La televisión cumple cien años

El 26 de enero de 1926 el ingeniero escocés John Logie Baird presentó a unos 40 miembros de la Real Academia de las Ciencias un invento en el que venía trabajando desde hacía años. Lo llamaba System of Transmitting Views, Portraits and Scenes by Telegraphy or Wireless Telegraphy, un nombre complicado para los pocos periodistas a los que también invitó a aquella sesión, que en sus crónicas del día siguiente llamaron al invento Radiovisión, para dar a entender a sus lectores que aquello era como la radio pero con imágenes. La primera que vieron aquellos asistentes fue la de un hombre fumando en pipa, William Taynton, un empleado de la tienda de fotografía en la que Baird hacía sus compras.

El año anterior John Logie Baird había conseguido transmitir la imagen de un muñeco desde una habitación a otra en su casa del Soho de Londres. Lo que hizo aquel ingeniero fue combinar los experimentos que una serie de investigadores dispersos en la geografía y en el tiempo venían llevando a cabo y que con los años generaron lo que hoy conocemos con el nombre de televisión (la palabra la utilizó por primera vez el francés Ferdinand Perkyi). El inglés Alexander Balin, el italiano Giovanni Casselli, el alemán Paul Nipkow, los rusos Boris Rossling y Vladimir Zworykin, este último en EE.UU., investigaban para reproducir imágenes a través de la electricidad y no en soportes fotoquímicos, como ya venían haciendo en el cine Edison y los hermanos Lumière. Pero la operación definitiva y la que cuenta para los historiadores fue la de John Logie Baird, quien desde aquel día de 1926, hace un siglo, está considerado como el inventor de la televisión.

«El cine en casa»

El nuevo invento comenzó a interesar pronto a toda la sociedad europea, que esperaba grandes cosas de lo que se empezó a anunciar con el eslogan «el cine en casa» y por eso su evolución se produjo a velocidad de vértigo. Las investigaciones eran muy costosas para ser acometidas a nivel individual y comenzaron a realizarse al amparo de grandes compañías e instituciones de países técnica y económicamente poderosos, que pusieron en funcionamiento las primeras emisiones experimentales.

El 4 de mayo de 1928 John L. Baird consiguió la primera transmisión transoceánica de una imagen: desde Londres a Nueva York, y al año siguiente Inglaterra inició retransmisiones experimentales a través de la BBC bajo su dirección. Tanto en Inglaterra como en Alemania y en los Estados Unidos comenzaron ese año las primeras emisiones regulares. En Francia Barthelemy presentó en 1930 un conjunto emisor-receptor instalado en la torre Eiffel, y en Estados Unidos la RCA armó una emisora en el último piso del Empire State de Nueva York. Ese año la BBC retransmitió por primera vez la prueba hípica Gran Derby, una tradición que aún se mantiene.

En 1934 en Alemania se realizaban pruebas privadas que interesaron a Adolf Hitler, en las que apareció Ursula Patzscheke, la primera presentadora de televisión, que hacía emisiones de dos horas en días alternos. Las primeras retransmisiones consideradas de carácter informativo fueron los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 a cargo de la televisión alemana, y la coronación del rey Jorge VI por la BBC en mayo de 1937.

Las emisiones aún tenían carácter nacional, los contenidos imitaban a los de otros medios como el cine y la radio, y el objetivo era perfeccionar la tecnología. A pesar de la poca presencia de la información, el Centro Paul Nipkow de Alemania incluyó desde 1938 un programa de noticias de periodicidad semanal con temas de actualidad procedentes de los noticiarios que la Ufa hacía para el cine. Los noticiarios diarios, los telediarios, tardaron casi diez años en aparecer.

En 1939 se interrumpió el proceso a consecuencia de la Guerra Mundial. Los esfuerzos tecnológicos se volcaron en la industria bélica y se paralizó la investigación. Gran Bretaña tenía entonces unos 20.000 receptores y transmitía 24 horas semanales a través de la BBC, la mejor y más experimentada de las televisiones existentes. En París, en vísperas de la guerra se habían conseguido 15 horas de programación semanal.

En 1941 había en los Estados Unidos unos 5.000 receptores de televisión. Hasta entonces los promotores del nuevo medio no habían previsto incluir programas informativos entre las ofertas de sus parrillas por considerar que no interesaban a los telespectadores. Al año siguiente los Estados Unidos entraron en guerra y el Gobierno Federal prohibió la fabricación de televisores para dirigir todo su potencial hacia la industria bélica. Pero un acontecimiento histórico cambió estos planes y potenció la información en la televisión. Fue el bombardeo de la base de Pearl Harbor por los japoneses el 7 de diciembre de 1941, del que la CBS emitió reportajes (nueve horas en total) utilizando por primera vez elementos inéditos en el lenguaje informativo audiovisual.

