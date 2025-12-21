2025, Ano Castelao | Cousas de Daniel (11)
O mito
Castelao é un símbolo imperecedoiro de amor a terra galega, de paixón pola lingua, e precursor do seu autogoberno.
O seu legado sigue moi vivo entre todos nós, sobre todo, entre as xeracións que seguen loitando pola identidade e os dereitos de Galicia.
Castelao é por antonomasia o abandeirado do nacionalismo galego. Unha icona da identidade de Galicia, e un dos seus piares culturais máis sobresaíntes de todos os tempos grazas a súa visión global do país. Foi un dos grandes pensadores da cultura e da política galega no século XX, e na actualidade, en pleno século XXI, segue moi vivo entre todos nós.
Súa herdanza céntrase no inmenso legado cultural: pintura, obra literaria, debuxo e caricatura que nos deixou en vida, coa que podemos profundar na idiosincrasia do pobo galego en todo o seu conxunto. Foi avezado entre os coetáneos do seu tempo, e os seus traballos sempre reflicten temas tan candentes como a inxustiza social, caciquismo político, atraso e subdesenvolvemento do pobo galego, temas dos que sempre estivo moi concienciado. En conxunto a súa obra, que sempre estivo centrada en Galicia, é extraordinaria, tanto na faceta de dramaturgo como de debuxante.
No ano 1941, aínda en vida, Castelao era considerado un mito vivinte, e el mesmo no exilio arxentino percibía esa extraordinaria admiración: “Cando cheguei a Bos Aires sentáronme nunha cadeira de madeira, cubríronme cun fanal de cristal e dixéronme que era un símbolo. Axiña comprendín que a cadeira era un ataúde, o fanal era unha sepultura, e eu era Daniel o defunto. Comparábanme con Curros ou Rosalía e, por iso mesmo, non concibían que estivese vivo”.
Foi un loitador incansable durante toda a súa existencia en defensa das inxustizas sociais. Antepuxo os seus intereses persoais, á defensa da democracia en España, á defensa da lingua e, sobre todo, á defensa da identidade galega nunha época de violencia política e represión social. Volveuse o símbolo e abandeirado do nacionalismo galego grazas ao gran orador que era defendendo os valores e necesidades da súa terra. E tras a súa prematura morte no ano 1950 o mito de Daniel agrandouse aínda máis, chegando vivo ata os nosos días.
O seu gran amigo, o galeguista Eduardo Blanco Amor, describíao da seguinte maneira: “Antes de Castelao un podía amar a Galiza de moitos xeitos. Despois del, da súa obra, e principalmente da súa vida exemplar, as fronteiras dese amor ficaron acoutadas [...]. Entregouse en corpo e alma a súa terra, e cando no porvir se diga Castelao estarase comungando co propio nome de Galiza”.
Foi tamén o líder da “Xeración Nós”, movemento intelectual nado en Ourense na década de 1920, que lle conferiu á cultura galega unha grandeza inigualable que non tivera dende a Idade Media, cando no século XV a raíña Isabel la Católica castigara a Galicia por non apoiala na Guerra de Sucesión á coroa. Este novo movemento erudito, composto entre outros por Vicente Risco, Otero Pedrayo, Antón Losada e Florentino López, caracterizouse por promover o galego para convertelo en lingua de alta cultura a través da revista Nós. As obras e debuxos de Castelao, que era o director artístico da publicación, foron recoñecidos mesmamente en boa parte de Europa, non só pola súa calidade técnica, senón, sobre todo, pola capacidade que tiña de captar a esencia máis profunda do pobo galego.
No ano 1920 coa publicación do seu álbum Nós, Castelao convértese na voz dos labregos, dos emigrantes, das mulleres empobrecidas e dos cativos sen futuro. Proxecta un ollar sobre a sociedade antagónico ao proxectado polo humanismo burgués, cuxa compaixón polas clases máis desfavorecidas identifícao como expresión de superioridade. Nas súas creacións aprécianse as adversidades sociais e as necesidades económicas que afectaban a Galicia a principios do século XX, pero tamén nos mostran a fortaleza e beleza da identidade da terra amada. O seu estilo característico, influenciado polo modernismo e o expresionismo da súa época, permitiulle crear unha iconografía propia que sigue sendo referente para artistas contemporáneos no século XXI.
