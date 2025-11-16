Lorena Reinaldo, la artesana que da voz al arpa céltica

Las arpas ya aparecen en el Pórtico de la Gloria de la catedral compostelana y su origen se supone en la Antigüedad, remontándose al menos al año 3500 a.C. en Asia, África y Europa. Tan remoto instrumento –que fácilmente se puede imaginar en un castillo medieval o en las manos de un juglar– sigue vivo en el siglo XXI gracias al trabajo de luthieres como Lorena Reinaldo, que en su taller de Soutomaior construye arpas célticas de todo tipo, además de laúdes, guitarras, mandolinas o ukeleles. Trabaja por encargo y sus piezas pueden ir a cualquier lugar de la geografía, incluido Portugal.

Lorena estaba a punto de iniciar COU sin saber qué carrera iba a escoger. Un día escuchó un tema del grupo Milladoiro en el que tocaba Rodrigo Romaní. Se acercó a la Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo (EMAO) y decidió matricularse en clases de arpa céltica y en los cursos de luthería antigua de la misma escuela. Lo primero que construyó fue un arpa medieval irlandesa, un trabajo complejo –por sus tallas y su forma de tocarla– tras el cual creó otra pieza grande de 34 cuerdas para usar ella misma.

Siguió profundizando en su formación con un curso de diseño de muebles, lo que le permitió aprender el uso de otras herramientas para la madera en su trabajo de luthier. Desde entonces Lorena ha fundido en su taller la sensibilidad de la intérprete con la precisión de la artesana. Construye todo tipo de piezas de cuerda pulsada, desde bouzoukis a guitarras acústicas y clásicas, mandolinas o arpas célticas eléctricas. Su obra se distingue por la ligereza estructural, el equilibrio del sonido y la belleza de sus diseños. Además Lorena ha ejercido en distintas formaciones como arpista, tanto en la orquesta folk Son de Seu como en el cuarteto Lulavai –aparte de otras agrupaciones– lo que hace que conozca a la perfección las necesidades de un instrumento como el arpa.

Detalle de una de las arpas hechas por Lorena Reinaldo. / Lorena Reinaldo

Muchas de sus creaciones artesanas salen hacia escuelas de música gallegas y rumbo a otros rincones de España y Portugal, integrados ya en una cantera que empieza a crecer. «Normalmente trabajo por encargo, pero es cierto que mi mayor mercado está centrado en Galicia, especialmente porque últimamente hay varias escuelas que están metiendo el arpa en las aulas», dice.

Además de actuar y construir, hace exposiciones y participa en muestras como la de Instrumentos de Música Tradicional de Pardiñas, en Guitiriz (Lugo), donde ha estado este verano. Su trabajo puede verse en lorenareinaldo.com