Helen Levitt y la calle como misterio

Una mujer, Helen Levitt (1913-2009), dio un nuevo giro a lo que se conocía como Street Photography al introducir en sus imágenes el misterio. Así como Cartier-Bresson aludía al instante preciso, aquel en el que el fotógrafo pulsa el interruptor de su máquina para inmortalizar un momento irrepetible, Levitt lo hace para convertir en un misterio existencial el que registra en las escenas que protagonizan los personajes de sus instantáneas. Aunque tuvo una etapa ligada a New York Film and Photo League, un movimiento de izquierda que reivindicaba los valores del socialismo y el apoyo a la clase obrera, su implicación no fue persistente. Levitt reconocía el magisterio de Cartier-Bresson (a quien conoció en 1935) y también los de de Walker Evans y Robert Doisneau en su formación como fotógrafa. Con Evans preparó la exposición «American Photographs» en el Museo de Arte Moderno.

Llega ahora a la Fundación Mapfre de Madrid una muestra de más de 200 fotografías realizadas entre 1936 y 1988, distribuidas en nueve secciones, desde las primeras que hizo con su Leica, las series en las que registró el arte urbano de los grafiti que hacían con tiza los niños y niñas en las paredes de Nueva York, las series de gitanos y las que realizó después de una estancia en México que cambió su forma de contemplar el mundo. También están las que hizo en color en sus últimos años en el metro de Nueva York, la ciudad que fue el escenario de la casi totalidad de su obra. Levitt nunca hablaba de sus fotografías, se negaba a conceder entrevistas sobre su obra, para que fuesen las imágenes las que transmitieran sus sentimientos sin interferencias de la autora.

En el libro «A Way of Seeing», que publicó con James Agee en los años sesenta con fotografías tomadas dos décadas antes, el escritor dice que en las abundantes fotografías de niños de Levitt, la fotógrafa no se limitaba a retratar la infancia en los barrios pobres de Nueva York sino que trataba de transmitir la melancolía, la alienación y también el lirismo y la ternura hacia aquella infancia, introduciendo además un personal sentido del humor en algunas de ellas. Y a reivindicar para aquellos niños la dignidad de unos seres humanos marginados por la sociedad. El libro se publicó cuando Agee ya había muerto.

También con James Agee (guionista de «La reina de África» y «La noche del cazador») hizo en 1948 el cortometraje «In the Street», producido por su cuñada y amiga Janice Loeb, una película muda sobre la que se grabó un acompañamiento de piano de Arthur Kleiner. En este documental, que se puede ver en la exposición, es como si de pronto las fotografías de Levitt adquirieran movimiento. Su dedicación a los niños hizo que en algunos sectores se la calificase como cronista de la infancia de las calles de Nueva York, pero a lo largo de esta exposición se pone de manifiesto su mirada sobre otros aspectos de la vida urbana de la gran ciudad. Cada una de las fotografías de Helen Levitt interroga al espectador sobre lo que está viendo en ellas.

Una vida para la fotografía

Helen Levitt procedía de una familia judía del barrio de Brooklyn y desde niña se interesó por el mundo de la imagen, primero del cine mudo y más tarde de la fotografía. Compró su primera cámara cumplidos ya los veinte años y se unió al movimiento Photo League, bajo cuya influencia comenzó a fotografiar escenas de barrios deprimidos como el Spanish Harlem y el Lower East Side, que publicaron revistas como Fortune y PM. Fueron unos años en los que su interés no se centraba en los ambientes glamurosos de la ciudad de Nueva York sino en la clase trabajadora, los inmigrantes y los niños abandonados en la ciudad. Su relación con la infancia se prolongó en la docencia cuando en 1937 fue contratada como profesora de arte en una escuela de East Harlem. En 1943 el MoMA le dedicó una exposición individual, sin embargo no comenzó a ser conocida hasta una edad avanzada.

Durante casi toda la década de 1960 abandonó la fotografía pero decidió volver cuando en 1970 un ladrón robó de su casa una sombrerera con cientos de sus fotografías. Quería reponer aquellos documentos que había hecho a lo largo de toda una vida. John Szarkowski, conservador de fotografía del MoMA, organizó en 1974 una proyección de sus fotografías en la sede del museo

Su estancia en México durante cinco meses supuso un punto de inflexión en su carrera, al encontrarse con la dramática realidad la que vivían las clases más indigentes de aquel país. A su vuelta a Nueva York fotografió en color durante los años 70 y 80 las vidas cotidianas de los barrios más deprimidos y conflictivos de la ciudad. Luego utilizó intermitentemente el color y el blanco y negro para retratar los ambientes del metro de Nueva York.

El cine interesó a Levitt desde su primeros años y después de «In the Street» rodó «The Quiet One», sobre los problemas de un niño de color, y trabajó con Helen van Dongen en el montaje del documental «Tierra española», de 1937, supervisado por Luis Buñuel.

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