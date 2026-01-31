El barro y su mirada

En una tierra llena de tradición cerámica, el talento relacionado con el barro –la materia primigenia– sigue vigente. Prueba de ello es el trabajo de María Barca, una carballinesa recién entrada en la treintena que despunta en el oficio. En el 36 de la Rúa Sol de Carballo se asienta Crúa, un taller de creación y de encuentro con el arte en el que también se imparten clases para crear piezas únicas.

María decidió estudiar Bellas Artes en la Universidad de Vigo para combinar trabajos plásticos y fotográficos, disciplina que siempre ha definido su mirada artística. Su curiosidad y afán de aprender –obtuvo varias becas– la llevó a vivir fuera, pasando por Madrid, Perú, Bilbao y Berlín antes de asentarse definitivamente en Galicia.

En agosto de 2022 María publicó su primer libro, «Buño de seu», un trabajo documental y fotográfico que recorre la vida, los talleres y las manos de los oleiros de una de las aldeas ceramistas con más raigambre de Galicia. La obra, de casi doscientas páginas, combina imágenes con textos que no solo registran el oficio, sino que humanizan a quienes mantienen viva la tradición oleira en tiempos de globalización.

Aquella experiencia supuso su «acercamiento definitivo al mundo de la cerámica», como ella misma describe. Así que, en noviembre de ese mismo año María abrió las puertas de Crúa, un espacio en el que se producen piezas artesanales, principalmente utilitarias –aunque también decorativas si se las piden– con una sensibilidad contemporánea, al tiempo que funciona como lugar de encuentro de fotografía y artes visuales, reflejo de su formación inicial. También se organizan talleres de modelado para todas las edades, donde el barro deja de ser materia para convertirse en experiencia. Crear a mano es una manera de hacer que convierte a los objetos en únicos y diferentes.

María hace principalmente piezas de vajilla con un enfoque en la autenticidad del material, tanto para la hostelería como para uso doméstico. Son creaciones que destacan por no ser iguales, con texturas naturales elaboradas con mimo. Dice María que el barro tiene algo especial, no solo por su antigüedad y lo que supuso para la evolución humana, también porque está presente en casi todas las facetas de la vida, desde las tazas del desayuno a platos, cuencos o jarros. Todo nos remite al barro, la materia prima inicial, la naturaleza misma. Su trabajo puede verse en crua.es y en las redes sociales.