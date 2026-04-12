Vigo en la mirada del artista

De la brillante generación de los Laxeiro, Colmeiro, Lugrís y Manuel Torres, con quienes mantuvo amistad, sobrevive el pintor José María Barreiro (Forcarey, 1940), en plena actividad creativa, cuya obra se expone actualmente en la Casa das Artes de Vigo. Vigo fue el centro de su actividad y de su vida, la ciudad a la que siempre regresaba después de viajes por España y estancias en el extranjero. Cuando Urbano Lugrís volvió pobre, enfermo y solo a esta ciudad, Barreiro le ofreció su estudio de las Galerías Durán, en la calle Velázquez Moreno, para que viviese y trabajase allí. Ambos llevaron a cabo proyectos conjuntos (en esta exposición se puede ver un pirograbado de la ría de Vigo realizado a cuatro manos) y llevaron a cabo proyectos y murales.

José María Barreiro, actualmente residente en la parroquia de Cela, en Bueu, en una casa desde la que se contempla un paisaje privilegiado de la ría de Pontevedra, sigue manteniendo su estudio en Vigo desde que lo ocupara en 1964. Lleva toda la vida en el mundo del arte, en el que se inició en la década de los años cincuenta del pasado siglo. Su formación fue autodidacta y sus primeras pinturas se expusieron por iniciativa de Manuel Torres en el Ateneo Santa Cecilia de Marín en 1961. En 1963 vivió unos años de vida bohemia en París, fascinado por la obra de los impresionistas, donde conoció la obra de Picasso y de Matisse y donde instalaba su caballete con los lienzos en los que captaba el ambiente alegre y colorista de las calles y plazas de aquella capital. A su regreso de París presentó en la Galería Toison de Madrid, en 1968, algunos de aquellos cuadros en una exposición elogiada por críticos como Arean, Castro Arines y García Viñolas.

Al año siguiente Laxeiro lo invitó a presentar su obra en Buenos Aires y Barreiro se trasladó a la capital argentina para exponer allí una docena de cuadros y volver a Vigo al cabo de unas semanas. Pero, instalado en los ambientes artísticos y culturales del barrio de la Boca, y contratado como escaparatista de grandes almacenes porteños como Harrods (en Vigo ya había trabajado para los almacenes El Príncipe y Romero), se va integrando en la intensa vida creativa de aquella capital, colgando sus cuadros en diversas exposiciones como las de las Galerías Perla Marin, y su regreso se va demorando varios años. En Buenos Aires hizo amistad con Luis Seoane y otros pintores como Rómulo Macció, Castagnino, Betinelli y López Claro, y desde aquella ciudad viajó a Chile, Brasil y Uruguay.

A lo largo de su carrera José María Barreiro fue consolidando un estilo personal en el que destaca el dibujo y el empleo del color, en una temática muy relacionada con la Galicia marinera en la que vive, hasta consolidar un lenguaje propio y un estilo personal. Reconocido ya fuera de su país, hoy es una de las figuras más respetadas internacionalmente en el mundo del arte.

En «Vigo. Luz e cor» se expone una selección muy representativa de su obra, fundamentalmente la relacionada con la ciudad de Vigo, sus gentes y sus paisajes, que han inspirado gran parte de sus cuadros, sus dibujos, sus grabados y sus esculturas. Están también los cuadros en los que recoge las actividades por las que siente una atracción especial, fundamentalmente la música, las escenas de circo, las del pintor y sus modelos, los coloridos bodegones y las ventanas que conectan el mundo interior de las estancias con los paisajes exteriores en los que siempre está o se intuye el mundo de la Galicia marinera.