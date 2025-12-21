Los TEDAX-NRBQ: precisión bajo presión

«Somos la última barrera entre el artefacto y el resto del mundo. Imagínate que vas caminando hacia el explosivo y no sabes si está temporizado o si está trampeado. Te diriges allí con tus herramientas, entrenamiento y conocimientos, con la intención de hacer lo antes posible tu trabajo, desactivar el explosivo y salir corriendo», comenta Jesús, uno de los especialistas del grupo TEDAX-NRBQ de la Policía Nacional en Vigo. Bajo los lemas «Tu primer error es el último» y «Precisión bajo presión», esta unidad, que cumple 50 años en España, surgió en 1975 fruto de la tensión terrorista que sufría el país en aquella época.

«En aquel momento el riesgo no solo era ETA, sino que en todo el mundo estaba habiendo una serie de atentados mediante artefactos que eran complejos y se buscaba la forma de afrontarlos», comenta Carlos Aboy, jefe de la especialidad TEDAX-NRBQ en la comisaría de Vigo, donde opera desde el año 1979 uno de los 28 grupos existentes en la actualidad en España y que se reparte junto al grupo de A Coruña el territorio gallego, de manera que desde Vigo se cubren las provincias de Pontevedra y Ourense, y desde la ciudad herculina las de A Coruña y Lugo.

Aboy ingresó en esta unidad en 2004, año en que a los TEDAX (Técnicos en Desactivación de Artefactos Explosivos) se le unen los NRBQ (siglas de las amenazas Nuclear, Radiológica, Biológica y Química) y la nueva especialidad pasa a formar parte de la Comisaría General de Información. El atentado con gas sarín en el metro de Tokio en 1995, que causó trece muertos y cientos de heridos, primero, y la crisis por los envíos masivos con amenazas de ántrax a raíz de los ataques a las Torres Gemelas en 2001, después, alertó a las autoridades sobre el peligro real de agresiones NRBQ y la necesidad de reforzar la formación y seguridad en este ámbito.

Carlos Aboy, jefe del grupo en Vigo, muestra un maniquí que recrea un terrorista suicida. / Marta G. Brea

Perfil psicológico

Para acceder a esta especialidad se requiere haber trabajado como policía un mínimo de dos años y completar un curso de unos quince meses de duración, además de pasar un proceso de selección en el que valoran aptitudes físicas y psicológicas de los aspirantes. Algunas de las cualidades necesarias para pertenecer a la especialidad son la estabilidad y el control emocional, el afán de superación personal y las capacidades de análisis, organización, toma de decisiones y concentración.

«Trabajamos las 24 horas, los 365 días del año, siempre hay un binomio de especialistas del grupo en comisaría preparado para atender amenazas; además apoyamos al resto de la comisaría en muchos de sus dispositivos», comenta Aboy. Este año han participado en un total de 345 incidencias, de las cuales 27 han sido intervenciones reales con explosivos. El resto suelen ser operativos en eventos de gran trascendencia o aglomeración de público como puede ser el encendido de las luces navideñas, un partido de fútbol en Balaídos, la visita de una personalidad o controles preventivos en el muelle de trasatlánticos cuando llega o sale un crucero.

Artefactos

En las dependencias que ocupa el grupo en la comisaría hay una pequeña exposición de artefactos desactivados en diferentes épocas y también de algunos de los medios para la desactivación de explosivos con que contaban los primeros operativos. «En los inicios era todo muy rudimentario, iban al artefacto con un escudo y un casco para protegerse y con una cuerda y un anzuelo para intentar tirar de él y desmontarlo; se la jugaban», relata Aboy. Un vistazo a las paredes y vitrinas donde hay colocados cócteles molotov, granadas, proyectiles, bombas y otros artilugios explosivos habla de la evolución que han sufrido los artefactos a medida que mejoraba el material y conocimiento para su desactivación. «Es como una guerra de inteligencias, el artefacto evoluciona para neutralizar nuestras medidas, por ejemplo, si nosotros usamos inhibidores, ellos buscan como poder contrarrestar nuestro inhibidor», dice Aboy.

Desde un simple cóctel molotov casero hecho con una botella de cerveza hasta una de las bombas lapa usada por los GRAPO en el ataque a un furgón blindado en el año 2000 en Vigo, los artefactos desactivados por los TEDAX reflejan que en Galicia han actuado todos los grupos terroristas que operaban a nivel nacional: GRAPO, ETA, Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive y Resistencia Galega, el último en desactivarse a nivel estatal. Aboy recuerda una bomba que dañó el robot cuando la estaban desactivando tras una operación realizada en 2009 a terroristas de Resistencia Galega a los que se paró en la autopista. «Sacamos el artefacto grande, pero dentro del coche también llevaban dos cócteles molotov que reaccionaban por la mezcla de químicos y estaban tremendamente calientes, es decir, podía haber reaccionado en cualquier momento y hacer arder el coche; afortunadamente pudimos desbaratarlos».

