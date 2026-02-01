Alfedro Guisado, el amigo gallego de Pessoa

Pocas figuras de la literatura resultan tan enigmáticas como la del portugués Fernando Pessoa (1888-1935), uno de los escritores más brillantes del siglo XX, que dejó en un baúl más de 25.000 folios manuscritos antes de morir prematuramente en Lisboa a los 47 años, víctima de una cirrosis hepática. Algo que sí se sabe es que en su círculo de amistades figuraba Alfredo Guisado, hijo de un matrimonio gallego que regentaba en la capital portuguesa el restaurante Irmãos Unidos, local de reunión de la llamada Generación de Orpheu, grupo modernista integrado, entre otros, por Pessoa, Mário de Sá-Carneiro, José de Almada Negreiros. Guisado, poeta, diputado, concejal y periodista, fue clave en el primer número de la revista «Orpheu» (1915), que dio nombre a este grupo modernista portugués. Aportó un conjunto de trece sonetos y se cree que, a través de su padre, empresario de éxito en Lisboa, contribuyó a financiar dicho proyecto literario.

Alfredo Pedro Guisado nació el 30 de octubre de 1891 en la plaza D. Pedro IV, número 108, en Lisboa, hijo de Benita Abril González, de Mondariz, y Antonio Venancio Guisado Toucedo, natural de la parroquia de Pías, en Ponteareas. Además del restaurante Irmãos Unidos, en el barrio de Rossio, poseían otros negocios. Eran «lisboanos», término análogo al de «indianos» que designaba a un colectivo de emigrantes gallegos que habían prosperado en Lisboa, y que eran oriundos principalmente de A Cañiza, Arbo, As Neves, Creciente, Ponteareas, Salvaterra, Mondariz, Fornelos de Montes, Ponte Caldelas y A Lama. De la antigüedad de este flujo migratorio da cuenta la presencia documentada en Lisboa de un tal Francisco Guisado, natural de Pías, en 1745. Los lisboanos se caracterizaron por mantener fuertes vínculos con Galicia, a la que regresaban cuando podían. Esto se sigue manteniendo hoy en día: muchos de los actuales familiares de Alfredo Guisado –que tuvo hijos, pero no nietos–, mantienen una segunda residencia en Pías.

«Los vínculos de Alfredo Guisado con Galicia se forjaron inicialmente en el seno de la comunidad gallega de Lisboa, numerosa y con un crecimiento significativo en las primeras décadas del siglo XX. Desde esta posición, Alfredo Guisado se destacó durante la década de 1910 y la siguiente como impulsor del agrarismo en Lisboa y, alrededor de 1920, como impulsor del galleguismo», explica a FARO el mayor experto en la figura de Alfredo Guisado, Carlos Pazos-Justo (Redondela, 1975), profesor de la Universidade do Minho en Braga.

Alfredo Guisado (1º d.), junto a sus padres y su hermano menor (centro), en 1910 / Archivo familiar

La reciente publicación de una monumental biografía de Pessoa –casi 1.500 páginas–, escrita por el experto estadounidense Richard Zenith, ha vuelto a poner de actualidad al autor del «Libro del desasosiego». Como se indica en «Pessoa. Una biografía», al grupo conformado por el propio Pessoa, Sá-Carneiro, António Ferro, Armando Cortes-Rodrigues y José de Almada Negreiros se unió un nuevo miembro, que ya había publicado dos obras, «Rimas da Noite e da Tristeza» (1913) y «Distância» (1914). Precisamente de esta última obra publicó FARO una crítica literaria el 1 de julio de 1914. En ella, el escritor y periodista Avelino Rodríguez Elías (1872-1958), que fue cronista oficial de Vigo entre 1926 y 1936, señalaba que «Alfredo Pedro Guisado, nacido en Lisboa, criado en aquella capital, es hijo de un paisano nuestro», y a renglón seguido consideraba una «lástima» que «se haya dejado arrastrar por un modernismo que muchas veces parece falta de oído». «De todo esto es fácilmente curable el joven poeta”, añadía sobre Guisado, que entonces tenía 22 años, y sugería que con «disciplina», «será un poeta para el que todo sean lauros é incienso». También «Vida Gallega» (25/06/1914) apuntó los «atrevimientos métricos», a veces «ilógicos y dislocados», del poemario.

