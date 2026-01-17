Tina Cortón, la artesana de la moda biodegradable

A Constantina (Tina) Cortón la moda la cautivó desde que era niña. Recuerda que, para su madre, «vestirse era todo un ritual» y le fascinaba ver a su padre hacerse con precisión el nudo de la corbata. Y cuando llegaba Celsa, la modista que hacía y deshacía prendas, haciendo de lo viejo siempre algo nuevo la observaba atenta, absorta viendo cómo tras las puntadas surgía siempre una prenda diferente. Hoy, tras tres décadas en el sector, son sus creaciones las que desfilan bajo los focos de las pasarelas. Además, imparte clases y está inmersa en el estudio y diseño de tejidos biodegradables.

Tuvo claro que lo suyo iba a ser el mundo de la costura y que telas y agujas iban a estar para siempre en su vida. Cursó estudios de patronaje industrial, se formó en el sistema de confección Martí y en diseño de moda y aún hoy sigue formándose de manera continua siempre que se lo permite la intensa actividad de su taller lucense.

A Tina no hay nada que se le resista. Confecciona a medida todo tipo de prendas, desde vestidos a faldas, camisas, trajes, blusas, pantalones… tanto para señora como caballero. Costura personalizada para quien lo demande, con el plus añadido de que Cortón se ha apuntado a la innovación, desarrollando un tejido biodegradable obtenido a partir del extracto de algas.

Todo empezó en su propio taller, con la colaboración de la bióloga Cynthia Cenzano, que la ayudó a crear el biopolímero. A partir de ahí la artesana realiza el trabajo, con tintes y estampaciones naturales. Basada en este proyecto surgió la colección «+Cuatro elementos» con el mar como fuente de inspiración. «Es una moda experimental pero han pasado más de dos años y el tejido permanece en un estado sorprendente», dice su creadora. Además de resistente, la tela elaborada a partir de algas tiene una caída suave «como la muselina», explica.

Con la creación de este nuevo tejido Tina Cortón acompaña las tendencias que llegan a la moda, que buscan ser cada vez más sostenibles, y señala que grandes marcas conocidas están apostando por el uso de este tipo de telas biodegradables.

Los trabajos de Tina Cortón se ven habitualmente en pasarelas de Galicia y en encuentros de moda sostenible y a su faceta de creadora de moda artesana suma su labor formativa. Colabora con escuelas de moda portuguesas, recibiendo alumnos de programas Erasmus, una experiencia que describe como «enriquecedora». También da cursos en Galicia mientras vive lo que ella llama la «hora azul», un «momento de reajuste y de introspección en que fusiono técnicas de origami, tejidos biodegradables, biocuero con piel de berenjena con manipulaciones de tejidos y bordados a mano». Su trabajo puede verse en Instagram (@tinacorton).