Cuatro tipo de cócteles molotov y bombas de fabricación casera analógicos y digitales fabricados con botellas de cerveza, un termo, un cilindro metálico y teléfonos móviles para transmitir la señal eléctrica para activar la carga. Ejemplar del casco que usaban en sus inicios los TEDAX y Bomba lapa de los GRAPO desactivada en el año 2000 en el asalto a un furgón blindado en la Carretera Provincial y temporizador analógico utilizado habitualmente por ETA en sus artefactos explosivos / Marta G. Brea / FDV

Un temporizador analógico industrial similar al que se usa en las cocinas era de uso común en las bombas de ETA, mientras que los GRAPO confeccionaban sus propios circuitos impresos con medios artesanales, lo que denota el alto conocimiento del que disponían, según explica Aboy. Termos metálicos pequeños y ollas a los que se les adhería un teléfono móvil para transmitir una señal eléctrica servían de contenedores y de metralla de artefactos a los que se les ponía yeso, hormigón y hasta tornillos de las vías de los trenes preparados para hacer el máximo daño posible al explosionar.

El siguiente paso en ese viaje de los artefactos explosivos desde lo analógico a lo digital es el de los drones que permiten activar bombas vías satélite, como ya se pudo comprobar recientemente cuando desde Ucrania hicieron reventar aviones militares en aeropuertos rusos mediante drones trasladados en un camión y guiados a mil kilómetros de distancia. «Nuestro siguiente reto es adaptarnos a estos artefactos que puedan aparecer, de hecho ya hay una sección de pilotos de drones en Medios Aéreos de la Policía con la que colaborar».

Incidencias recientes

Pero no solo los artefactos ideados por terroristas eran peligrosos. La mayor parte de las intervenciones que se realizan en la actualidad son por hallazgos de material explosivo que podría causar una catástrofe. Es el caso de una intervención reciente en un bajo de un edificio en Marín donde había 485 artefactos con carga explosiva de diferentes épocas utilizados para la señalización marina. «Creo que batimos el récord de desactivación en un mismo día, tuvimos que revisar uno por uno para ver en qué situación se encontraban y la cantidad de explosivo que finalmente llevamos a depósito era de 50 kilos. Era un polvorín, echaría todo el edificio abajo», relata Aboy.

Una llamada de un particular que acaba de adquirir una vivienda, está haciendo limpieza en algún trastero de la casa familiar o se encuentra un objeto metálico sospechoso en un descampado suele ser el aviso más habitual para encontrarse con artefactos reales del Ejército, ya sea de la Guerra Civil o posteriores, algunos de ellos aún en uso. Suelen proceder de campos de maniobras de donde no se retiraron, ser recuerdos que guardaban los propios militares e incluso piezas de coleccionistas. «Algunos están inertes, porque los han vaciado y limpiado, pero muchos de ellos tienen carga, como uno que nos encontramos este año en un alcantarillado de un garaje». Otros ejemplos de hallazgos recientes son una granada de mortero que estaba a la venta en una tienda de segunda mano en Vigo, que fue recuperada (aunque estaba neutralizada es ilegal), y, como curiosidad, un escandallo, un artilugio en forma de proyectil que se emplea en la pesca para conocer la profundidad del mar desde el barco. «No es un artefacto explosivo, pero nos llamaron porque sospechaban que podía serlo», comenta Jesús.

Lo que sí entraña riesgo son los botes de ácido pícrico habituales en los laboratorios de colegios e institutos en la época de la EGB. Eran inocuos, pero con el paso del tiempo el líquido se ha ido cristalizando dando como fruto un producto tremendamente explosivo con solo abrir el tapón. Por eso, la policía los está recogiendo y sometiendo a explosiones controladas en un campo de tiro aislado.