Rechazo al modernismo

La poesía modernista no parecía del agrado de la crítica gallega, ni cuajó en Portugal. El primer número de «Orpheu», al que Guisado contribuyó económicamente y en el que figuró como administrador, causó escándalo entre el gran público luso. «La repercusión, generalmente negativa, fue tal que los autores llegaron a ser conocidos como los ‘maniáticos de Orpheu’ en la Lisboa de la época», relata Pazos-Justo en su libro «Alfredo Guisado. Xente d’a Aldea e outros textos das orixes». Guisado ya no participó en el segundo y último número de «Orpheu». Esto se debe, según Pazos-Justo, a que los miembros de Orpheu eran cercanos a posturas políticas conservadoras y/o monárquicas, mientras que Guisado estaba vinculado a los republicano-agraristas del Condado y al Partido Democrático Portugués, de tendencia republicana. Tampoco ayudó la férrea oposición paterna: «Mi padre amenazó con cortarme la paga si publicaba más versos en esa revista», confesó Alfredo Guisado.

Portada «Xente d'aldea» con dibujo de Castelao. / FDV

«El grupo lo veía más que nada como un financiador, porque los demás no tenían dinero», apunta a FARO Francisco Guisado, sobrino biznieto de Alfredo Guisado. «Se reunían en el Irmãos Unidos porque Guisado trabajaba allí y porque les beneficiaba estar en un restaurante donde se reunía toda la clase alta de Lisboa, y además comían y bebían sin que les cobrasen nada. Mi bisabuelo siempre me dijo: ‘Si te imaginas las cuentas que han dejado aquí Pessoa y los demás… no se les cobraba nada, ni para hacer revista Orpheu’. El padre de Alfredo fue uno de los grandes financiadores de la revista», añade este miembro de la familia Guisado, que investiga también el legado del escritor. En él figuran dos manuscritos inéditos, «Semíramis»” y «Nossa Senhora da alma» (publicado solo parcialmente), así como dibujos que le regaló su amigo Castelao. Entre ellos, «O cego da sanfona», donado por la familia al Concello de Ponteareas y custodiado en el Museo Municipal de la capital del Condado.

Como explica Carlos Pazos-Justo, Alfredo Guisado –abogado de formación, aunque nunca ejerció la abogacía de forma oficial– entró en la política portuguesa, llegando a ser diputado de la Asamblea de la República antes del golpe de Estado de 1926, que dio paso a una dictadura militar y, años más tarde, el Estado Novo (1933-1974) del dictador António Oliveira Salazar. Trabajó durante años en el diario «A República», uno de los pocos periódicos que resistieron la presión del régimen salazarista. «Alfredo Guisado era contrario al régimen, pero tenía una gran capacidad para manejar la ironía y la sutileza. Criticaba sin ser agresivo, dejando pasar su mensaje –destaca su sobrino biznieto–. Él era consciente de que Salazar leía sus textos, pero no le censuraba». Este modo de eludir la censura, a veces firmando los artículos con un pseudónimo, es similar a lo que hacían en Galicia escritores como Francisco Fernández del Riego o Álvaro Cunqueiro.

Republicano y católico

Francisco Guisado, que preside la Asociación de Empresarios Galegos en Portugal y suele viajar todos los meses a Pías, desciende de Antonio Guilherme Guisado, hermano menor de Alfredo Guisado, del cual afirma que «era muy republicano, pero siempre insistía en que no era ni de izquierdas ni de derechas, decía que era un demócrata y punto. Curiosamente, era un republicano católico, tenía una colección de 150 imágenes de santos y una gran devoción por algunas personalidades de la Iglesia», añade.

Junto con su hermano Antonio Guilherme, siete años más joven, y su cuñado Eugenio Álvarez, Alfredo Guisado donó a la parroquia de sus padres el palcomusical del torreiro de la iglesia de Pías, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, de Nuestra Señora de Fátima y de la Reina Santa Isabel que se encuentran en la iglesia parroquial de Santa Mariña de Pías.

