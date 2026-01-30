María José García, investigadora gallega en Francia: «Estudiar Farmacia te abre muchas puertas»

Stents que liberan medicamentos, comprimidos de pequeño tamaño para los pacientes infantiles o prótesis fabricadas por impresión 3D. En el laboratorio de María José García Fernández (O Incio, 1984), profesora titular en la Universidad de Lille, se desarrollan nuevos sistemas de administración de fármacos y biomateriales que permiten liberarlos con la mayor precisión posible. No solo en el lugar adecuado del cuerpo humano, sino también en el momento más oportuno.

«Son avances que permiten mejorar los tratamientos y adaptarse a la anatomía y las necesidades de cada persona. Trabajar en este ámbito es muy satisfactorio y te sientes útil, aunque su llegada al mercado no sea tan rápida», destaca.

Y es que la aplicación clínica requiere de muchas etapas previas, incluidos los ensayos in vitro y con animales. Aunque su grupo coopera con hospitales universitarios y con empresas para acelerarla: «Trabajamos mucho con los médicos para que nos trasladen los problemas que se encuentran en su día a día y sus necesidades. Colaboramos con cirujanos maxilofaciales, ortopédicos y vasculares y estamos empezando a hacerlo también con pediatras y con la farmacia hospitalaria. Además, estar en el mismo campus lo facilita todo».

María José estudió en la USC y obtuvo su doctorado europeo con mención internacional defendiendo una tesis desarrollada en el grupo I+D Farma y dirigida por su coordinadora, la catedrática Carmen Álvarez. Su investigación, que incluyó una estancia en el laboratorio UMET de Lille, consistió en el desarrollo de nuevos materiales funcionalizados a partir de componentes habituales de productos sanitarios como algodón o hidrogeles.

En 2013 regresó a la universidad francesa como investigadora postdoctoral, después consiguió un contrato de un año en la Facultad de Farmacia y, desde septiembre de 2016, es profesora titular de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Salud, además de investigadora en el grupo de Sistemas avanzados de administración de fármacos.

Uno de los proyectos en los que está involucrada actualmente se centra en la población infantil. «Estamos trabajando con varios medicamentos para preparar comprimidos orodispersables, que son los que se deshacen bajo la lengua. Y también se podrían aplicar en adultos que tienen problemas de deglutición», explica.

Otro trabajo recién iniciado, y en el que dirige a un estudiante de tesis, aborda la elaboración mediante impresión 3D de poliuretanos iónicos para aplicaciones en medicina de precisión. El resultado final, detalla, será «preparar un stent cardíaco o una prótesis de forma personalizada».

En su currículo también figuran tres patentes. La más reciente está relacionada con un proyecto que dirigió durante tres años: «Tuve un estudiante de tesis que consiguió una beca de la Agencia Nacional de Investigación (ANR) para jóvenes. Trabajamos con la liberación de hidrogeles a nivel de la mandíbula, en concreto, en la articulación temporomandibular».

Las otras dos derivan de un proyecto de impresión 3D con el que colaboró y de su investigación postdoctoral, en la que utilizó fracciones solubles e insolubles de polímeros de ciclodextrinas para preparar comprimidos por compresión directa.

Los avances tecnológicos han permitido a los investigadores desarrollar nuevas formas de liberación de fármacos hasta hace poco «impensables», reconoce María José, que sigue colaborando con el grupo I+D Farma de Santiago.

La lucense se siente realizada con su faceta como científica, pero también como profesora en el aula y en el laboratorio. «Me gustan las dos cosas. Es importante que los alumnos conozcan la investigación que se hace en estos momentos y disfruto formando a los estudiantes de máster o tesis, que sería una docencia más aplicada», destaca María José, que también es la coordinadora de Relaciones Internacionales de su facultad y se ocupa de facilitar los intercambios y prácticas en el extranjero.

Su grupo está dirigido por un científico alemán, Juergen Siepmann, y es muy internacional. «No hay más españoles, pero habitualmente vienen investigadores hispanohablantes como mexicanos y peruanos. Y siempre que voy a casa les traigo algo típico para comer, turrón o alguna cosa dulce», revela sobre su faceta de embajadora.

De Lille destaca sus excelentes comunicaciones: «Estamos a una hora de París, a media hora de Bruselas y a hora y media de Londres y Ámsterdam». Y, aunque vuelve a su casa de O Incio cada pocas semanas, le gustaría establecerse aquí en algún momento. «Como buena gallega, quiero volverme», reconoce entre risas María José, que sigue muy pendiente de la realidad de nuestra comunidad a través de la Red Galega de Investigadores (InvestiGal).

La ciencia no fue algo vocacional desde que empezó a estudiar la carrera en la Universidad de Santiago, pero defiende su versatilidad: «Estudiar Farmacia te abre muchas puertas. Me gustaba la salud y me decanté por ahí, pero lo volvería a hacer porque me gusta mucho. Además de hacer investigación puedes trabajar en farmacias hospitalarias, en la industria o en una oficina de farmacia. Hay muchísimas opciones».