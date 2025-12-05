Costura que enamora

Ana Prados es modista especializada en el diseño y en la confección de trajes de novia a medida, un proceso totalmente artesano en el que la clienta escoge tejidos y comparte ideas con la autora. En 2022 amplió su taller de Santiago para instalar el espacio donde imparte clases de patronaje, corte y confección, situado enfrente del local de la calle de la Rosa. Su nombre es uno de los referentes actuales de la moda nupcial y ha hecho realidad el sueño de cientos de prometidas. Además, sus vestidos lucen en festivales y tiene encargos dentro y fuera de Galicia.

Su futuro casi estaba escrito entre los hilos del destino porque nació en una casa donde «todo el mundo cosió de toda la vida». Esta ferrolana del 84 recuerda que su abuela bordaba en oro para la Marina, su madre también manejaba la aguja con destreza y ella de niña cosía para sus muñecas o jugaba con retales, así que la costura formaba parte de su paisaje familiar.

Tras ejercer unos años como pedagoga y educadora, un día pasó por delante de un escaparate en Tarragona –donde residía por motivos familiares– lleno de máquinas de coser y no lo dudó: se apuntó a clases de patronaje y confección. Ya de vuelta al terruño quiso seguir formándose y decidió especializarse siguiendo el «sistema Martí», un método conocido por su enfoque artesano y preciso en la toma de medidas para un resultado ajustado y personal.

Ana tenía claro que lo suyo era la confección a medida y el contacto cercano con cada cliente. Así que, en 2019 abrió en Santiago su propio proyecto: un atelier para novias e invitadas y –al mismo tiempo, en un espacio separado– una academia de patronaje y confección.

El resultado tras el intercambio de ideas con la novia es una prenda única que habla de la personalidad a través del tejido. Sus diseños ya han estado en festivales de cine –la actriz María Vázquez lució varios trajes suyos–, una novia de Suiza que conoció su trabajo en Instagram quiso que le confeccionara su vestimenta nupcial y de sus creaciones se hacen eco prestigiosas revistas de moda.

A la par, en su academia imparte el sistema Martí de Patronaje, Corte y Confección, que le permite otorgar un título al finalizar la formación. En el espacio también se dan talleres de sastrería y sombrerería del programa Aprender da tradición de la Xunta e igualmente, clases magistrales de corsetería, cestería u otras especialidades que Ana organiza con expertos de toda España. Su trabajo puede verse en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, así como los cursos que imparte a lo largo del año.