Finalizada la guerra en 1945, la televisión conocerá una etapa de expansión imparable. Los países europeos retomaron las experiencias y aceleraron los progresos en el nuevo medio. La televisión va a tener emisiones regulares en Holanda (1948), Dinamarca (1949), Italia (1949), Suiza (1951), España (1956)..., beneficiada por el impulso industrial de la posguerra y por la demanda de ocio generada por una sociedad empobrecida que tenía en la televisión entretenimiento casi gratuito.

Los contenidos de los primitivos programas de televisión abundaban sobre todo en conciertos de música, actuaciones, espectáculos diversos, conferencias, variedades, clases de gimnasia, programas para niños, retransmisiones de eventos deportivos muy señalados, concursos y teatro, casi todo en directo. Programas como el de Ed Sullivan (CBS) en los Estados Unidos, que reunían un poco de todo, se hicieron muy populares. No había programas informativos ni cine (las productoras no permitían a las cadenas emitir sus películas por temor a la competencia), aunque sí documentales.

La BBC retomó las emisiones en junio de 1946 (emitiendo el mismo programa con el que había cerrado antes de la guerra) y en 1948 estableció los primeros servicios informativos regulares. En 1953 se retransmitió en directo la ceremonia de coronación de Isabel II. Desde los 45.000 receptores censados en 1948 se pasó a los 590.000 en 1951 y a los 11,8 millones en 1962.

«La aparición de los primeros programas informativos fue tardía. En 1946 se adaptó a la televisión en EE.UU. el noticiario cinematográfico «March of Times»

Estados Unidos había llegado antes de la guerra a 10.000 receptores de televisión para una producción de media docena de estaciones que en 1950 ya transmitían para cuatro millones de receptores. Del crecimiento de la industria televisiva en los Estados Unidos da testimonio la recaudación por publicidad en el medio, que pasó de los 9,8 millones de dólares en 1948 a 1,5 billones en 1960. La aparición de los primeros programas informativos fue tardía. En 1946 se adaptó a la televisión el noticiario cinematográfico «March of Times» y en 1948 se retransmitió la toma de posesión del presidente Harry Truman. Los primeros informativos regulares dignos de tal nombre se crearon en 1948, cuando la CBS emitió «The News with Douglas Edward» y la NBC «Newsreel with John Cameron Sayze» (estos primeros informativos llevaban los nombres de sus presentadores porque el nuevo medio adoptaba el sistema hollywoodiense del star system). Consistían en la lectura de noticias por los presentadores, ilustradas con fotos fijas, mapas y dibujos y, accidentalmente, imágenes en movimiento. En 1950 comenzó la tradición de retransmitir grabadas las sesiones del Senado y en 1955 las ruedas de prensa del presidente Eisenhower (la primera en directo fue con Kennedy en 1961). Al año siguiente se hizo la primera cobertura de una campaña electoral, la de Eisenhower-Stevenson, que quedarían definitivamente asentadas con la de Nixon-Kennedy en 1960. Pero antes, un acontecimiento bélico, la guerra de Corea, iba a suponer un gran impulso para el interés de la opinión pública por los programas informativos de televisión, al poder contemplar, por vez primera a diario, imágenes recientes de las tropas norteamericanas en un conflicto internacional. En estos años nacieron los grandes programas matinales que van a permanecer con éxito hasta nuestros días («Today» en la NBC, de 1952, fue el primero) y se incorporaron a la televisión como presentadores grandes periodistas como Walter Cronkite.

En estos años las grandes sociedades de radiodifusión americanas (networks), la NBC, la CBS y la ABC, comenzaron las emisiones costa a costa. Los contenidos de la programación se regían por ratings o indicadores de audiencia. En los años 50 alcanzaron un gran éxito las primeras teleseries, un género exclusivo del nuevo medio, con «Colt 45», «Rin Tin Tin», «Perry Mason» y shows como «I love Lucy», de Lucille Ball.

Para aumentar los contenidos las empresas se organizaron estableciendo sistemas transnacionales de intercambio de imágenes y noticias (Eurovisión, en 1962), realizando transmisiones en cadena (la primera en 1948), desarrollando segundos canales... La acción conjunta de estos elementos dio como resultado la aparición de un nuevo fenómeno sociológico: las grandes audiencias de masas.

Así lo vio Faro en 1927

Artículo de Faro de Vigo del 7 de enero de 1927 donde se menciona por primera vez el televisor / Archivo de Faro

FARO mencionó por vez primera el ‘televisor’ el 7 de enero de 1927, aunque al describir su función y su utilidad para la defensa y la navegación podría referirse a otro invento de Baird. Cita a un escritor francés, sin mencionar su nombre, para señalar que el televisor, como la radio, el teléfono o el coche, «ataca el reposo de la vida privada».