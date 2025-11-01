«Nike es una empresa de ideas y eso es inspirador»

Ha diseñado la identidad gráfica del jugador de la NBA Giannis Antetokounmpo –Greek freak (fenómeno griego)–, renovado la imagen del equipo de fútbol americano Los Angeles Rams en la misma temporada en la que se alzaron con la Super Bowl y colaborado con artistas como la londinense Kelly Anna para una colección cápsula de la temporada de maratones. Carolina García Carmueja (Vigo, 1984) cumple diez años en la sede mundial de Nike en Beaverton, donde ha ido «creciendo profesionalmente» hasta su puesto actual de directora de integración de negocios global. Es decir, supervisa todo el proceso de creación de un producto, desde el diseño inicial hasta su llegada al mercado.

«Nike es una empresa de ideas y eso es muy inspirador, me llena mucho. Es una compañía muy grande y potente, pero no te dicen lo que tienes que hacer, te apoyan para que tú propongas las soluciones y muevas todo este engranaje. Además de estar al lado de los mejores expertos en diseño o producto, también tengo la inmensa suerte de trabajar codo con codo con muchos exatletas olímpicos cuya mentalidad y optimismo a la hora de afrontar los problemas de la vida es admirable», destaca.

Identidad de marca para el jugador griego de la NBA Giannis Antetokounmpo / Cedida

El campus de Beaverton, donde conviven a diario unas 12.000 personas, es además una especie de «burbuja» en el país: «Trabajo con europeos, latinos y asiáticos y aprendes mucho de sus culturas. Es un ambiente muy bueno y me siento muy afortunada, sobre todo, con lo que está ocurriendo ahora mismo en EE UU».

Las oficinas de Carolina se encuentran en el edificio Serena Williams, que ella misma inauguró en 2022, tiene el tamaño de 140 canchas de tenis y favorece el bienestar de sus empleados con jardines, cafeterías y, por supuesto, gimnasios. «Aquí tenemos el dicho de que hay que hacer del deporte un hábito diario. Me gusta nadar y correr, aunque evito hacerlo con mi amiga Nicole, que ya está retirada pero fue triatleta y olímpica», admite entre risas.

Vive a 15 minutos del campus y el «agradable» clima de Oregón le recuerda al de Vigo. «Es un estado muy verde y llueve mucho. Beaverton es un lugar muy saludable para vivir y Portland es un sitio genial con mucha cultura».

Carolina, que aguarda con emoción los dos meses sabáticos que disfrutará en 2026 por llevar diez años en Nike, empezó en el gigante deportivo en el ámbito del diseño. «Fui creciendo en mi carrera y ahora me ocupo de todo el proceso de creación del producto, superviso las distintas fases y me aseguro de que llegue bien al mercado», detalla.

«El primer proceso es el diseño y trabajamos en el futuro, ahora estamos empezando con el otoño-invierno 2027. Los diseñadores viajan por el mundo para saber qué se lleva y, si tengo suerte, a veces los acompaño. Después hablamos con la gente de producto y una vez que tenemos la idea creamos el prototipo. Normalmente, el tercero es el que llega al mercado. Esto valdría para ropa y zapatillas en general, pero cuando hacemos innovación para unos juegos olímpicos, por ejemplo, los desarrollos pueden tardar diez años. Es lo que ha pasado con las Vomero Plus que acabamos de sacar», comenta.

Nike tiene «tres motores de creación de producto» –hombre, mujer y niño– que, a su vez, se dividen en sports y sportswear. Carolina trabaja en esta segunda línea, donde puede aportar su interesante bagaje académico y profesional en historia, arte y museos.

Y es que estudió Historia en Santiago, se licenció en la especialidad de Arqueología, e iba para profesora como gran parte de su familia. Pero la crisis se interpuso en el que parecía ser su «destino» y acabó haciendo prácticas de comisariado con una beca de la Fundación Guggenheim en sus museos de Bilbao y Venecia. «Una experiencia fascinante», asegura.

«Soy una persona que se mueve mucho e increíblemente optimista. No soy capaz de rendirme. Lo intento, lo intento y lo intento hasta que me salen las cosas»

Después cursó un MBA entre Madrid y Nueva York, trabajó en varios museos y galerías y en 2014 se trasladó desde Londres a Beaverton tras fichar por Nike. «La vida es maravillosa, a veces tomas una decisión y no sabes por dónde te va a llevar. Soy una persona que se mueve mucho e increíblemente optimista. No soy capaz de rendirme. Lo intento, lo intento y lo intento hasta que me salen las cosas», describe sobre una mentalidad que la acerca a la de los grandes deportistas.

Uno de los aspectos que más disfruta en su trabajo son las colaboraciones con artistas, influencers o diseñadores independientes de todo el mundo. Cuando la NBA les encargó la identidad de marca de Antetokounmpo, elegido tres veces jugador más valioso (MVP) de la temporada y las finales, Carolina tiró de su «archivo como arqueóloga» y de su experiencia Erasmus en Atenas para inspirarse en la mitología griega. El nuevo logo de los LA Rams se basa en la medida áurea de Fibonacci, y las imágenes de mujeres poderosas de Kelly Anna «celebran el poder y la independencia femeninas a través del deporte».

Nueva imagen para LA Rams / Cedida

«Soy muy consciente de que hacemos ropa, pero realmente Nike va mucho más allá de una marca de deporte. Se ha convertido en un icono cultural, algo que siempre me ha atraído mucho y trabajar en estas colaboraciones con gente que viene de otro mundo y tiene otras experiencias me llena mucho y me da mucha energía. Intentamos traspasar las fronteras del deporte y llegar a más gente», destaca.

«Las mujeres hemos luchado mucho para conseguir lo que tenemos y no debemos dar ni un paso atrás»

Carolina es ciudadana americana pero ser «inmigrante, latina y mujer» añade capas a la hora de progresar profesionalmente. «Yo siempre tengo que estar al 120% y no puedo tener un mal día. Trabajo muy duro y he sacrificado mucho. Voy a casa dos veces al año, pero me pierdo los cumpleaños de mis padres o las bodas de mis primos. Viajo mucho por todo el mundo y no estoy casada ni tengo hijos por decisión personal. Ha sido mi elección. Por eso en este momento de inflexión en el que se está hablando de que las mujeres tienen que estar en casa es necesario enviar un mensaje muy claro de que todos debemos poder vivir de la forma en que queramos. Las mujeres hemos luchado mucho para conseguirlo que tenemos y no podemos dar ni un paso atrás», reivindica.

La viguesa prefiere fracasar que «arrepentirse toda la vida de no haber hecho algo» y aboga por «rodearse de buena gente» tanto en el entorno profesional como en el personal: «Tengo la inmensa suerte de contar con una familia que me ha apoyado muchísimo y, cuando me pierdo, pido consejo a mis padres, que están muy orgulloso de mí, y a mis amigos. Nada de lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos solos. Todo es un reflejo del grupo que tenemos a nuestro alrededor y de quien nos apoya para brillar».