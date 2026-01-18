Galicia, tierra de ‘true crime’

La crónica negra gallega nutre de contenido a producciones audiovisuales que buscan reconstruir crímenes reales recreando hechos delictivos, investigaciones policiales y procesos judiciales para explicar al espectador qué sucedió, por qué y las consecuencias de los delitos que narran. El llamado true crime es un género que interesa cada vez más a la audiencia y, por consiguiente a las productoras, ávidas de llevar sucesos a la pantalla. Casos de narcotráfico, relatados en ‘Fariña’ o en ‘Operación Marea Negra’, robos como el del Códice Calixtino de la Catedral de Santiago o el de la Virxe de Cristal y asesinatos como los de Asunta, Diana Quer, Ana Enjamio o los conocidos como crímenes de Santoalla o Moraña han sido recreados en películas series y documentales en los últimos años.

«El true crime no es el centro de la identidad de Bambú Producciones, pero sí un género al que acudimos cuando creemos que una historia real permite una reflexión más profunda sobre la sociedad en la que vivimos», relata el productor gallego Ramón Campos, creador de muchos de los mayores éxitos del audiovisual español en los últimos 17 años, entre ellos ‘Velvet’, ‘Las chicas del cable’, ‘La promesa’ o la reciente película ‘Rondallas’, rodada en A Guarda, Tui y Vigo Entre sus títulos de true crime, figuran ‘La viuda negra’, película basada en el asesinato de Antonio Navarro en Valencia, y tres que tienen como escenario Galicia: ‘Fariña’, ‘El caso Asunta’ y ‘El crimen de Pazos’, que se estrenará en Netflix próximamente. En los tres casos, «la decisión de producirlas nace de la misma premisa: no contar el crimen en sí, sino todo lo que lo rodea: el contexto social, la responsabilidad de los medios de comunicación, el funcionamiento de las instituciones, las consecuencias colectivas... Si no existe esa lectura más amplia, no nos interesa hacerlo», explica Ramón Campos.

Los ingredientes que ha de tener una producción de este género para tener éxito son, a juicio de Campos, tres: «En primer lugar, que se trate de un caso reconocido por la opinión pública. El true crime conecta mejor cuando el espectador ya tiene una memoria previa del suceso, cuando forma parte del imaginario colectivo. Eso genera interés inmediato», comenta. La segunda clave es contarlo bien, ya que «tener un buen caso no garantiza nada si no se sabe ordenar la información, construir el relato y ofrecer una lectura clara y comprensible de los hechos». A partir de ahí, solo queda «encontrar el enfoque adecuado, decidir qué se cuenta y qué no, y cómo se estructura el relato para que el espectador quiera avanzar y entender».

Una de las series que marcó un hito en el relato de una realidad delictiva cuando el término true crime aún no se usaba en España fue ‘Fariña’, emitida en 2018 en Antena 3 y actualmente disponible en Atresplayer Premium, Prime Video y Netflix. «Sí puede considerarse una serie de true crime, ya que parte de hechos criminales, de sumarios judiciales, de procesos reales… eso la sitúa claramente dentro del género», considera Campos. Basada en el libro homónimo de Nacho Carretero e inspirada a su vez en hechos reales, ‘Fariña’ retrocedió a la década de los años 80 en Galicia para plasmar el auge del narcotráfico a través de la historia de Sito Miñanco (interpretado por Javier Rey), Laureano Oubiña (al que encarnó Carlos Blanco) y Manuel Charlín (protagonizado por Antonio Durán ‘Morris’). El hecho de contar con un amplio elenco de actores gallegos, completamente implicados en la producción, conocedores de la realidad que contaban y con la capacidad de hablar con un acento gallego no impostado, añadió veracidad a la serie. «Creo que demostró que este tipo de relatos podían conectarse con un público amplio sin renunciar a la profundidad de análisis que exige un buen true crime, y que esa conexión abría puertas a series más complejas y arriesgadas dentro de la televisión en abierto en España».

Seis años después, en 2024, Bambú rubricaba otra de las primeras series de true crime exitosa en España, ‘El caso Asunta’, protagonizada por Candela Peña y Tristán Ulloa en los papeles de Rosario Porto y Alfonso Basterra, condenados por el asesinato de su hija en Santiago en 2013. La miniserie, hecha para Netflix, supuso un subidón de calidad al género de ficción sobre crímenes reales en España. «Planteaba un reto especialmente delicado por la cercanía temporal del caso y por la enorme carga emocional y mediática que arrastraba», indica Ramón Campos. «El principal desafío era mantener una posición ética clara. La solución pasó por ceñirse exclusivamente a los hechos contrastados, al proceso judicial y a la investigación, evitando cualquier juicio de valor o especulación. No se trataba de reinterpretar el caso, sino de ordenarlo y explicarlo con rigor poniendo sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿Es posible ser juzgado justamente por un jurado popular que ha recibido un bombardeo mediático durante años?», manifiesta el líder de la productora Bambú.