Robot Aunav utilizado en la actualidad para desactivar bombas. Fabricado en España según las necesidades de los TEDAX y adquirido en el año 2003. Dispone de varias cámaras y sensores, tuna pinza con giro de 360 º y la posibilidad de transportar hasta dos cañones de agua a presión y una escopeta con cartuchos. El primer robot para desactivar explosivos que tuvo la Policía Nacional de Vigo estuvo activo desde 1980 hasta el 2000 y hoy se conserva en la Comisaría. Es un Wheelbarrow MK7 fabricado en Inglaterra / Marta G. Brea / FDV

Bombas caseras

En cuanto a bombas confeccionadas para atentar contra alguien en situación diferente a la militar, ya no es común encontrarse con artefactos de la sofisticación que tenían los de los terroristas, sino que suelen ser de fabricación casera y rudimentarios, hechos a base de tutoriales de internet. Es el caso de tres cócteles molotov químicos lanzados este año a un chalet en Redondela: eran botellas de agua de plástico con bolas de aluminio y ácido clorhídrico.

Riesgos NRBQ

Esta unidad de especialistas de la Policía está capacitada para intervenir en determinados riesgos de tipo NRBQ que se puedan encontrar, si bien las incidencias que han tenido hasta el momento no han sido notables. «Algunos supuestos de intervención que se nos pueden dar son, por ejemplo, un robo en un vehículo que almacene algún equipo industrial que pueda tener una fuente radiactiva, o que por algún descuido en un hospital se hayan tirado restos de algún tipo de material con isótopos radiactivos en un sitio donde no deberían estar generando fuentes de radiación huérfanas», expone Aboy. A nivel biológico han realizado controles para detectar la presencia de ántrax en sobres postales sin que ninguno diera positivo y Aboy pone como ejemplo las actuaciones que están realizando los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil en Cataluña con los jabalíes afectadas por peste porcina. En esas situaciones por estos agentes radiactivos, nucleares o químicos, los técnicos «podemos intentar detectar la fuente, ver el riesgo que entraña, tomar las primeras medidas de seguridad y dar la respuesta de analizar, recoger y trasladar la amenaza al centro de referencia aislando el escenario para que no se expanda».

Proyectiles y granadas reglamentarias de uso militar de distintas épocas recuperadas y desactivadas a lo largo de los años y expuestas en las dependencias de los TEDAX-NRBQ en la Comisaría de Vigo . Algunas de ellas son de uso actual como los lanzaproyectiles C90, el modelo que España ha enviado a Ucrania. El jefe del grupo muestra un ejemplo de un artefacto explosivo oculto en el interior de un libro / Marta G. Brea

Herramientas

La herramienta de trabajo más llamativa con la que cuentan estos especialistas son los robots que emplean desde hace más de cuatro décadas para desactivar artefactos explosivos el primero con el que contaron en Vigo estuvo operativo desde 1980 hasta más allá del año 2000 y se encuentra actualmente expuesto en la comisaría y el que emplean actualmente es el modelo Aunav, fabricado en España expresamente para ellos con las necesidades que había hace veinte años. Se trata de un vehículo de radiocontrol guiado desde un ordenador al que está conectado a una distancia que puede alcanzar los 400 metros. Dispone de seis cámaras y una pinza de arrastre con capacidad para arrastrar casi 5.000 kilos y soportar una presión de 3.000 kilos, lo que permite la apertura de puertas, maleteros, fractura de lunas… evitando así el uso de medios disruptivos más agresivos. Sus brazos articulados pueden transportar hasta dos cañones disruptores de agua a presión y una especie de escopeta de cartuchos diseñados específicamente para la desactivación de artefactos explosivos. «Es una herramienta muy poderosa, lo fue sobre todo para desbaratar bombas terroristas con gran capacidad de carga, como las que ponía ETA», expresa Jesús.

Un maletín con herramientas para detectar bombas / Marta G. Brea

Sin embargo, la evolución de las amenazas está derivando en la necesidad de vehículos no tripulados de menor tamaño que permitan mayor y mejor capacidad de trabajo a los especialistas. «Trabajamos mucho en entornos urbanos, por ejemplo en la desactivación del artefacto explosivo de casi dos kilos que colocó Resistencia Galega en un cajero en la Alameda Suárez Llanos de Bouzas en 2011 probamos a penetrar con el robot pero era inviable, así que mi compañero se colocó el traje de seguridad y sacó el artefacto a la acera, donde lo neutralizamos», relata Jesús.

En la furgoneta donde se desplazan estos policías llevan de todo para realizar su trabajo: un maletín con diferentes herramientas multiusos como un espejo para los bajos, un detector de metales, luz fría, una llave que abre todas las cajas de registro, un equipo de Rayos X de fabricación israelí que les permite ver el interior de los objetos que se encuentran, un equipo de escalada para poder alcanzar artefactos en sitios de difícil acceso a través de un sistema de poleas, los trajes y máscaras de seguridad que utilizan cuando se enfrentan a sustancias químicas y biológicas o riesgos relacionados con la energía nuclear o la radiación (de color azul y de un solo usoel mono, y de uso personal la máscara), equipos de respiración autónoma y «la joya de la corona», que es el atuendo en el que se enfundan cuando tienen que desactivar un explosivo y que les da apariencia de robocops.

