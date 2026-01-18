Oriol Maspons o la renovación de la fotografía española del siglo XX

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, es la única institución museística que tiene una sala estable de fotografía, con cuyos fondos organiza exposiciones temporales fundamentalmente de fotógrafos españoles. Son muestras muy pequeñas en las que una selecta representación de la obra del autor seleccionado procura abarcar todos los géneros en los que destacó el fotógrafo. La última está dedicada a Oriol Maspons.

Durante 25 años, entre 1952 y 1976, Oriol Maspons vivió una época de creatividad que él mismo llamó de «ilustración personal», una serie de fotografías que en 1998 se expusieron reunidas por primera vez en el Museo Nacional de Arte de Catalunya bajo el título de «El instante perdido». Allí recogía desde la Barcelona del barraquismo y la precariedad social y económica de la posguerra hasta la pasión por los toros, la vida en Las Hurdes extremeñas y en La Mancha o la primera industrialización española coincidente con el auge del turismo, el crecimiento de la sociedad de consumo, las primeras minifaldas, los primeros bikinis («Monique, primer bikini de Ibiza» es ya una foto icónica), los primeros hippies de Ibiza, las noches locas de la «gauche divine» barcelonesa, y los intérpretes de la nova cançó como Serrat, Nuria Feliú o Raimon.

Oriol Maspons (Barcelona, 1928-2013) es uno de los fotógrafos más representativos de la Escuela de Barcelona, a cuya generación pertenecen también Catalá-Roca, Xavier Miserachs, Paco Ontañón, Ramón Masats y Colita, dedicados a reflejar la realidad que los rodeaba y a renovar el arte fotográfico de la España de la posguerra, oponiéndose al academicismo y a lo que Maspons llamaba salonismo. En su artículo titulado precisamente «Salonismo» criticaba el sistema de salones y concursos que dominaba el panorama fotográfico nacional. Además, su influencia como teórico desde la revista AFAL alimentó a la llamada Generación de oro de los años cincuenta y sesenta, que sentaron las bases de la nueva fotografía documental en España. Fotógrafos y teóricos como Josep María Casademont deben mucho a las influencias de Maspons.

Oriol Maspons nació en 1928, el mismo año que Fellini, William Klein y Andy Warhol. Lo digo porque llevaba siempre consigo una lista de los personajes nacidos ese mismo año. Otra lista que también llevaba en su cartera era la de las canciones que le gustaban cuando era joven. Estuvo unos años en París, en los que entró en contacto con la Agencia Magnum y retrató a sus fotógrafos: Cartier-Bresson, Robert Doisneau, Brassaï, Guy Bourdin… retratos que publicó en Arte Fotográfico acompañados de entrevistas. También publicó en Paris Match, Life y National Geographic. Comenzó su itinerario profesional en 1956 después de abandonar su trabajo en una empresa de seguros. Ese año regresó de París decidido a dedicarse a la fotografía. En 1958, después de siete años de permanencia en la Agrupación Fotográfica de Catalunya, se desvinculó de esta institución. Ese año el MoMA de Nueva York adquirió tres de sus fotografías para el fondo permanente de ese museo, y en 1959 Maspons fue el primer fotógrafo español en la Photography Annual. Consideraba que la fotografía estaba a la misma altura que el arte y en 1961 se asoció con el fotógrafo Julio Ubiña (fundaron el estudio Maspons+Ubiña), y publicaron sus trabajos en Paris Match, L’Oeil y Gaceta Ilustrada, donde hizo reportajes sobre Pablo Neruda, Hemingway, Fidel Castro y la fadista Amalia Rodrigues. Una de sus fotografías más divulgadas es una de 1961 en la que aparecen los escritores Jaime Gil de Biedma, José Agustín Goytisolo, Carlos Barral y José María Castellet. Trabajó como fotógrafo de cine para Fellini, Rossellini y la Mostra de Venecia, donde hizo fotos a Brigitte Bardot, Mónica Vitti y Marcelo Mastroianni. Además cubrió los géneros de la fotografía publicitaria y de moda (entre sus modelos, su mujer, Coral), así como portadas de discos y libros (Juan Marsé, Vargas Llosa, Luis Martín-Santos). Como retratista posaron para él Salvador Dalí, Gary Cooper o Audrey Hepburn. En 1975 entró a trabajar en Interviú, revista para la que realizó reportajes en Estados Unidos, Brasil, Thailandia, Japón, India, Filipinas, Nigeria y otros países.

Oriol Maspons publicó una docena de fotolibros como «La caza de la perdiz roja» y «Toreo de salón», con textos de Miguel Delibes y Camilo José Cela respectivamente. Entre los últimos están «Personajes de compañía», de 1995, y «Private Collection», de 2006. Ideó una colección de fotolibros de fotógrafos publicados por la editorial Lumen bajo el epígrafe de «Palabra e Imagen».

Murió en Barcelona en agosto de 2013 a los 84 años, sin haber recibido el Premio Nacional de fotografía, lo que lamentan y critican muchos de sus coetáneos. En 2020 el MNAC volvió a exponer una retrospectiva de su obra, «Oriol Maspons, la fotografía útil», con más de 500 fotos. En este museo depositó en 2010 su fondo fotográfico, con más de 7.000 imágenes, muchas de ellas inéditas.