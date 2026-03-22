La evolución de la escultura española durane el siglo XX

El ICO (Instituto de Crédito Oficial) es una de las instituciones más activas en la promoción del arte español desde sus salas de exposiciones. Sus colecciones albergan valiosas obras de artistas de todas las épocas que se muestran temporalmente. La última, que se puede ver en su sede de Madrid con el título «Transitar el siglo XX», celebra el 30 aniversario de la institución y está dedicada al dibujo y la escultura española del siglo XX con el fin pedagógico de que se pueda observar la evolución que han registrado durante los últimos años. Para ello se estructura en forma cronológica y recoge un amplio panorama de los movimientos que influyeron en su transformación. Las esculturas se exponen junto a dibujos realizados por los propios artistas, estableciendo un diálogo entre los diversos lenguajes de las obras y cómo éstas han evolucionado con los cambios sociales, políticos y estéticos internacionales que contextualizan su desarrollo. Junto a las esculturas y dibujos se incorpora una reflexión de las relaciones entre escultura y arquitectura, con obras de Antoni Gaudí, Álvaro Siza y Juan Navarro Baldeweg.

Todas las obras proceden de las colecciones ICO y algunas se exponen al público por primera vez. Son obras de 34 artistas realizadas desde comienzos del siglo XX hasta la década de 1980, recogiendo desde las primeras vanguardias (Pablo Picasso, Juan Gris) hasta los artistas más recientes como Jaume Plensa y Juan Muñoz. Entre ellos hay figuras fundamentales del arte español de esos años, como Julio González, Eduardo Chillida, Miquel Barceló o Susana Solano.

Liberada desde finales del XIX de sus funciones religiosas, monumentales y conmemorativas, asociadas al poder, la escultura vive desde entonces una transformación a través de las formas de ocupar el espacio e incorporar nuevos materiales y experimentaciones. La exposición registra esta evolución desde el cubismo y el surrealismo hasta los movimientos que ocuparon la evolución de la escultura tras la guerra civil, el informalismo de los años 50 y 60 y el arte de la transición democrática hasta los 80. La evolución de los movimientos artísticos en España se presenta en contexto con acontecimientos sociopolíticos internacionales y los correspondientes condicionantes culturales, históricos y estéticos. Así, en paralelo al expresionismo abstracto norteamericano se desarrolla el informalismo, que en España dio lugar a una identidad propia que desarrollaron Martín Chirino y el grupo El Paso. En esos años surge también la llamada «escultura científica» de Eduardo Chillida y Oteiza. La vuelta al realismo está representada aquí por obras de Antonio Lorenzo y Carmen Laffón.

Para situar los orígenes de las vanguardias de París, una de las dos plantas de la exposición se inspira en los salones franceses decorados con cortinas de terciopelo. Es la planta en la que se han colocado las esculturas de Julio González y de artistas del exilio como Esteban Vicente, Alberto Sánchez y Eugenio Granell.

La segunda planta, de estética más austera, recoge la producción artística tras lo que se llamó «la muerte de las vanguardias», con obras más visuales y conceptuales. Se recoge aquí el arte tras la llegada de la democracia y el surgimiento del posmodernismo y la contracultura, con obras de Miquel Barceló, Susana Solano y Eva Lootz. En la exposición se pueden ver también piezas documentales procedentes de los archivos de RTVE que acercan a los visitantes a los procesos creativos de los artistas.

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