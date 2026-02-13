Santiago Domínguez Besada, el escultor gallego que da vida a la piedra en Galicia y el mundo

De niño no podía intuir que con el tiempo se convertiría en un escultor llamado a dar vida a la piedra tanto en Galicia como fuera. Sus inicios se remontan a la Escola de Canteiría de Poio a finales de la década de los 90, con una pasión especial por el volumen. Tras completar su formación, las oportunidades para Santiago Domínguez Besada surgieron rápido. Una de ellas le llevó a Sepúlveda (Segovia) para trabajar en las esculturas que el artista Ramón Chaparro realizaba para la fachada de la Catedral de la Almudena. Ese y otros proyectos dieron inicio a una carrera que brilla con luz propia y que luce tanto en espacios públicos como particulares.

La escultura es su pasión y con ella tuvo la fortuna de encontrarse. «No concibo mi vida sin esculpir», dice. Entre las obras que se pueden ver en espacios públicos destacan el Monumento al Donante de Órganos de la ciudad de Pontevedra (ante el Hospital Provincial) o el Monumento al Poeta José Martí, en la plaza del mismo nombre. Pero un poco por toda Galicia y el mundo se pueden encontrar sus piezas, como la Fuente con Caballos en Villa Gely en Campeche (México) o la cruz del cruceiro de Río Gallegos, en Argentina, entre muchos otros.

Su nombre sonó aún más cuando construyó en 2024 el cruceiro Xacobeo de Miami. Ubicado en la Plaza de Galicia, dentro del Cuban Memorial Boulevard Park y con casi nueve metros, es el cruceiro más alto del mundo fuera de Galicia. Todo un desafío técnico y un premio al esfuerzo y trabajo de este virtuoso de la piedra.

Dice ejecutar todos los proyectos con el mismo entusiasmo, tanto sean para lugares públicos como para privados. Para clientes particulares –su gran mayoría– ha hecho desde fuentes a cruceiros, escudos heráldicos, panteones, bustos o imágenes religiosas, entre muchas otras. «Desde la obra más pequeña hasta la más grande me hacen mejor cada día y siempre considero mi última obra como la mejor por ser a la que más preparado llego, por eso el mayor desafío será siempre la obra que está por venir», asegura Besada.

Todas sus creaciones comparten un rasgo: son únicas, sin moldes ni repeticiones, talladas directamente desde un dibujo original. Por eso talla con el mayor mimo, cuidado y esmero, con el valor añadido de que siempre serán piezas exclusivas. Auténticas obras de arte que se revalorizan con el tiempo.

Internet y las redes sociales han puesto el trabajo de Santiago Besada en todo el mundo, en donde muestra su pasión por la piedra y su virtuosismo para darle forma. Se puede ver en: besada-escultura.com y @besadaescultor.