Alfredo Guisado, a los 14 años en Pías. / Archivo familiar

FARO DE VIGO recogió en sus páginas diversas visitas de Alfredo Guisado a Galicia y reflejó su fuerte compromiso con la tierra de sus padres. Siendo aún joven, con 22 años, se implicó como inversor en el proyecto del tranvía de Mondariz a Vigo, como refleja en un amplio artículo en el decano, publicado el 17 de octubre de 1914, el propio Ramón Peinador Lines, secretario del Consejo de Administración de dicha empresa. También con los hermanos Ramón y Enrique Peinador Lines, organizadores ambos de importantes tertulias literarias en Mondariz, y con los que trabó una gran amistad –eran vecinos en la parroquia de Pías–, se implicó en la construcción del Casino de Villasobroso.

Alfredo Guisado participó en diversos seminarios de la comunidad española en Lisboa, escribió en periódicos como «El Tea» (semanario fundado en Ponteareas por el abogado Amado Garra Castellanzuelo) y se comprometió con el movimiento agrario: proyectó la Asociación de Agricultores de la Parroquia de Santa Mariña de Pías y presidió la Unión Agraria de los agricultores de Ponteareas, así como la Unión Agraria de Galicia en Lisboa.

Su ideario agrarista y democrático quedó reflejado en el poema «Sobredo», publicado el 1 de abril de 1923 en «El Tea» y dedicado a los llamados mártires de Sobredo: el 28 de noviembre de 1922, durante una manifestación contra un embargo por impago de rentas forales, tres personas murieron por disparos de la Guardia Civil en Sobredo–Guillarei: «Sinto que Galicia chora. / ¿Que ten ela, que lle pasa, / Que lle fixeron agora? / ¡Galicia, a nosa Señora / Do altar da miña Raza!», rezan algunos versos.

Además, Guisado difundió el movimiento modernista portugués en Galicia, así como la lengua y la literatura gallegas en Portugal; participó activamente en las actividades de la comunidad gallega en Lisboa organizadas por la Juventud de Galicia - Centro Gallego de Lisboa; intentó fundar el Banco Galicia-Portugal y se implicó en organizar semanas de intercambio social y cultural entre Galicia y Portugal.

Guisado (derecha), en su nombramiento como concejal de Lisboa, en 1922. / Archivo familiar

Otra señal de la profunda identificación de Alfredo Guisado con Galicia es que el poeta, vanidoso y siempre impecablemente vestido con sombrero, lucía la boina tradicional gallega cuando estaba en la tierra de sus ancestros.

Hay constancia documental de sus visitas al Castillo de Monterreal de Baiona, a Salvaterra de Miño, al monte de Santa Trega en A Guarda, a la catedral de Santiago y al Castillo de Sobroso. Durante esta última visita, ya en 1953, Alfredo Guisado, que era un gran coleccionista de aves, regaló al castillo una pareja de pavos reales.

Guisado estuvo desde 1930 hasta 1950 sin ir a Pías por desavenencias familiares. Después de 1950 regresaba a Galicia con más regularidad. Su residencia en la parroquia ponteareana era la Finca de las Camelias, que todavía existe, aunque ya no es propiedad de los Guisado. Construida en 1770 frente a la iglesia de Pías, debe su nombre a la gran variedad de camelios que posee en sus jardines, y en la actualidad acoge eventos sociales.

Alfredo Guisado, que firmó algunas de sus obras como Pedro de Meneses, mantuvo un intenso contacto con Galicia hasta sus últimos años. «Coñecín a Alfredo Pedro Guisado na fin da súa vida, no Círculo Mercantil de Vigo, sobre 1971; faloume nun galego excelente», reveló el escritor Xosé Luís Méndez Ferrín en un artículo en FARO en 2005. «Conviña que Pontareas e Mondariz lle fixesen a Alfredo Pedro Guisado algunha clase de recoñecemento, pois el amou moito as terras dos seus antepasados, ás que volvía sempre», añadió.

Relación con Pessoa

¿Cómo era la relación personal de Alfredo Guisado con Pessoa? El profesor Carlos Pazos-Justo apunta como prueba de la cercanía entre ambos una carta de Guisado dirigida a Pessoa –en papel timbrado del Ateneo de Vigo, por mediación de Amado Garra– en la que los dos modernistas escenifican el origen gallego del heterónimo pessoano Alberto Caeiro: «Estive ontem uns momentos em Mondariz conversando com o Romão [Ramón] Peinador. E no parque apareceu também aquêle indivíduo que se chama não sei quê Caeiro e que já por cartas e por mais duma vez, em Lisboa, lhe falei dêle. Estivemos falando um pouco. É um indivíduo deveras esquisito» (Carta a Fernando Pessoa, 01/10/1914).

