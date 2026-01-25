«La alimentación en los primeros mil días de vida es clave»

Rosaura Leis es catedrática de Pediatría de la Universidade de Santiago de Compostela. Está especializada en nutrición infantil y habla sobre la importancia de la alimentación en la infancia, la relevancia de la lactancia materna, la epidemia de obesidad infantily el papel clave de las familias y las escuelas. En diciembre pasado, Leis fue galardonada en los XVI Premios Luis Noé Fernández, en la categoría de nutrición.

– Insiste mucho en la importancia de los primeros días de vida. ¿Por qué son tan decisivos?

– Los primeros días de vida (que incluyen el periodo fetal, el primer año y el segundo año) son fundamentales para lo que llamamos programación metabólica. Hoy sabemos que este periodo condiciona la salud presente y futura. Por eso la primera pregunta siempre debe ser: ¿Qué debe comer el niño? Pero antes aún: ¿Qué debe comer la madre? Una mujer que quiera quedarse embarazada o gestar un hijo necesita una alimentación saludable basada en nuestras dietas tradicionales, como la mediterránea o la atlántica.

– Y una vez nacido el bebé, ¿cuál es la mejor alimentación?

– El mejor alimento que existe para el niño es la lactancia materna en exclusiva durante los primeros seis meses. Para que esto sea posible, la madre debe alimentarse adecuadamente. A los cuatro o seis meses comenzamos la alimentación complementaria, pero como bien dice la palabra, complementa: la leche sigue siendo el alimento fundamental hasta el año de vida.

– ¿Qué pasa cuando no es posible dar lactancia materna?

– Disponemos de fórmulas infantiles: las de inicio para los primeros seis meses y las de continuación de los seis a los doce meses. Son seguras y nutricionalmente adecuadas, pero siempre que sea posible, se recomienda la leche materna. Además, es importante aclarar algo: la «leche de mujer» no significa necesariamente que el bebé deba mamar al pecho; la madre puede extraerse leche y ofrecérsela de otras formas. El vínculo es importante, pero lo esencial es que el lactante reciba leche humana siempre que se pueda.

– ¿Qué hace que la leche materna sea tan especial?

– Es especie específica y contiene componentes que aún no hemos conseguido reproducir en ninguna fórmula. Incluso la leche donada de los bancos de leche, aunque muy valiosa, no es idéntica a la leche de la propia madre, por lo que siempre será mejor opción la leche de la mujer que gesta y amamanta.

– Se habla mucho de los primeros mil días. ¿A qué se refiere exactamente?

– Los mil primeros días van desde el cigoto hasta el final del segundo año de vida. Pero hoy ya hablamos incluso de los ocho mil primeros días, que abarcan toda la edad pediátrica, porque cada una de sus etapas –incluida la adolescencia– ofrece ventanas de oportunidad para mejorar la salud presente y futura.

– ¿Cómo influye la alimentación en la salud en la edad adulta?

– De forma directa. La mayoría de las enfermedades actuales están asociadas a estilos de vida no saludables: mala alimentación, poca actividad física, exceso de pantallas, sedentarismo, mal sueño… Y estos hábitos empiezan ya en la infancia. Estamos perdiendo adherencia a nuestras dietas tradicionales y eso se refleja en la gran pandemia nutricional de hoy: el sobrepeso y la obesidad infantil.

– ¿Existe un solo tipo de obesidad?

– No. Hay muchas obesidades con un mismo fenotipo: el aumento de grasa corporal. Es una enfermedad crónica que empieza cada vez a edades más tempranas. No es curable, pero sí tratable. Y la mejor forma de combatirla es evitar que aparezca.

– ¿Y hasta qué punto puede prevenirse?

– Se puede prevenir instaurando estilos de vida saludables. Cuando un niño ya tiene obesidad, debemos diagnosticarla y tratarla de inmediato para minimizar su impacto metabólico. Pero lo ideal es trabajar antes: con las familias y en la escuela, los dos espacios donde el niño se desarrolla.

– ¿Detectamos bien la obesidad infantil?

– No. El sobrepeso se ha normalizado tanto que muchas familias no lo identifican. De ahí la importancia del pediatra en los controles de salud: debe pesar, medir, valorar composición corporal y detectar determinantes sociales, porque hoy la obesidad está íntimamente ligada a la vulnerabilidad social.

«Hay formas de planificar menús saludables a bajo coste si se recupera la tradición culinaria y se organiza mejor la compra»

– ¿Y por qué influye tanto la situación social?

– Porque las familias vulnerables tienen peor acceso a educación nutricional y, además, los alimentos saludables suelen ser más caros. Sin embargo, hay formas de planificar menús saludables a bajo coste si se recupera tradición culinaria y se organiza mejor la compra.

