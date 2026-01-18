«El rechazo al acuerdo con Mercosur ha desnudado a los nacionalistas»

Fernando Díaz Villanueva (Madrid, 1973) refuta la frase popularizada por Mario Benedetti, según la cual «un pesimista es un optimista bien informado». El periodista y divulgador histórico ha publicado «Contra el pesimismo» (Harper Collins), un ensayo histórico que desmonta con datos sólidos el mito de la decadencia de Occidente. Muy activo en redes sociales, sus programas en internet –entre ellos La ContraCrónica y La ContraHistoria– suman casi un millón de suscriptores entre sus dos plataformas (iVoox y YouTube). El próximo viernes 23 hablará en el Club FARO del triunfo de Occidente y de la civilización que forjó un mundo mejor.

–El historiador escocés Niall Ferguson ha dicho en «El Mundo» que la sociedad está volviendo a 1900, cuando Estados Unidos intervenía en Latinoamérica, había aranceles y la electricidad era lo que hoy es la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ve?

–Lo veo muy coyuntural. No entiendo bien cómo un historiador de su categoría se deja llevar por análisis tan pegados al momento. Los historiadores miramos tendencias, no la noticia del día, que puede ser muy engañosa. La situación actual es preocupante, sí, pero es la actual. Trump no va a estar eternamente como presidente. Bastará con que las elecciones de medio mandato de noviembre den un varapalo a los republicanos para que esos ímpetus se vengan abajo. Y, en cualquier caso, no pasará de finales de 2028: el 20 de enero de 2029 se tiene que ir, sí o sí. Cabe la posibilidad de que un sucesor continúe esa línea, pero con los índices de popularidad que tiene ahora Trump no sé yo si ese sucesor ganaría sin su magnetismo personal. El problema de los análisis coyunturales es el mismo que el del humor coyuntural: duran lo que dura la coyuntura. Es como un chiste de hace diez años: entonces te hacía gracia y hoy ya no lo entiendes. Yo ya tengo cierta edad, soy periodista y vivo de la coyuntura, pero además soy divulgador histórico, así que necesito dos ópticas. Para la historia aplico el gran angular; para las noticias, el teleobjetivo. Si miramos las tendencias, el mundo va mejor; si miramos el momento, la cosa está bastante mal.

–Hay quien duda de que Trump se vaya en 2029: podría saltarse la prohibición constitucional de un tercer mandato, o directamente no habría elecciones al imponerse quienes asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 y luego fueron indultados.

–Son especulaciones. Los periodistas y los historiadores trabajamos con hechos constatables. Por ahora eso no ha sucedido. Como hipótesis pueden pasar muchas cosas, pero no sirve de nada ponerse siempre en lo peor. Eso es aplicar la ley de Murphy a todo, y la ley de Murphy también se equivoca: la tostada no siempre cae por el lado de la mantequilla.

–¿Y lo de Groenlandia? Podría ser una forma rápida de dinamitar la OTAN y con ello buena parte de lo que entendemos por Occidente.

–Lo de Groenlandia me parece un sinsentido. Para invadirla, Trump necesitaría autorización del Congreso. El presidente de Estados Unidos tiene límites, no es un dictador. Los estadounidenses no eligen un dictador, por más que a Trump le pudiera gustar serlo. Necesitaría pasar por el Congreso y obtener permiso para desplegar tropas, y más aún tratándose de un aliado, porque Dinamarca es uno de los aliados más estrechos de Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Dudo mucho que esa autorización se concediese. Puede intentar otras vías, como comprarla, pero el Gobierno danés no puede vender una parte de su territorio sin el consentimiento de sus habitantes. Si los groenlandeses quisieran ser estadounidenses, no habría problema: se hace un referéndum y listo. No sería un Estado, sino un territorio no incorporado, pero no habría mayor conflicto. El problema es que son pocos, pero son quienes viven allí, y lo que quieren cuenta.

–Dicen que se podría comprar a los groenlandeses, uno a uno.

