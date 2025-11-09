El pincel veloz de José Miranda

Puede que este pasado verano le hayan visto pintar en la calle del Príncipe, en el corazón de Vigo. José Miranda (1975) es un maestro del plenairismo, la técnica pictórica de elaborar un cuadro al natural en la calle, en el campo o al aire libre. Es un ganador habitual de los certámenes de esta modalidad artística que convocan localidades de Galicia y Portugal como Baiona, Tui, Cuntis o Vila Nova de Cerveira.

«El arte ha surgido de la vida, ha surgido del natural. He tenido eso como el norte», ha dicho Antonio López sobre pintar al natural. El genio de Tomelloso es conocido por plantar su caballete y sus pinceles en lugares tan concurridos como la Puerta del Sol de Madrid, rodeado de transeúntes. Una experiencia similar a la que Miranda vivió el pasado verano, con motivo de la exposición colectiva ArtVigo, organizada por Beny Fernández en las Galerías Durán. Además de exponer sus obras en el interior, Miranda se instalaba en Príncipe una o dos veces por semana con sus bártulos pictóricos para trabajar ante vigueses y turistas. «Aunque estoy acostumbrado a pintar en la calle, me dio algo de vértigo hacerlo en mi ciudad y más en Príncipe. Se puede decir que fue la primera vez que lo hice en Vigo, y algo me impuso. Es una calle muy transitada en la que me encontré con mucha gente conocida», comenta a FARO.

Miranda plasmó en su lienzo un ‘collage’ del Museo de Arte Contemporáneo (MARCO) de Vigo realizado con trozos del FARO y de revistas. «A algunas personas les llamaba mucho la atención la técnica de mezclar papel y pintura. E incluso me preguntaron sobre los procesos –explica–. El ‘collage’ es la técnica que realizo desde hace unos diez años de forma habitual, a veces mezclado con pintura también. Los temas suelen ser imágenes de la cultura popular en el caso de la obra de estudio, aunque también trabajo a partir de temas personales que fotografío yo. La otra línea de trabajo son los paisajes realizados del natural, que mayormente realizo en los concursos de pintura rápida».

José Miranda, creando este pasado verano un 'collage' del MARCO en la calle Príncipe de Vigo. / José Lores

Sobre las cualidades que debe tener un pintor que practique la pintura rápida al natural, destaca «ser hábil gestionando los tiempos, el clima, la gente... y, por supuesto, el dominio del dibujo y el color en un espacio exterior, que cambia mucho de estar en el estudio con una foto como modelo o incluso con modelos reales».

Miranda se interesó por el arte desde pequeño. Coleccionaba ilustraciones y elaboraba pequeñas obras y diseños con objetos encontrados. La iconografía popular de los años 80 y 90 alimenta su imaginario en una mezcla de divertimento y melancolía por su infancia y juventud. El lenguaje publicitario de estética pop marcó sus primeras obras, en las que la mujer era también una figura recurrente.

Su obra «Superman». / FDV

Entre sus influencias gallegas destaca a Seoane, Lodeiro y Jorge Castillo. «En la internacional me fijaba mucho en Andy Warhol y Roy Lichtenstein, pero mis verdaderas referencias suelen ser la publicidad, el cine, la música y la moda», revela el artista vigués, que utiliza en sus ‘collages’ y técnicas mixtas textos, texturas e imágenes extraídas de carteles, revistas y mapas.

«Superman», «Andrés el Angoleño», «Tucán» y «Porsche 911, Carrera 1963» fueron los 'collages' sobre lienzo que José Miranda expuso este pasado verano en ArtVigo. Ahora continúa exponiendo en el mismo espacio, las Galerías Durán, dentro del Espacio Beny ampliado allí.