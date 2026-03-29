«Hay que salir de la zona de confort y aprovechar toda la mochila que llevas»

Tras más de una década enfocada en la investigación desde el mundo académico, una gran parte de ella en la Universidad de Oxford, Saleta Vázquez (Cangas, 1985) dio el salto a la industria cuando volvió a Galicia. Y después de un breve paso por la sede central de Zendal en Porriño, desde 2022 es directora de producción de la planta de Paredes de Coura, la primera del grupo biofarmacéutico fuera de España y la única autorizada en Portugal para la fabricación de vacunas de salud humana.

«Cuando me fui a Reino Unido el panorama era un poco más desolador. Todos los gallegos amamos nuestra tierra y vivimos esa pena de emigrar, pero volver y descubrir que se estaba creando este polo biotecnológico entre Galicia y el norte de Portugal me pareció esperanzador y muy bonito», celebra.

Saleta estudió Química en Santiago para dedicarse a la rama sanitaria y dedicó su tesis, durante la que hizo estancias en Portugal, EE UU e Italia, al desarrollo de nuevos fármacos a partir de compuestos de origen natural para enfermedades neurodegenerativas o cáncer.

Volvió al país luso para su primer postdoctorado, centrado en compuestos con propiedades antioxidantes para retrasar el envejecimiento neurodegenerativo. Y a continuación puso rumbo a Reino Unido, donde acabó consiguiendo una prestigiosa beca Marie Curie y trabajando en distintos institutos asociados a la Universidad de Oxford. En uno de ellos, el Structural Genomics Consortium, participó en los avances que hicieron posible la vacuna contra el Covid.

Después de más de seis años, regresó a Galicia y trabajó durante un breve periodo en el CiMUS de la USC hasta que fichó por Zendal. Y, tras un corto periodo en CZ Vaccins, asumió el encargo de poner a punto la fábrica de Paredes de Coura, la primera y única del grupo en el extranjero y con una capacidad de producir 84 millones de vacunas anuales.

La canguesa, en la planta portuguesa de Zendal. / Lalo R. Villar

«Fue un reto muy bonito e interesante. Mi curva de aprendizaje fue exponencial y el trabajo ha dado sus frutos porque en 2023 conseguimos la licencia de fabricación GMP. Ya estamos produciendo vacunas y, tras la fase clínica 3 en la que nos encontramos, en breve pasaremos a la fase comercial», avanza.

«En Oxford trabajábamos con las grandes farmacéuticas. En Reino Unido hay más relación entre la universidad y la empresa. Así que el salto para mí, más que desde la academia a la industria, fue de la investigación a la parte de producción», añade Saleta.

El ritmo de la industria, más acelerado, también es una motivación para ella. «Es un incentivo poder ver transformada una idea en algo real en un periodo de tiempo más corto», señala.

En Paredes de Coura trabajan alrededor de medio centenar de personas, la mayoría de ellas, en producción. Y además de gestionar los equipos humanos y el proceso de fabricación, Saleta también está en contacto con otros departamentos «para favorecer sinergias dentro de la fábrica y también con el resto del grupo».

Siguiendo la filosofía de Zendal, que busca tener un impacto positivo «en el empleo y el conocimiento» del entorno allí donde se ubica, la plantilla es mayoritariamente portuguesa. «El portuñol es casi el idioma oficial. La idea del grupo siempre es llevar a cabo una transferencia del know-how para sentar las bases y luego permitir el crecimiento de la zona. Es muy enriquecedor trabajar en distintos entornos y culturas y, para la empresa, también es muy positivo porque contribuye a su crecimiento y al del sector biotecnológico dentro del polo Galicia-norte de Portugal», subraya.

El grupo, con laboratorios de I+D y plantas productivas en Pontevedra, León, Barcelona y Madrid, además de Paredes de Coura, está presente en más de 65 países aportando soluciones innovadoras en salud humana y animal.

El puesto de Saleta implica una gran responsabilidad, teniendo en cuenta los elevados costes económicos y un mercado tan sensible como el sanitario. «Es una industria extremadamente regulada y tienes que cumplir unos estándares muy elevados. Y cuando piensas que estás produciendo vacunas humanas que van a estar en el mercado te se te activa un chip de compromiso. Pero, al final, estamos haciendo una labor para intentar mejorar la calidad de vida de las personas. Es lo que nos mueve a todos los que estamos en este sector, poner nuestro granito de arena del modo que sea», reconoce Saleta, que añade a esa contribución el ahorro de costes sanitarios y laborales que suponen las vacunas.

La canguesa vive en su localidad natal y es una más de las miles de personas que cada día cruzan la frontera para trabajar en un país que los gallegos sentimos muy próximo pero que tiene sus propias características culturales. «Mi pareja es portugués y juego con ventaja», comenta entre risas. «Pero creo que es bonito conocer y disfrutar esas diferencias. Trabajar y vivir en el extranjero, en general, también te da otra perspectiva sobre tu propia cultura y te hace apreciar cosas que antes no valorabas», destaca.

Echando la vista atrás a su trayectoria profesional, Saleta defiende la reinvención: «A veces nos encasillamos, pero es bueno tener apertura de miras. Yo era investigadora, pero pensé que también podía contribuir en otros sectores de una manera diferente. Hay que salir de la zona de confort y aprovechar toda la mochila que llevamos para utilizarla en aquello que nos puede ayudar a nivel profesional. Además de los conocimientos, irte a otro país te da una versatilidad y unas habilidades que no aparecen en el currículo pero que te aportan otra perspectiva muy valiosa. Incluso puedes descubrir cosas que ni te habías planteado en tu vida».

Como mujer en un puesto de responsabilidad y madre de dos hijos, es consciente de su «responsabilidad con las nuevas generaciones» y el pasado febrero, por ejemplo, participó en las charlas organizadas por Zendal en siete colegios de O Porriño con motivo del Día de la Mujer y la Niña en Ciencia para fomentar vocaciones femeninas por las carreras STEM.

«Tenemos que concienciar a los jóvenes de que todo lo que se ha conseguido no ha sido gratis y valorar el esfuerzo de quienes nos precedieron para llegar a los lugares donde ahora estamos. Todavía sigue habiendo muchos problemas asociados a que una mujer ocupe un cargo. Uno de ellos es la conciliación. Tienes más cargas mentales y unas responsabilidades inherentes a la maternidad que siguen pesando. Y solo por el hecho de ser mujer te enfrentas a estigmas difíciles de eliminar. Cuesta más que te tomen en serio, tienes que probar tu valía en mayor medida o tu opinión debe ser validada por un externo para ser considerada», plantea. Queda mucho por avanzar, reconoce Saleta, pero ella lo tiene claro: «Estamos aquí pisando fuerte y hemos llegado para quedarnos».