–Aun así, sería un acto ofensivo. Es como si España fuese a un pueblo portugués fronterizo, como Valença do Minho, y les ofreciese dinero para cambiar de país. El Gobierno portugués se enfadaría, con razón. Sería exactamente lo mismo. Además, esto no se hace de un día para otro, y menos por las malas. Para convencer a una población necesitas tiempo y persuasión, no amenazas. Y luego hay otro factor clave: no hay nada en Groenlandia que Estados Unidos no tenga ya. Durante la Guerra Fría llegó a tener 17 bases allí. Hoy mantiene la de Pituffik porque considera que es suficiente. Podría poner más si quisiera; el Gobierno groenlandés no se lo impediría. La excusa estratégica no se sostiene. Las rutas comerciales están controladas por aliados de la OTAN. Muchos republicanos, empezando por Thom Tillis, han dicho que el debate es absurdo y que cualquier iniciativa de anexión no pasaría el Congreso. Trump no es un dictador, por mucho que él diga que no tiene límites. Claro que los tiene.

–Hablaba de tendencias a largo plazo. China tiene paciencia y capacidad de planificación a muy largo plazo, propia de una dictadura. ¿Ve una tendencia clara hacia el liderazgo mundial, no solo económico, sino también político?

–China ya es la segunda potencia económica mundial y seguramente será la primera en algún momento de este siglo, en gran medida por demografía. Lo normal es que el peso económico de un país se corresponda más o menos con su población. Lo raro era lo anterior. El mundo se está aplanando. En los años cincuenta, un campesino estadounidense producía cuarenta veces más que uno indio; hoy produce solo el doble. Lo que había era una subrepresentación del Tercer Mundo, que afortunadamente ha sacado a millones de personas de la pobreza. China será la primera potencia económica, de eso no tengo duda. Otra cosa es el papel que juegue en el mundo. No tiene la red de aliados que ha tenido Estados Unidos. Buena parte de la hegemonía estadounidense se debe a sus aliados repartidos por Europa, Australia y el Extremo Oriente. Japón o Corea del Sur tienen decenas de miles de soldados estadounidenses en su territorio. Sin aliados ricos y poderosos, difícilmente se puede ser un hegemón global. Ninguna potencia del pasado –ni el Imperio británico, ni el francés, ni el español– tuvo tantos aliados como EEUU. España en tiempos de Felipe II estaba peleando con media Europa. Estados Unidos, en cambio, ha tenido como aliados a Alemania, Reino Unido, Francia, Japón. China buscará su lugar, pero alcanzar la influencia global de EEUU lo veo complicado. Le falta alcance y afinidad cultural.

–«Soft power», poder blando.

–Yo paso medio año en Inglaterra y aquí lo que ocurre en Estados Unidos se percibe casi como propio. Compartimos idioma, alfabeto y una cultura muy similar. Eso pasa también con Alemania o Italia. China no tiene contrapartes culturalmente afines. Solo puede apelar a intereses, y los intereses son coyunturales. Estados Unidos se erigió como campeón de la democracia, un ideal compartido en Europa, Australia o Japón tras la guerra. China es un sistema de partido único, poco atractivo como potencia moral. Nadie quiere que Vigo se convierta en Shanghái. China carece del poder blando que tuvieron Estados Unidos, los británicos, los franceses o los españoles en los siglos XVI y XVII. Para ser un actor global indiscutible necesitas mucho poder blando y muchos aliados, y China no los tiene. Sin poder blando y sin aliados, es poco probable que logre un liderazgo mundial indiscutible.

–Me habla desde Inglaterra. ¿Considera que el Brexit ha sido el mayor paso atrás de Occidente en décadas?

–No el mayor, pero sí un gran error. Y los británicos lo saben. Se cumplen diez años del referéndum y cuesta encontrar gente que lo defienda. Es la «B-word», la palabra prohibida. Saben que se equivocaron. El país ha empeorado y, aunque la Unión Europea también ha tenido problemas, los del Reino Unido han sido mayores. Se aislaron innecesariamente de su mercado natural. Les convencieron con ideas falsas de soberanía, grandeza imperial y gloria pasada. Hoy la vida es más difícil para el británico medio que hace diez años.

–Hablando en inglés, sostiene una «unpopular opinion»: defiende el acuerdo entre la UE y Mercosur, al que se le achaca una pérdida de soberanía y seguridad alimentaria.