Pero sen dúbida algunha o Castelao que sobrevive entre nós é o de o home de acción política que el mesmo recoñecería: “A política non foi nunca a miña profesión, pero si a miña vocación, a vocación de toda a miña vida. A arte para min foi un recurso coa que quixen ser intérprete fiel do meu pobo, das súas mágoas e das súas esperanzas [...]. Traballei toda a vida para converter o sentimento galego en feito histórico, e mantiven a miña moral firme en liña recta coma a franxa azul da vosa bandeira”.
Líder do Partido Galeguista dende 1931, defendería sen concesións o autogoberno galego fronte ao centralismo español. No ano 1932 expresaba ao respecto o seu sentir: “A miña actitude é netamente republicana, non sómente porque sinto de verdade o republicanismo, senón porque ao defender a República defendo a miña terra, o meu pobo, a miña Galiza, que é a razón suprema que me trouxo como deputado a Madrid”.
Paralela a súa militancia política, coa que sae elixido deputado nas dúas eleccións xerais durante o período da República Española (1931-39), Daniel tamén traballa nas súas creacións literarias. No ano 1934 publica Retrincos, colección de relatos curtos anecdóticos e autobiográficos, e a novela Os dous de sempre. Á vez, ilustra con debuxos humorísticos con transfundo reivindicativo as “Cousas da vida”, viñetas publicadas na prensa galega, sobre todo, no xornal FARO DE VIGO.
Manterá este ideal político republicano de ideoloxía liberal e federalista ata mesmamente a súa morte no ano 1950. Por iso que tanto no seu derradeiro discurso maxistral Alba de Groria do ano 1948, como a través dos seus estremecentes Álbums de guerra, denunciará as atrocidades do bando franquista na Guerra Civil. Así mesmo, na súa obra cume Sempre en Galiza editada en Bos Aires no ano 1944, transmítenos a necesidade da unidade nacional do país galego para camiñar xuntos cara un futuro máis alentador. Os destinatarios finais da súa mensaxe fraternal somos nós mesmos, as galegas e galegos cuxa identidade el se envorcou en defender para o cal dedicou con agrado toda a súa vida.
Tamén no exilio arxentino, fuxindo da España franquista para non ser fusilado, constitúe no ano 1944 o primeiro goberno galego da historia que el denomina “Consello de Galiza”. Institución política cuxo primeiro obxectivo sería agrupar a os parlamentarios galegos elixidos nas eleccións xerais do ano 1936, celebradas poucos meses antes do golpe de Estado, para defender os dereitos de Galicia ante a ditadura española. El mesmo o presentaba en público do seguinte xeito: “O Consello de Galiza, que eu presido, exercitará un dereito indisputábel e un deber ineludíbel. O dereito que ten todo home de defender a innegociable liberdade do seu pobo, e o deber político que pesa sobre os deputados elixidos democraticamente por Galiza nas derradeiras eleccións xerais”.
A súa obra mestra pictórica, A derradeira leición do mestre, verá a luz no ano 1945 en Bos Aires. Obra coa que homenaxea ao seu gran amigo, fundador do Partido Galeguista fusilado durante a guerra civil española, Alexandre Bóveda.
Pouco antes de que Daniel nos deixara, en xaneiro do ano 1950, confesaríanos dende o máis profundo do seu corazón o inquebrantable amor que sentía por Galicia: “¡Como lle queremos á terra! Eu de min sei dicirvos que si despois de morto tivese que voar máis alá das estrelas, de boa gana renunciaría á inmortalidade para rematar a miña vida en Galiza, mesmamente debaixo dunha laxe e brotar convertido en herba ventureira”.
O mito Castelao transcendeu a súa época ata converterse na figura cume do nacionalismo galego ao unir arte, política e pensamento para enxalzar a alma galega. Transformouse nun símbolo eterno de Galicia, imperecedoiro. O seu maior legado artístico atopámolo na súa amada Pontevedra no museo da cidade, nun edificio acondicionado ex profeso para as súas creacións. O cal, si queremos coñecer en máis profundidade as súas calidades extraordinarias deberíamos visitar, e desfrutar co seu percorrido.