Alfredo Guisado, con boina gallega, en Mondariz en torno a 1968. / Archivo familiar

Ramón Peinador, al igual que su hermano Enrique, fue un destacado empresario galleguista de Mondariz y uno de los personajes con los que Alfredo Guisado se relacionó en el balneario de dicha localidad. También, añade Pazos-Justo, estableció contacto con figuras del ámbito galleguista como Eugenio Carré Aldao, Antón Vilar Ponte y Castelao. El intelectual de Rianxo es el autor del dibujo de portada de «Xente d’Aldea», el libro que Afredo Guisado publicó en Lisboa en 1921 y que rinde homenaje a sus raíces gallegas.

¿Fue Alfredo Guisado un poeta olvidado en Portugal? El investigador Carlos Pazos-Justo, responde a FARO que «en general, no parece desacertado concluir que, de entre los escritores de Orpheu, Alfredo Guisado quedó en el grupo de los que tuvieron un menor reconocimiento posterior. A esto contribuye el hecho de que Guisado fuera un destacado militante republicano durante el Estado Novo, periodo en el que Fernando Pessoa o Almada Negreiros comienzan a ser reconocidos», explica el investigador.

Los últimos años de su vida los pasó enfermo y retirado de la actividad pública. Vivió lo suficiente para ver la Revolución de los Claveles (1974), un acontecimiento que habría celebrado con entusiasmo si su salud se lo hubiera permitido. Francisco Guisado indica que su muerte, el 2 de diciembre de 1975, pasó prácticamente inadvertida para la prensa lusa porque se produjo pocos días después del golpe de Estado del 25 de noviembre de 1975, en el que sectores comunistas intentaron tomar el poder, y cuyo fracaso propició la consolidación de la democracia portuguesa.

Icónico retrato de Pessoa por José Almada (1954), que presidió el restaurante de los padres de Alfedro Guisado. / FDV

Francisco Guisado considera que su tío bisabuelo fue un poeta un tanto olvidado. Fue el último del grupo de Orpheu en morir, después de sus grandes amigos Armando César Cortes-Rodrigues (1891-1971) y José de Almada Negreiros (1893-1970), que además de escritor, dramaturgo, bailarín y actor fue un afamado pintor, autor de un gran retrato de Pessoa que presidió durante años el restaurante Irmãos Unidos, que regentó su bisabuelo.

Reconocimiento póstumo

En las últimas décadas, sin embargo, ha aumentado el reconocimiento de Alfredo Guisado como poeta, periodista y también como político, opina su sobrino biznieto: «Ahora es bastante reconocido. En las facultades de Periodismo se habla mucho de su trabajo en ‘República’ [diario del que fue director adjunto] y algunos otros periódicos de Lisboa. Fue el más joven diputado de su tiempo en la Asamblea de la República, y siendo concejal del Ayuntamiento de Lisboa, en 1925, instituyó el primer horno crematorio de Portugal», una solución ante la falta de espacio en los cementerios de la capital lusa hace ahora un siglo.

Alfredo Guisado recibe un beso de su esposa, Guilhermina, en torno a 1970. / Archivo familiar

La memoria de Alfredo Guisado permanece también en los numerosos ahijados que tuvo, algunos de los cuales aún viven, según comenta su familiar: «Hay muchos recuerdos de personas del pueblo de Pías que fueron sus ahijados de bautismo, incluso algunos que vivieron con él durante un año en Lisboa. Entonces era costumbre que, al no tener la misma capacidad económica, los padres enviaran a los niños a casa de los padrinos en Lisboa para que vivieran allí durante un año. Hay personas en Pías que vivieron con Alfredo Guisado en Lisboa durante su infancia, y dos o tres de ellas aún viven».

Cuanto más se indaga en la vida y la obra de Alfredo Guisado, más vínculos con Galicia se descubren. En eso están los familiares del poeta, que no descartan que aparezca entre los papeles, guardados durante décadas en buhardillas, alguna otra obra inédita. Su poliédrica figura –poeta, político republicano, galleguista, modernista– merece ser recordada como la de un puente vivo entre Galicia y Portugal.