–Soy liberal y creo en el libre comercio, así que estoy a favor. El acuerdo llega en un momento en que apenas se firman tratados de libre comercio, lo cual ya es significativo. Une dos áreas enormes: casi 800 millones de habitantes. Mercosur puede aportar alimentos de calidad y a buen precio, y para Europa es un mercado de exportación enorme. No veo el problema. Si el acuerdo con Mercosur es malo, ¿por qué otros acuerdos comerciales son buenos? ¿Por qué hablamos de soberanía alimentaria europea y no española, o incluso de Pontevedra? Llevada al extremo, la soberanía nos reduce a la autosubsistencia. España ya vivió una experiencia de autarquía en el primer franquismo, y el resultado fue hambre, pobreza y corrupción. Europa no puede autoabastecerse de todo. Hay que aprovechar las ventajas comparativas. No tiene sentido plantar mangos en Pontevedra cuando es más eficiente traerlos del Caribe. El rechazo al acuerdo ha desnudado a los nacionalistas que en el fondo quieren autarquía. Hoy la llaman europea, mañana será nacional. Es una idea vieja y empobrecedora. El comercio es bueno. Una de las razones de nuestra prosperidad es que comerciamos.

–En Galicia preocupa especialmente la baja natalidad y el futuro del sistema de pensiones. ¿Hay razones para evitar el pesimismo demográfico?

–La gente no quiere tener hijos y no se la puede obligar. En España la natalidad se desplomó hace cuarenta años. El sistema de pensiones es piramidal y se diseñó para una sociedad con muchos jóvenes. Eso no se reformó a tiempo. Hoy nuestra pirámide demográfica es una columna, como en otros países desarrollados. En veinte o treinta años habrá pocos jóvenes y pocos mayores. Esta transición genera tensiones y nos ha pillado sin reformas. No vamos a volver a natalidades de 5 hijos por mujer. Eso solo ocurría porque muchos niños morían. No queremos volver a eso. Tener uno o dos hijos sería ideal, pero si no se quiere, no se puede forzar. En Europa se han probado todo tipo de ayudas sin éxito. Incluso las inmigrantes reducen su natalidad cuando se adaptan a nuestro modelo.

–En su libro defiende el papel positivo de la inmigración. ¿Puede compensar la baja natalidad?

–Compensa, sobre todo en esta transición. Sin los siete u ocho millones de inmigrantes, jóvenes en su mayoría, el sistema de pensiones colapsaría. La inmigración es buena en sí misma. Las ciudades que más nos gustan son ciudades de inmigrantes: Nueva York, Londres, Madrid. Vigo es más atractiva que Pontevedra porque recibió inmigración, que es consustancial al ser humano. Pretender frenarla es como ponerle puertas al mar.

–A la leyenda negra se le ha opuesto lo que algunos llaman leyenda rosa. ¿Qué opina?

–Tan mala es la leyenda negra como la leyenda rosa, porque ambas parten de mentiras históricas. La historia hay que verla como fue. Está muy bien documentada, sobre todo desde el siglo XVI en adelante. No hace falta inventar nada. Caben interpretaciones, pero los hechos están ahí.

–Defiende que la historia de España no es excepcional. Por ejemplo, el siglo XIX fue caótico en España, pero también en Francia.

–Exacto. El siglo XIX fue caótico en casi toda Europa continental. La excepción fue el Reino Unido, gracias a su imperio. España tuvo siglos bastante tranquilos entre el XVI y principios del XIX. En el siglo XX, no participar en las guerras mundiales evitó mucha inestabilidad. Si comparas con Francia, su siglo XIX fue incluso más agitado. España se industrializó tarde y de forma desigual, como Italia o el este de Europa. No hay excepcionalismo español. Ese discurso alimenta tanto el pesimismo como la nostalgia imperial, y ambos son falsos.

–Como profesional del pódcast, ¿cómo ve la prensa tradicional?

–La prensa está en su mejor momento. Leemos más y estamos más informados que nunca. Ha entrado en crisis un modo de hacer periodismo, el de vender ejemplares en quioscos o vivir de pocos anuncios. Pero siempre habrá gente que quiera información de calidad. Yo vivo de eso y me lleva todo el día prepararla. Pago por buenos periódicos y los hay excelentes. El problema es la dependencia de la política. Cuando un medio depende de subvenciones o campañas institucionales, pierde la confianza del lector. En los años 90 había pocos medios y ahora hay infinitos. Hoy cada uno se fabrica su periódico a medida. No es el fin del periodismo; es su transformación.