El tándem Bambú-Netflix ha vuelto a ponerse en marcha para narrar otro crimen gallego, en este caso el del trágico asesinato de Isabel Fuentes a manos de su marido, Aniceto Rodríguez, en Ourense en 2015, un drama de violencia machista que envuelve a su vez un drama judicial. La miniserie ‘El crimen de Pazos’ contará con Tristán Ulloa como el sargento de la Guardia Civil convencido de la culpabilidad del autor del crimen y enfrentado a un sistema que parece no estar dispuesto a escuchar sus advertencias y proteger a la víctima, brutalmente golpeada en la cabeza en su casa de Pazos y finalmente acuchillada hasta la muerte en el hospital semanas después, tras pasar por la UCI y hallarse en proceso de recuperación en planta.

Es la tercera historia de la crónica negra gallega que Campos lleva al audiovisual. «Galicia me interesa porque es el mundo en el que crecí y el que conozco mejor que ningún otro. Son historias que, en muchos casos, me impactaron en su momento como ciudadano, antes incluso de pensar en ellas como posibles proyectos audiovisuales. Esa cercanía es importante, porque condiciona la mirada desde la que lo cuento», explica el productor. «Además, conocer bien la idiosincrasia gallega me permite acercarme a estas historias con una mayor naturalidad y precisión. Cuando trabajas sobre hechos reales, contar desde un lugar que conoces de verdad es una ventaja clara a la hora de decidir qué historias quieres contar y desde qué mirada hacerlo», añade Campos.

En la década que ha pasado desde ‘Fariña’ , el género ha evolucionado y los espectadores también. «Todos hemos aprendido. Hoy existe una mayor conciencia sobre los límites del true crime. El público pide más contexto, más profundidad y menos impacto gratuito», señala Campos. Por eso, en ‘El crimen de Pazos’, «el enfoque es más reposado y reflexivo», señala el productor. «Trabajamos más las consecuencias del crimen que el propio suceso. Creo que el espectador ya no busca solo saber qué pasó, sino entender por qué y qué dice esa historia del lugar y del tiempo en el que ocurrió», concluye.

Crimen de Santoalla

El escenario de una aldea rural del interior de Galicia envuelve y determina los hechos reales en que se inspiró As Bestas’, la película de Rodrigo Sorogoyen ganadora de nueve Premios Goya y una de las mejores valoradas y más vistas de 2022. Los actores Luis Zahera y Diego Anido dieron vida a los dos hermanos de Santoalla (Petín, Ourense) que en 2010 acabaron con la vida del holandés Martin Verfondern por disputas territoriales y económicas. La historia ya había sido fielmente recogida en el documental estadounidense ‘Santoalla’ (2016), producción que contó con el testimonio de los principales implicados, entre ellos Margo Fool, la viuda del asesinado y entonces única habitante de la aldea.

Diana Quer

Otro de los sucesos más mediáticos de la historia reciente, el caso de Diana Quer, la joven madrileña desaparecida en agosto de 2016 cuando veraneaba en A Pobra y violada y asesinada por José Enrique Abuín, alias El Chicle, ha estado omnipresente en diversos programas de true crime de televisiones y plataformas. Dos años después de suceder los hechos, en 2018, la productora coruñesa Agallas Films estrenaba en la TVG la docuficción ‘O caso Diana Quer. 500 días’, una docuficción que mezcla entrevistas y trabajo periodístico con secuencias de ficción que narran lo que se conoce de la noche en la que desapareció la víctima y lo sucedido durante los 500 días de investigación.

El robo del Códice

El 5 de julio de 2011 se conoce la desaparición del Códice Calixtino de la Catedral de Santiago, un manuscrito del S.XII, considerado la primera guía para los peregrinos, y una joya de valor incalculable. En ese momento comienza una berlanguiana investigación, marcada por el interés mediático, el hermetismo de la Iglesia y todo tipo de falsas acusaciones. Finalmente se señaló al que había sido el electricista del templo durante 25 años: Manuel Fernández Castiñeiras. ¿Cómo y por qué iba un electricista a robar una de las mayores obras de arte sacro? Tras meses de rocambolescos interrogatorios, y justo un año después del robo, el 4 de julio de 2012, se encontró el Códice en un trastero propiedad de la familia de Castiñeiras. La narración de todo este proceso dio lugar a la docuserie de tres episodios ‘El robo del Códice’, una producción disponible en RTVE Play dirigida por Elena Molina en 2022.

