Con savia propia

Tiene su taller en la aldea de O Sartal, en Poio, en un entorno donde se respira naturaleza. En este concello Javier Mirón quiso perpetuar una tradición milenaria como es el trabajo de la madera. Y aunque hace todo tipo de piezas, una de sus especialidades es la talla orientada a usos culinarios. El sello de Artesanía de Galicia a su marca Ammigo ha sumado prestigio a su labor, su nombre es habitual en ferias y exposiciones y uno de sus sueños es crear un club que reúna a apasionados de la madera como él.

Su historia como artesano comienza el día que se encontró en casa unas viejas herramientas de su abuelo Gerardo, que quiso recuperar para crear formas con ellas. Se dio cuenta entonces que eso era lo que le apasionaba, trabajar con la madera, para lo que decidió formarse. Se matriculó en el ciclo de Carpintería del Instituto de A Xunqueira en Pontevedra y además inició una investigación personal en técnicas tradicionales y diseño, haciéndose al tiempo con una buena biblioteca con referentes de distintas épocas y lugares del mundo.

Ese recorrido le permitió restaurar las herramientas de su abuelo e iniciarse en la práctica de la talla. A esta trayectoria se sumó otra de sus grandes aficiones: la cocina. Comenzó elaborando piezas para uso propio y, casi sin darse cuenta, fue creando un pequeño catálogo de objetos que le resultó lo suficientemente interesante como para dar un paso más. Y así nació Ammigo, el nombre de su propia marca.

De las manos de Javier Mirón salen piezas de cocina de todo tipo, aunque también hace muebles de autor o encargos a gusto de cada cliente / Gustavo Santos

En la actualidad Javier está inmerso en distintas iniciativas vinculadas a la artesanía aplicada a la hostelería, la restauración y el interiorismo. Este mes participa en el Mercado de Pontevedra, dentro de un proyecto municipal para dinamizar los locales de la primera planta. Allí expone su catálogo y aprovecha la ocasión para reunirse con profesionales del sector hostelero.

El enfoque sostenible es una de las señas de identidad de la marca. Cada pieza, mueble o utensilio, además de prácticos y duraderos, son un tributo a la naturaleza

De las manos de este artesano salen tablas de cocina, cuencos, cucharas, platos, cajas, tablas, fruteros, bandejas… para los que utiliza maderas autóctonas como fresno o abedul, además de maderas tropicales que reúne de cortes sobrantes de otros talleres amigos. El enfoque sostenible es una de las señas de identidad de la marca. Cada utensilio no sólo es práctico y duradero, sino también un tributo a la naturaleza. Con el reciclaje de esas piezas le gusta pensar «que reescribo el camino de esa madera», dice.

Javier, que también hace muebles de autor –o cualquier pieza personalizada– tiene claro que lo suyo es vocacional, además de un ejemplo de que un viejo oficio como el de la ebanistería puede seguir vivo manteniendo la cadena del saber y el dominio de las técnicas. Su taller sigue viendo caer virutas al suelo como en tiempos del abuelo, que también hacía flautas, afición que comparte el nieto.

Una de las ilusiones de este artesano es crear un club de talla, un espacio para compartir experiencias o, simplemente, para reunirse y practicar en silencio. Porque, como explica, la talla «es una forma de meditación». Está en Instagram: @ammigo.eu