Tejer el mar

Tras más de veinte años en el diseño de vestuario para cine y teatro, Mar Fraga decidió transformar su vida profesional y personal para dedicarse de lleno a un proyecto creativo y sostenible llamado Enmalle Studio. Desde Oleiros (A Coruña) da una segunda vida a residuos marinos, especialmente redes de pesca clasificadas, lavadas e integradas como urdimbres y trama en tapices únicos.

La creatividad y la labor con las manos ya le venía de niña. «Me gustaba coser, la cerámica, la pintura y el dibujo. Estudié Bellas Artes, y la tarea de taller fue lo que más disfruté de la carrera. Estar en contacto con los materiales y dejar que sean ellos los que a veces marquen el proceso de trabajo. Mi abuela siempre fue muy creativa e hizo desde joyería y cerámica hasta pintura. De ella aprendí el gusto por la manufactura y la paciencia que conlleva el trabajo de la artesanía», explica esta emprendedora cuyo espacio, además de crear, está orientado a formar, mostrar y compartir con otras personas el tejido artesanal con tapices.

Optó por cambiar hacia un ritmo de trabajo más humano, más fácil de conciliar con la vida familiar y donde pudiese poner en práctica todos esos años de trabajos artesanos. Sus padres eran biólogos marinos, «así que el mundo de la pesca y el respeto por los océanos siempre estuvo presente en mi vida. Me formé en el trabajo del tapiz de alto lizo con Fina Sedes, de quien aprendí las técnicas clásicas de tejido», refiere la creadora de Enmalle.

Las redes que Mar Fraga utiliza proceden de recogidas en playas y puertos gallegos, a menudo con la colaboración de cofradías de pescadores, transformando un material que de otra forma se convertiría en basura marina en obras de alto valor estético y simbólico.

Además de su labor como creadora de piezas, Enmalle Studio acoge cursos, talleres de cocina con producto local y residencias para artistas, potenciando así una red de intercambio cultural y creativo, «redes de personas», en sus propias palabras. Cada tres meses organiza, junto a Zoraida de Malaherba Studio, «una jornada que llamamos Tejidas, en la que nos reunimos artesanos para hablar, poner ideas en común y conocer nuevos proyectos».

De cara a este año que comienza, «tengo que hacer dos tapices para dos espacios muy interesantes, que al ser diseñados a medida hace que sea un proceso creativo súper interesante. También tengo talleres de creación de tapices en distintos centros escolares. Es muy gratificante trabajar con los más pequeños sobre el respeto a los océanos, la problemática de la basura marina y poder hacerlo a través del arte y la artesanía», adelanta Mar Fraga, cuyo trabajo puede verse en las redes sociales y en su web enmallestudio.com.