Alba Fernández, la cestera que crea esculturas en O Courel

Alba Fernández Castro es una compostelana que llegó al mundo de la artesanía «como parte de un proceso natural» tras haber ejercido su actividad profesional entre la sociología y el diseño. Formada en Arte Textil en la Escola Massana de Barcelona, en 2023 obtuvo la prestigiosa beca Homo Faber de la Michelangelo Foundation, que le permitió investigar este saber ancestral con la maestra Isabel Martins en Portugal y profundizar en la técnica de cestería en espiral con bracejo, una fibra local.

Desde hace tres años vive en una aldea de Folgoso do Courel, una apuesta que tiene que ver «con el deseo vital de sencillez y de reconexión con la tierra y las manos», dice esta artesana que también imparte clases.

Su paso por la Escola Massana de Barcelona le permitió descubrir la capacidad escultórica de la cestería, entendida como tejido volumétrico, además de investigar el legado antropológico de esta artesanía en el noroeste. Su trabajo de fin de carrera se expuso en el Disseny Hub y en 2023/24 obtuvo la reputada beca Homo Faber. «Esta experiencia fue bastante transformadora –dice Alba– porque me permitió, por una parte, conocer el taller de la artista Joana Vasconcelos en Lisboa y entender la posibilidad de la artesanía llevada a gran escala y, por otra, formarme durante 6 meses con la maestra cestera Isabel Martins en una pequeña aldea portuguesa en el Parque Natural de la Serra de Malcata. Con Isabel ahondé en la técnica de cestería en espiral, una de las más ancestrales, utilizando ‘bracejo’, una fibra local (de la familia de las gramíneas) recolectada a mano».

Hace tres años decidió irse a vivir a una pequeña aldea del geoparque Montañas do Courel, donde su proceso creativo se vincula «profundamente con la observación de la naturaleza poderosa que tengo alrededor, desde el movimiento de una gota hasta el líquen que rodea un castiñeiro. Lo que me rodea me resulta muy inspirador», explica. Además, vive junto a una plantación de mimbre, lo que mantiene presentes los ritmos naturales.

Alba trabaja por encargo y desarrolla tanto piezas escultóricas como utilitarias a lo que suma su labor formativa en diferentes técnicas de la cestería, lo que incluye el programa Fibranzas de la Xunta. Entre sus proyectos se encuentra un taller programado en el espacio La Platanera en A Illa y está inmersa en la investigación con algas «como fibra cesteable», a la vez que sigue «con el desarrollo de piezas que reivindican la fuerza de la mujer a través del porteo femenino de cestos en la cabeza», dice esta artesana a la que fascinan las intersecciones. «Entrelazo un profundo interés por la investigación antropológica de las técnicas tradicionales con el diseño contemporáneo; en otras palabras, la intersección entre el diseño y su contexto social». Sus creaciones pueden verse en albafcastro.com e Instagram.