Donde la madera toma forma

El olor a pino de cuando entró por primera vez en una carpintería en A Coruña, con tan solo cuatro años, no se le olvidaría nunca y quizás fuese la señal de lo que sería su futuro. Hoy Jorge Castro Carril es un reputado ebanista que fusiona técnica clásica y diseño contemporáneo para elaborar todo tipo de piezas y estructuras, siempre adaptadas al trabajo a medida y al detalle. Hoy es un maestro artesano que lo mismo construye un bote polbeiro que colabora con otros diseñadores actuales. Además de crear, transmite conocimientos a través de sus clases para perpetuar un oficio con alta demanda.

Desde esa primera visita a la carpintería con cuatro años, la madera siguió en su mente como una llamada intermitente. A los quince, Jorge Carril construyó sus primeras maquetas –un bote polbeiro, un pequeño velero– con restos de cajas y listones encontrados por su casa. Después, además de su formación autodidacta, fue completando una trayectoria académica que le llevó a cursar desde ebanistería a torneado, xilografía, talla, dibujo y pintura, entre otros. Todo ello le ha proporcionado una visión integral del oficio en el que cuenta con más de veinte años de dedicación.

Jorge hace todo tipo de trabajos en madera, desde muebles a medida a soluciones para el hogar, pasando por restauraciones o estructuras (tejados, pérgolas, escaleras, barandillas…) y, aunque ha creado un poco de todo, uno de sus proyectos más queridos es la construcción de un bote polbeiro. Fue a raíz de un curso de carpintería de ribeira en Lorbé de la mano del artesano José Manuel López Porto, con la intención de hacer su propio barco. En septiembre de 2017 la embarcación llegó al mar, culminando uno de los sueños de este maestro ebanista. Además de un reto personal fue una forma de contribuir a la preservación del patrimonio náutico gallego.

El bote polbeiro, uno de sus proyectos más queridos. / jorgecarril.com

Su evolución le llevó también fuera. Italia primero, Inglaterra después, donde se especializa en el curvado de madera, una técnica que hoy define una parte de su trabajo, especialmente en las piezas de diseño, como en el caso de la silla Eira, que se expuso en la Cidade da Cultura junto a las obras de otros diseñadores pioneros gallegos. Otra pieza de gran éxito fue un estuche relojero que llegó a venderse en numerosos países, desde Estados Unidos a Canadá, Australia, Francia, Malta o Hong Kong.

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En la trayectoria de Jorge también destaca la colaboración con diseñadores conocidos como fue el caso de Arturo Álvarez para fabricar los prototipos de su lámpara Aimei, presentada en el Salón del Mueble de Milán en abril de 2019. Hoy a Jorge Carril le llegan pedidos tanto de Galicia como de distintas partes del mundo e imparte cursos de forma práctica para perpetuar el oficio. Sus trabajos pueden verse en su web jorgecarril.com.