Exposición con un único cuadro

En 1974 el barón Thyssen adquirió en los Estados Unidos el cuadro «Express», de Robert Rauschenberg, que actualmente forma parte de la colección permanente de la sede del museo en Madrid. El cuadro se muestra ahora en una instalación especial con la que el Thyssen conmemora el centenario del nacimiento del artista en 1925. «Express», creada en 1963, es una de las pinturas serigrafiadas más conocidas de Rauschenberg. La comisaria de la exposición, Marta Ruiz del Árbol, ha hecho una investigación sobre esta obra que permite analizarla desde perspectivas inéditas y entender su conexión con ámbitos como la danza y las artes visuales.

Después de la II Guerra Mundial París perdió la capitalidad del mundo del arte que venía manteniendo desde los años finales del siglo XIX. Los mercados y las pujantes casas de subastas buscaban horizontes más rentables en ciudades como Londres o Nueva York y muchos grandes artistas se apuntaron a aquella subasta de millones de dólares con los que la jet set y los grandes magnates de las finanzas regaban generosamente cualquier novedad, del Expresionismo abstracto al Pop art. En 1964 Rauschenberg ganó el León de Oro de la bienal de Venecia con su obra «Combine Painting» gracias en buena medida a la labor de promoción del galerista Leo Castelli, y la crítica consideró que definitivamente había llegado el relevo para la capitalidad mundial del arte. Fue el primer artista norteamericano en obtener el Gran Premio de Pintura de la bienal y este acontecimiento provocó una de las grandes polémicas al considerarlo como el paradigma de la utilización de la cultura como arma política de la guerra fría. Su obra y la de otros pintores como Pollock, subvencionada con fondos estatales, sirvió para vender internacionalmente la idea de libertad ligada a la de cultura de consumo, en contraste con el hieratismo del Realismo Socialista de la URSS. Rauschenberg culminaba además un proceso de conquista cultural al abrir la puerta a la cultura Pop en Europa.

Robert Rauschenberg con «Express» / FDV

A la polémica provocada por el premio y el cambio de capitalidad cultural se unió el historiador canadiense Serge Gilbaut con un ensayo demoledor: «De cómo Nueva York robó la idea del arte moderno». En París muchos artistas siguieron creando una obra importante, curiosamente algunos influidos por el movimiento beatnik, nacido en los Estados Unidos, que tenía su asiento en los clubes de jazz de París y su púlpito en los cafés donde la intelectualidad debatía sobre el futuro de una cultura en transformación acechada por la guerra fría, los movimientos de descolonización y una insaciable sociedad de consumo. Pero el premio a Rauschenberg inauguró definitivamente la era en la que la capital de la cultura se había trasladado a Nueva York.

Traslado de las obras de Rauschenberg en la bienal de Venecia, 1964 / FDV

Debido a las pequeñas dimensiones del pabellón de Estados Unidos en aquella bienal de Venecia, algunas obras se trasladaron del Palacio del Gran Canal al recinto oficial. Aquí se pueden ver fotografías de esos traslados en barca, tomadas por Ugo Mulas.

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Admirador de Andy Warhol, Rauschenberg comenzó a crear sus «combine paintings» en los años cincuenta del siglo XX, mezclando pintura, escultura y collages con imágenes fotográficas extraídas de revistas y periódicos, mezclándolos con objetos encontrados en la calle, residuos de la sociedad de consumo. A este grupo de pinturas pertenece «Express», donde el artista refleja el ritmo acelerado de la sociedad, trasladando al espectador la sensación de movimiento: un caballo saltando una valla, bailarines interpretando un número de danza, un grupo de escaladores subiendo a una cima y el «Desnudo bajando la escalera» de Duchamp. Junto a los catálogos de la exposición de aquella bienal de Venecia de 1964 y del Pabellón de Estados Unidos, acompañan al cuadro una colección de fotografías recopiladas por Rauschenberg de las revistas y periódicos que utilizaba. En la exposición se proyecta un video con imágenes de Rauschenberg trabajando en su obra «Barcaza», y «Pelícano», la primera coreografía que creó para una compañía de ballet.