Un escáner / Marta G. Brea

Traje antiexplosivos

El traje antiexplosivos completo modelo EOD 9 pesa casi 50 kilos y se compone de tres piezas más el casco. Lleva en su interior unas placas de un metal antibalístico llamado kevlar que les protege especialmente en zonas como la espalda, columna vertebral, tórax, articulaciones y pelvis. Dispone de un sistema de refrigeración corporal y de iluminación conectado desde el caso a una consola central colocada en el brazo, así como de un interfono para comunicarse con el compañero de binomio. «Pesa mucho, cuando te lo pones te aíslas de todo y te resta movilidad; más que sensación de ahogo lo que da es mucho calor, tanto que se te empieza a empañar el casco», explica Jesús. Es la única protección que tienen al enfrentarse a una bomba: «Puede salvarte la vida, pero el objetivo también es que en caso de una explosión, encuentren tu cuerpo entero», afirma Jesús. La única parte que no llevan cubierta son las manos, pues las necesitan libres para manejarse y no perder el «efecto pinza». Completan el equipo un escudo y un cañón de mano con una pieza excéntrica (descentrada) que les permite maniobrar a diferentes alturas. «Cuando nos acercamos a un artefacto, se trata de estar el mínimo tiempo posible frente a él, por eso es fundamental poder tomar decisiones rápidas y realizar las manipulaciones necesarias a contra reloj», comentan los técnicos Bernabé, Jorge y Jesús. «La presión se elimina con entrenamiento», añaden. El mecanismo de extracción rápida del traje, que resulta complicado de poner, permite que puedan liberarse de él con celeridad en situaciones que lo requieran.

TEDAX-NRBQ VIGO Creado en abril de 1979 Desde entonces han realizado unas 13.000 intervenciones Abarca las demarcaciones de las provincias de Pontevedra y Ourense en el ámbito de competencia de la Policía Nacional Actividad diaria 2 especialistas Tedax de servicio 24 horas los 365 días del año PRINCIPALES FUNCIONES Intervenir ante la presencia de artefactos explosivos y agentes NRBQ (Nucleares, Radiológicos, Biológicos y Químicos) Elaborar informes técnicos para terceros (Fiscalía, Juzgados,…) Realizar estudios sobre nuevos materiales, equipos y técnicas de detección Colaborar con otras unidades en: dispositivos de seguridad en tareas de prevención de atentados terroristas (visitas de personalidades, grandes aglomeraciones de personas, llegada y partida de cruceros,…), investigaciones y control de precursores de explosivos Formación ( ponencias ) Simulaciones con otros actores vinculados a la seguridad (bomberos, protección civil)

De policía local a Tedax: «Es más peligroso enfrentarse a una persona»

«Los principales ejes de la ecuación con la que trabajamos son que no haya riesgo para las personas, evitar daños materiales y trabajar siempre con la máxima seguridad», comenta Jesús. Este especialista trabajaba en la Policía Local de Baiona en 1996 cuando ETA puso varios artefactos en la localidad.

«Estaba de servicio en el parque de la Palma cuando una persona vino hacia nosotros y nos dijo: ‘Mi hijo ha encontrado un táper y pensamos que tiene droga’. Nos acercamos y vimos que tenía unos cables, así que llamamos a la Guardia Civil y desactivaron el artefacto de manera controlada. Al día siguiente hubo dos bombas más, en el Parador y en la Alameda. Ese fue un momento de cambio para mí, me dije que quería dedicarme a desactivar bombas», relata.

Jesús muestra un escandallo no explosivo con forma de proyectil / Marta G. Brea

Jesús ingresó en la Policía Nacional, donde trabajó como infiltrado en una secta en Palma de Mallorca y más tarde en terrorismo islámico, antes de incorporarse a los TEDAX-NBRQ.

«Quizás sea más fácil hoy en día enfrentarte a una máquina que a una persona; tú sabes que a un reloj si lo inhibes retirándole la pila deja de funcionar, pero una persona puede pasar de ser cooperante a todo lo contrario: la primera intervención que tuve en mi vida fue en una violencia de género en Zaragoza, estábamos deteniendo al marido y mi compañero se llevó una bofetada de la víctima, que decía que le estábamos sacando el sustento de su vida», manifiesta.