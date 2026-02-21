La madera que se lleva

TocaMadera es un taller de encuadernación donde el material recuperado deja de ser residuo para convertirse en objeto útil, estético y significativo. Desde hace once años, Mónica Portela elabora álbumes, cuadernos, libros o libretas cuya característica esencial es la cubierta. Las crea a partir de madera que ella misma recoge –cajas de fruta, tablas de la playa, retazos de carpinterías, podas, fragmentos del bosque…– y a la que da una segunda vida con técnicas de cosido tradicional, igual que antaño. Nunca hay dos piezas iguales, lo que hace cada trabajo único e irrepetible.

La trayectoria vital de Mónica –formación en Educación Social, Educación Ambiental y posteriores estudios en paisajismo y medio rural– la condujo a comprender el valor de lo orgánico y la necesidad de revalorizar los materiales. «Siempre me preocupó la facilidad con que nos deshacemos de las cosas, y me impacta más en el caso de la madera, un material orgánico, natural y con tantísimas posibilidades», explica. «Realmente la encuadernación fue una consecuencia de tantos tesoros encontrados; quería hacer piezas que me permitieran aprovechar los materiales que recuperaba y que fueran, al tiempo, objetos funcionales, que tuvieran un sentido, una utilidad», dice.

Además de fomentar el reciclaje, su taller es lugar de transmisión de saberes. Mónica comparte conocimientos enseñando técnicas centenarias usadas en el mundo de la encuadernación

Su taller de Marín no es solo un espacio de creación y artesanía, sino también de transmisión de saberes. Allí comparte conocimientos para extender su pasión por el oficio y por la conciencia ecológica entre personas que, como ella, buscan reencontrarse con lo hecho a mano en un mundo acelerado y de consumo efímero.

Con su trabajo, además de fomentar el reciclaje, Mónica recupera las técnicas tradicionales utilizadas desde hace siglos en el mundo de la encuadernación, creando piezas únicas cuya esencia es lo natural y la naturaleza. «Los álbumes y cuadernos que salen de mi taller cuentan la historia de lo que fueron antes; me gusta creer que les estoy dando una segunda y larga vida al convertirlos en otro objeto».

Mónica es maestra encuadernadora de la Fundación Artesanía de Galicia y en sus talleres quiere «compartir todo lo aprendido y lo que sigo aprendiendo». En los álbumes y libretas emplea tanto papelería recuperada como papel reciclado certificado y ofrece la posibilidad de recargar las páginas cuando se necesite. Nada se tira en TocaMadera. Con los retazos sobrantes de las cubiertas enseña a hacer pequeños objetos como pendientes o llaveros para que sus alumnos comprueben por sí mismos que todo el material se puede aprovechar. Recibe encargos de todo el mundo a través de una plataforma online y sus trabajos pueden verse en sus redes sociales: @tocamaderagalega.