Marea Negra

En noviembre de 2019 un semisumergible construido en unos astilleros clandestinos en el Amazonas inicia una travesía desde Colombia a las costas gallegas llevando a bordo más de 3.000 kilos de cocaína y tres tripulantes, dos ecuatorianos y el gallego Agustín Álvarez, antigua promesa del boxeo amateur español. La historia del primer narcosubmarino interceptado en Europa y objeto de la Operación Marea Negra dio lugar a un libro escrito por el periodista Javier Romero y a dos producciones audiovisuales realizadas por la productora coruñesa Ficción Producciones: la serie ‘Operación Marea Negra’, dirigida por Daniel Calparsoro y emitida durante tres temporadas y 14 episodios entre 2022 y 2024 en las televisiones autonómicas españolas (actualmente disponible en Prime Video), y el documental ‘Operación Marea Negra: La travesía suicida’, dirigido por Luis Avilés, que narra en cuatro capítulos el periplo de los tres tripulantes, la vida a bordo durante la travesía, las inclemencias con las que se toparon y la persecución a la que fueron sometidos hasta la detención de los tripulantes en la zona de Aldán.

Ficción Producciones volvió a apostar por el true crime en 2023 con la docuserie ‘Una historia de crímenes’, actualmente en su tercera temporada en Prime Video. Creada por Alberto Arruty, quien fue reportero en busca de noticias de sucesos, aborda el género desde una óptica social evitando caer en el morbo de solo contar el crimen per se. De hecho, el lema de la docuserie es que los crímenes de un país son el reflejo de su sociedad. Los periodistas Manuel Marlasca y Patricia Abet y el forense Miguel Lorente conducen y analizan con diferentes expertos diversos crímenes aglutinados por temas en cada capítulo. Aunque los casos que trata son de toda España, tienen especial peso varios perpetrados en Galicia. Entre los más estremecedores se encuentran el crimen de Moraña, cometido por David Oubel, quien utilizó una sierra radial para matar a sus hijas; el de Muimenta, en el que Ana Sandamil asfixió a su hija de siete años, Desirée, en Lugo; el de Mónica Juanatey, que cumple desde 2012 una condena por el asesinato de su hijo, César, al que enterró en un paraje metido en una maleta; los asesinatos de los aficionados del Dépor Manuel Ríos y Jimmy; el crimen homófobo de Samuel Luiz o el no resuelto caso del robo de la Virxe de Cristal, cuya defensa le costó la vida al sacerdote de Vilanova dos Infantes Adolfo Enríquez.

Emilia Pardo Bazán, una precursora del género La autora gallega opinaba que los crímenes eran la base de un estudio social, analizaba exhaustivamente los casos, estudiaba la psicología de los personajes y plasmaba su visión en artículos y novelas cortas Si Emilia Pardo Bazán viviera en la actualidad probablemente tendría su propio pódcast de true crime. La autora gallega plasmaba en sus crónicas y artículos de opinión su visión sobre algunos de los crímenes más populares, llamativos y terribles de su tiempo. Así lo refleja Marisol Donis en su libro ‘Emilia Pardo Bazán y su fascinación por la criminología’ (editorial Alrevés, 2023), donde queda patente el interés de Doña Emilia por la crónica negra como base de un estudio social. Cuando la escritora se interesaba por un crimen lo analizaba exhaustivamente, estudiaba la psicología de los personajes y a veces escribía una novela corta inspirada en el suceso, aunque siempre dejaba bien claro la diferencia entre el crimen real y la ficción. No dudaba en exponer su sincera opinión sobre los hechos o sobre las decisiones que tomaba la justicia, aunque eso le granjease algunas críticas. No le convencía lo que leía en las crónicas, hasta el punto en que acudía al lugar del suceso para observar con sus propios ojos los detalles que se le podían escapar incluso a los investigadores, a los que no dudaba en criticar cuando actuaban con escasa profesionalidad en la inspección ocular de la escena del crimen. A finales del siglo XIX, alzó la voz sobre lo que ella denominaba «mujericidios», en la actualidad considerados como violencia contra las mujeres. Aseguraba la autora de ‘Los pazos de Ulloa’ que en España había malhechores, pero buena parte de los crímenes los cometía la gente de bien, personas excelentes a veces, pero impulsivas, faltas de cultura y de la instrucción más elemental, sin respeto a la ley, salvajes sin malignidad. Documentó una treintena de sucesos criminales, estafas, suicidios ampliados... Entrevistó a la asesina del famoso crimen de Fuencarral (1888), cuya víctima, Luciana Borcino, era de Vigo. Cualquier suceso extraño que ocurriera, sobre todo en A Coruña, lo analizaba de forma concienzuda. El crimen del pinar de Pericote, un triángulo amoroso en el que esposa y amante asesinan al marido, el de la calle Pozas, el de la mujer martirizada, la secuestrada de Poitiers, el proceso Humbert o el atentado contra Alfonso XIII en Madrid fueron algunos de los casos sobre los que escribió. Crítica con el éxito de Sir Artur Conan Doyle por considerar que acostumbraba a narrar siempre la misma historia «con solo las variantes necesarias para cobrar por ella», sin elementos pasionales que justificasen los crímenes, se propuso crear un detective de ficción mejor que Sherlock Holmes. Así nació Selva, basado en un amigo gallego de la escritora y protagonista de su única novela negra: ‘La gota de sangre’.