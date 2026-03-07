De la tradición al diseño: Ana Antelo crea piezas únicas que honran la artesanía gallega en Vimianzo

En la aldea de Baíñas, en el municipio de Vimianzo (A Coruña), entre telas, patrones y carretes de hilo trabaja Ana Antelo, la artesana que ha convertido su afición por la moda y por la tradición en una marca propia: Ana Trasariz. Sus piezas —bolsos, fundas, carteras y complementos— no sólo buscan funcionalidad y estética, sino perpetuar también las raíces de donde surgieron, entre los muros de la fortaleza vimiancesa. Hoy esta treintañera hilvana día a día un proyecto que combina la tradición textil gallega con una mirada contemporánea y personal.

Ana estudió patronaje y moda en A Coruña pensando que su futuro podría estar en la industria de la moda urbana. Sin embargo, una experiencia cambió el rumbo de su vida profesional: un obradoiro de lino en el castillo de Vimianzo. Durante dos años, aprendió de la artesana Carmen los secretos del tejido en el telar y se sumergió en una tradición ancestral donde cada movimiento de los hilos tiene un ritmo propio. De esa vivencia nació su pasión por lo artesanal, el valor por lo hecho a mano y la idea de seguir un legado que forma parte de la historia de la Costa da Morte.

Ana decidió dar forma a su propio proyecto. En un programa de emprendimiento, desarrolló su marca y eligió para ella el nombre de Ana Trasariz, uniendo su identidad personal con las raíces del entorno en el que surgió y en el que está el pazo de Trasariz, íntimamente ligado al castillo donde comenzó a florecer una idea con futuro.

Todas las piezas que elabora Ana Antelo están diseñadas y confeccionadas a mano. Cada colección nace desde la selección cuidada de tejidos naturales, a menudo inspirados en la naturaleza de Galicia: sus colores, sus texturas, sus matices verdes, azules y tierra. También pueden personalizarse según los gustos del cliente, desde los estampados hasta los colores o detalles del diseño final.

Asegura que le apasiona el grado de libertad creativa y de diseño que le permite su oficio, además del aprendizaje constante. Su trabajo está respaldado con el distintivo de Artesanía de Galicia, un reconocimiento que la sitúa junto a otras grandes marcas artesanas de la comunidad.

Pero para Ana, este oficio también es una elección de vida: volver a las raíces, apostar por su tierra y demostrar que en los pueblos también puede germinar una idea con proyección, arraigo y futuro. «Pequenos proxectos como o meu poden contribuir a darlle vida e futuro ao rural e a fixar poboación, que é fundamental», explica. Esos proyectos, a su vez, ayudan a las pequeñas economías del entorno, afirma esta vimiancesa que utiliza telas de lino o el encaje de Camariñas, entre otras.

Además de acudir a ferias y encuentros, Ana Antelo muestra su trabajo en redes sociales, donde se puede ver el proceso de elaboración de bolsos y complementos y también personalizar las piezas: anatrasariz.com