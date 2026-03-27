Pilar Rodríguez Gonda, artesana de Monforte, crea prendas únicas con estampación botánica y lana merina

Pilar Rodríguez Gonda es la creadora de En Lá, un taller asentado en Monforte de Lemos donde la naturaleza no es solo inspiración, sino materia activa. Con la estampación botánica –el conocido ecoprint– traslada los pigmentos de hojas y flores a tejidos orgánicos como la seda, la lana, el lino o el algodón. Es una de las técnicas que utiliza esta artesana de larga y reconocida trayectoria, que prensa a mano la lana de oveja merina para crear todo tipo de prendas y complementos. Todas las piezas son únicas y muchas personalizadas a gusto del cliente.

Esta monfortina dio sus primeras puntadas hace más de tres décadas bordando a mano. Con el tiempo apostó por la confección propia a partir de lana y seda y para dominar las diferentes técnicas que utiliza se formó con los mejores maestros de diferentes lugares, de Lugo a Pontevedra, pasando por Madrid, el País Vasco y Andorra. A la lana alude el nombre de su taller y tienda –En Lá, certificado con el sello Artesanía de Galicia– donde vende sus creaciones y expone también el trabajo de otros artesanos, tanto de España como de fuera.

La fibra merina puede combinarla con otro tipo de materiales como el algodón, el lino, la seda o los encajes de Camariñas. De sus manos salen sombreros, chales, gorros, fulares, bolsas y muchos otros complementos.

Pilar crea prendas únicas tanto tejidas como decoradas de forma manual mediante la técnica de ecoprint o estampación botánica, con la que se traslada el color de la naturaleza a la tela en un proceso que comienza con la recolecta en el monte o en el propio jardín. Utiliza hojas de eucalipto, nogal, sauce o castaño de Indias, entre otros, además de diferentes flores según la estación.

Aparte de sobre piezas textiles, Pilar realiza estampados botánicos sobre papel –para decorar agendas o cuadernos, entre otros productos– y fabrica tocados personalizados para novias, madrinas o invitadas. Flores de porcelana, pequeñas cuentas de cristal, piedras, metal o plumas pueden formar parte de estas originales creaciones. Al igual que las hojas y las flores que usa en sus estampados vegetales, las plumas las recoge en distintos lugares de Monforte.

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El trabajo de Pilar Rodríguez Gonda ha sido reconocido con premios y sus obras expuestas tanto dentro como fuera de Galicia. Las técnicas que utiliza y las piezas que elabora pueden verse en su web y en las redes sociales: enlaartesania.com.