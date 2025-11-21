El arte en la piedra de José Luis Calviño

Galicia siempre ha sido un territorio ligado a la piedra y prueba de ello es que desde la más remota historia esta geografía es pródiga en construcciones y monumentos levantados en granito. Basta recorrer el paisaje para comprobarlo: castros milenarios, molinos, iglesias y ermitas, catedrales que desafían los siglos, pazos, cruceiros, hórreos… todo ello habla de una habilidad ancestral para trabajar la roca y convertirla en arquitectura o elemento perdurable.

Todo esto y mucho más lo sabe –y lo aplica con pericia reconocida– José Luis Calviño, maestro cantero de Rodeiro y artífice de que numerosos edificios del país –entre ellos la catedral de Ourense o pazos conocidos– vuelvan a lucir su esplendor pétreo y de que cruceiros, hórreos o fuentes sigan formando parte de la estampa cotidiana.

Heredero de la sabiduría de los ancestros, José Luis da vida a la piedra desde Vistuide, en Rodeiro, donde tiene su taller O Estevo y desde donde sale su obra, que lo mismo puede ser escultura ornamental que restauración de edificios históricos, entre otros muchos encargos. Es este un oficio que lleva al maestro por toda la geografía, así que Calviño a menudo recorre las cuatro provincias gallegas trabajando en numerosas construcciones. «Desde una de las cúpulas de la catedral de Ourense a la rehabilitación de pazos o casonas tradicionales», cuenta este profesional de la piedra.

Un hórreo. / José Luis Calviño

Aprendió el oficio por herencia familiar, ya que desde niño su padre le enseñó todo lo que sabía sobre la cantería. Toda una vida dando forma al granito y esa formación temprana se nota en la versatilidad de su obra: por encargo levanta hórreos que respetan medidas y conceptos tradicionales; restaura pazos e iglesias; compone cruceiros o firma piezas ornamentales –también utilitarias– que tanto pueden encajar en jardines como en interiores, desde barbacoas a chimeneas, lámparas o faroles. El equilibrio entre funcionalidad y belleza es la constante de su trabajo, donde la herramienta y la experiencia ajustan la geometría del bloque hasta convertirlo en pieza útil y memorable.

José Luis Calviño integra la Red Española de Maestros de la Construcción Tradicional, además de contar con el sello de Artesanía de Galicia, lo que da mayor proyección a su trabajo, en el que siempre busca satisfacer lo que el cliente demanda. La piedra palpita en sus manos, capaz de convertir el granito en materia con alma: desde cruceiros a heráldica, fuentes, bancos de piedra, mesas, columnas, capiteles, fachadas, mampostería, sillería y todo tipo de cantería artística. Además de haber impartido cursos de formación, participó en concursos como «A Pedra que pisas», en el que se alzó con el segundo premio.