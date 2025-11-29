El cuero artesanal de Sandra Sandoval: utilidad y belleza en piezas «made in Lalín»

La artesanía del cuero tiene miles de años. Egipcios, griegos y romanos ya le daban fines prácticos como calzado o abrigo y cada cultura fue añadiendo sus propias técnicas y estilos. Hoy el cuero se sigue utilizando tanto con fines prácticos como decorativos y eso lo sabe Sandra Sandoval, que desde su taller en Lalín elabora objetos únicos por su diseño creativo y excelente manufactura. Su marca, Marearte, es un proyecto en el que además de tienda-obradoiro, imparte clases de aprendizaje para mantener vivo el oficio. Bolsos, mochilas, cinturones, bisutería y muchas otras piezas irrepetibles salen de las manos de esta argentina afincada en Galicia cuyos trabajos tienen cada vez más presencia en el sector.

Antes de volcarse en la artesanía, la trayectoria de Sandra estuvo vinculada al deporte: practicó remo y piragüismo y llegó a quedar varias veces número uno del podio a nivel estatal. La vida le llevó a aprender macramé, después patronaje y, como le gustaba más el cuero que las telas, se matriculó en la Escuela de Artes y Oficios de Vigo (Emao) para perfeccionar sus conocimientos. Después empezó a vender sus creaciones en ferias y festivales con gran acogida del público. Tras instalarse en Lalín abrió Marearte, un juego de palabras en el que está presente el mar que siempre le ha acompañado.

Sandra, cuyo trabajo está integrado en el sello Artesanía de Galicia, trabaja el curtido vegetal y la costura manual para producir carteras, bolsos y complementos que muestran un pulido equilibrio entre utilidad y belleza. Además hace arreglos de guarnicionería –en realidad cualquier reparación que pueda necesitar el cliente– y objetos con grabados personalizados. Son muchos los que quieren tener una mochila, un bolso, unas sandalias, un cinturón o una pulsera únicos, y lo mismo le piden un nombre que un dibujo.

El local también es aula. Sandra Sandoval organiza talleres enfocados tanto al aprendizaje como al perfeccionamiento y de sus cursos ya han salido interesados en perpetuar el oficio.

En las redes, Marearte presenta el latido diario de la artesanía del cuero. Los vídeos e imágenes en instagram sirven de portafolio vivo: permiten ver los materiales, el acabado interior y el detalle de la artesana al coser, que es, al fin, la firma real del objeto. Esa transparencia visual ha ayudado a Sandra a tejer una clientela fidelizada, tanto en Galicia como fuera.

Si algo atestigua la calidad de lo hecho a mano es su resistencia al paso del tiempo. Más aún si son objetos de cuero, que envejecen formando parte de la vida de los usuarios. Cinturones, carteras o bolsos eternos que sí saben de sostenibilidad, palabra de moda que la artesanía ha hecho suya desde siempre. Sandra también da clases a través de la Diputación y tiene activa su web: marearte.gal.