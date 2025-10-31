Edward Weston, arte y fotografía

El arte fue el campo en el que el fotógrafo norteamericano Edward Weston desarrolló prácticamente toda su obra. Fue evolucionando desde unas primeras manifestaciones estéticas acordes con la época hasta una abstracción figurativa que se identificaba con las vanguardias del primer tercio del siglo XX.

Edward Weston nació en 1886 en Highland Park, Illinois, y cuando tenía 16 años su padre le regaló la primera cámara, una Kodak Bulls-Eye con la que se dedicó a fotografiar los parques de Chicago. Publicó su primera fotografía en 1906 en California, donde instaló su primer estudio de retratista en 1911. Ese año, en casa de su hermana conoció a su primera mujer, Flora Chandler, con la que tuvo cuatro hijos, algunos de los cuales se convirtieron en sus colaboradores y después de su muerte en divulgadores de su obra. En Los Ángeles creó con otros fotógrafos el club The Camera Pictorialists.

Dentro del movimiento pictorialista, las fotografías de sus primeros años imitan el clasicismo del arte de la antigüedad. Con ellas ayudó a consolidar la fotografía como un medio importante de expresión artística. Más tarde se especializó en retratos y naturalezas muertas, elegantes y modernistas, con las que obtuvo una alta reputación. Con ellas trataba de mostrar lo que el comisario de esta exposición, Sergio Mah, define como «lo extraordinario de lo banal». En este sentido habría que calificar su «Excusado», un inodoro que recuerda a la «Fuente» de Marcel Duhamp. A partir de su encuentro en 1922 en Nueva York con Alfred Stieglitz y Paul Strand, comenzó a desarrollar un enfoque modernista de la fotografía. Más tarde, con Tina Modotti, su musa y amante, a la que conoció en Hollywood cuando trabajaba como actriz, se trasladó a vivir a México. Modotti le presentó a Frida Kahlo y a los muralistas Diego Rivera y José Clemente Orozco.

«Nude», 1936 / Edward Weston

Weston es conocido sobre todo por sus desnudos femeninos, que comenzó a realizar en 1927. A través de estas fotografías contempla el cuerpo como una realidad formal y estética que sublima utilizando un juego de líneas, sombras y contornos. Su segunda esposa, Charis Wilson, con la que se casó en 1939 (ella tenía 20 años), se convirtió en frecuente modelo de estas fotografías: su Desnudo de 1936, la fotografía más conocida de Weston, se convirtió en un icono de este género. En todas sus etapas trabajó siempre con el blanco y negro, con el que consiguió dar a sus fotografías una extraordinaria nitidez.

Desde el pictorialismo, Weston evolucionó hacia una «fotografía directa», sin trucos técnicos. Como ejemplo, la serie sobre la acería Armco de 1922. Otra de sus especialidades, el paisaje, lo inició con tomas del desierto de Palm Springs en California y los escenarios que le brindaban Nuevo México, Arizona y las zonas próximas a su casa de Carmel. Simultáneamente se interesó también por los fenómenos meteorológicos como la lluvia, las nubes y las tormentas. Es en estos trabajos en donde el horizonte y la profundidad de campo se convierten en parte estructural de sus obras.

En su última etapa derivó hacia la abstracción, utilizando primeros planos de conchas de moluscos, berenjenas, alcachofas y coles: «Nubes, torsos, conchas, pimientos, árboles, chorros de humo, son partes independientes e interconectadas de un todo, que es la vida», escribió en uno de sus muchos textos de memorias y reflexiones sobre la fotografía. Sus imágenes ilustraron una edición muy popular de Hojas de hierba, el libro de poemas de Walt Whitman. Para este libro viajó por todo el país hasta que el ataque a Pearl Harbor interrumpió su trabajo.

Edward Weston fue uno de los más importantes representantes de Grupo f/64, al que también se incorporó su hijo Brett, que editó su «Fiftieth Anniversary Portfolio». El grupo fue fundado en 1932, en torno al ideario estético de Edward Weston, por siete fotógrafos de California que rechazaban la estética del pictorialismo y proponían un tratamiento directo, un enfoque nítido y un encuadre cuidadoso para obtener imágenes sin manipular. El nombre de f/64 hace referencia a la abertura del objetivo que permite la máxima nitidez y la mayor profundidad de campo. Edward Weston, Imogen Cunningham, Ansel Adams, Williard van Dyke, Horace Bristol, J. Paul Edwards, Sonya Noskowiak y Henry Swift fueron sus mejores representantes, a quienes podemos añadir el nombre de William Christenberry. Paul Strand llegó a integrarse también en este grupo durante unos años. En 1932 inauguraron su primera exposición en el Young Memorial Museum de San Francisco, a la que se unieron fotógrafos como Consuelo Kanaga. El grupo se disolvió en 1935.

En 1945 a Weston le diagnosticaron la enfermedad de Párkinson, aunque continuó trabajando hasta 1948, el año en que tomó su última fotografía.

Murió en su casa el 1 de enero de 1958 y sus cenizas se esparcieron en Port Lobos, el lugar en el que residió durante los últimos años de su vida.