todavía determinado.

TBH - To Be Honest, «para ser honesto». Similar a NGL (Not Gonna Lie, «no voy a mentir»), introduce una opinión sincera o una verdad incómoda.

TBT - Throwback Thursday, algo así como «jueves de recuerdos». Se utiliza como hashtag (etiqueta) para publicar en redes sociales fotos nostálgicas o antiguas, siempre los jueves.

TL;DR - Too Long; Didn’t Read, «demasiado largo, no lo leí». Se suele poner cuando se ofrece un resumen de lectura rápida de textos largos.

TMI - Too Much Information, «demasiada información». Se suele utilizar cuando alguien cuenta detalles escabrosos o escatológicos que no resultan necesarios para la comprensión del relato.

VLLC - ¡Viva La Libertad, Carajo! La excepción que confirma la regla: unas siglas en español, y no inglés, como suele ser la norma. Corresponden al eslogan-grito característico del histriónico presidente de Argentina, el político liberal populista Javier Milei.

WTF - What The Fuck?, «¿qué cojones?». Indica desconcierto o crítica fuerte; habitual en prensa digital irónica.

WYD - What (are) You Doing?, «¿qué haces?», para abrir conversaciones en WhatsApp.

YOLO - You Only Live Once, «solo vives una vez». Su uso ha decaído, pero sigue presente en el ámbito juvenil.

ZS - Zero Sleep, «cero dormir». Se utiliza en comunidades de videojuegos y en redes sociales para indicar que alguien ha pasado la noche sin pegar ojo.