– ¿Cuándo empezamos a perder esa tradición culinaria?

– Poco a poco. Antes, nuestras recomendaciones científicas eran simplemente nuestra dieta tradicional. Pero hemos dejado de cocinar. En muchas casas jóvenes ya no hay cocina real, solo una barra y un microondas. La alimentación dejó de ser un centro del hogar. Recuperar esa cultura no es difícil, pero requiere tiempo y planificación.

– ¿Qué papel tiene la escuela?

– Fundamental. El comedor escolar debe ser un lugar de educación nutricional y reflejar la gastronomía local. El 70% de los niños come allí a mediodía. Necesitamos también incluir una asignatura obligatoria de estilos de vida saludables, donde el niño aprenda a leer etiquetas, cocinar, elegir un menú equilibrado y disfrutar de la comida como acto social.

– ¿Qué medidas urgentes deberían aplicarse en los comedores escolares?

– Respetar la tradición culinaria de cada región, cuidar no solo qué se come, sino cuándo se come –la crononutrición es clave–, y recuperar la comida como espacio de convivencia. Nuestra cocina atlántica, por ejemplo, se basa en vapor, cocción y plancha, no en fritura.

– ¿Qué evidencias tenemos de que recuperar nuestras dietas funciona?

– En nuestro grupo realizamos el ensayo clínico GALIAT, el primer ensayo con dieta atlántica en Atención Primaria. Tras seis meses, las familias intervenidas redujeron IMC, mejoraron perfil lipídico y glucosa, y cambiaron sus patrones alimentarios. Incluso las familias del grupo control mejoraron al ver qué hacían sus vecinos, lo que demuestra el poder de la intervención comunitaria.

– ¿Qué papel juegan los ultraprocesados?

– Sabemos que los alimentos ricos en azúcares simples, grasas saturadas y grasas trans perjudican la salud metabólica. Necesitamos definir mejor qué es un ultraprocesado, pero cuando un alimento aporta muchas calorías y pocos nutrientes, debe limitarse o retirarse de la dieta.

– ¿Se puede combatir la obesidad infantil desde la legislación?

– Ya existen estrategias como NAOS, estudios como Aladino y programas autonómicos. Pero no es fácil: requiere la acción conjunta de familias, escuelas, sistema sanitario y administraciones. La obesidad tiene múltiples causas.

– ¿Qué deben vigilar los padres en casa?

– Además del peso y la talla, es importante medir la circunferencia de cintura, porque la grasa abdominal es un mejor indicador de riesgo. Y entender que la obesidad no es culpa del niño ni de la familia. No debemos estigmatizarla.

– ¿Ha cambiado mucho su visión de la obesidad desde que empezó a investigar?

– Muchísimo. Hoy sabemos que la grasa es un órgano metabólicamente activo y que la adiposidad no es un simple depósito energético. Por eso debemos diagnosticar la obesidad de forma temprana y tratarla inmediatamente, con entrevista motivacional y terapia intensiva en estilos de vida.

– Hoy se utilizan fármacos inyectables para tratar la obesidad infantil. ¿Qué opina?

– Están aprobados a partir de los 12 años (y hay uno ya desde los 6 años). Son una herramienta útil junto a los cambios de estilo de vida, nunca en sustitución. Pueden ayudar a facilitar la pérdida de peso y mejorar la adherencia a los cambios.

– ¿Qué le gustaría que la sociedad entendiera sobre la alimentación infantil?

– Que todos saben qué hay que comer, pero lo difícil es cambiar hábitos. Que al año el niño debe sentarse a la mesa familiar y compartir los mismos alimentos que el resto. Que hay que recuperar nuestra dieta mediterránea o atlántica, compartir mesa y predicar con el ejemplo. Y recordar las leyes básicas de la alimentación: cantidad adecuada, calidad, equilibrio y adecuación.

– ¿Y qué hay de las dietas restrictivas y las modas alimentarias?

– Solo deben hacerse bajo diagnóstico médico. Retirar alimentos sin control afecta también a la microbiota intestinal, que hoy sabemos que está asociada a más de 300 enfermedades. Si una familia quiere hacer una dieta vegana con un niño, debe hacerlo supervisado por un profesional.

– ¿La obesidad puede esconder desnutrición?

– Sí. La obesidad refleja a menudo hambre oculta: exceso de grasa corporal pero déficit de calcio, hierro, yodo o vitamina D. La grasa secuestra vitamina D, por ejemplo. Una persona con obesidad no es una persona bien nutrida: es alguien malnutrido por exceso y por déficit simultáneo.