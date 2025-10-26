«Si tu vida te permite navegar durante 12 años, hazlo»

Hans Geilinger, arquitecto suizo afincado desde hace décadas en Barcelona, dio la vuelta al mundo en un velero de doce metros junto a su esposa Inma. Comenzó su singladura en 2011 y le llevó 12 años. Recorrieron 50.000 millas náuticas y vivieron situaciones de serio peligro. Geilinger habla con FARO desde su barco, fondeado en una cala de Grecia, lo que demuestra que mantiene su pasión por el mar. El próximo 7 noviembre (20.00 horas) hablará de su aventura en el Liceo Marítimo de Bouzas, en Vigo. «Tengo muchas ganas de ir a Vigo, se respira mar», dice Hans Geilinger, que ha publicado un libro sobre su epopeya marítima y personal que lleva como título el nombre de su velero, «Tuvalu» (Ed. Elba).

–¿Cuál fue el periodo más largo que pasaron sin ver tierra firme?

–Fue el trayecto entre las islas Galápagos y la isla Fatu-Hiva, en las islas Marquesas (Polinesia Francesa). Casi cinco semanas. Navegamos muy lento, a 6 nudos (unos 11 km/h), que no es nada. Pero esa lentitud es algo muy bonito. En Galápagos estuvimos tres semanas. Estaba lleno de animales prehistóricos, leones marinos… Fue un impacto muy fuerte. Y al ir tan lento tienes tiempo para asimilar todo eso, ordenar tu mente y comprender todo lo que has vivido. Después hubo un periodo tres semanas en medio de la nada, en un océano enorme. En todo ese tiempo vimos solo dos barcos. Hacíamos guardias Inma y yo. Me levantaba a las 2 de la madrugada y estaba despierto hasta las 6 o 7 de la mañana. Me encantaba. Ahora no es como en los tiempos de Magallanes o Colón, gracias al GPS sabes donde estás, y acercarme a la isla me producía una decepción, yo quería seguir. Hay un dicho que es que “el verdadero viajero no quiere llegar, quiere continuar”. Pero bueno, esa decepción pasó en segundos, porque también fue bonito pisar tierra y arribar a una isla llena de verde y de montañas.

–¿Cómo era su día a día, sobre todo en los momentos de calma?

–El mar es un ámbito muy directo, te proporciona emociones verdaderas, sin filtro. Si el mar está mal, sufres mucho; y si está bonito te da momentos de contemplación absoluta. Puedo estar horas en cubierta simplemente mirando el mar, algo que jamás haría en un piso. También hay momentos muy duros. Mi mujer, Inma, se marea, aunque suene a chiste (risas). Consultas el parte meteorológico, porque estás conectado por satélite, y ves que el temporal sigue mañana, y pasado mañana, y otro día… Es lo que hay, y punto. Aguantas hasta que algún día se calma y el sol acaricia tu piel. Estás contento por haberlo superado.

–¿Pero había periodos de tedio?

–Rutina sí había. Teníamos 12 horas para dormir y 12 para estar despiertos, pero jamás me aburrí. Siempre hay pequeñas cosas que hacer en el barco, podía contemplar el mar, leer. Y tienes sensaciones muy directas, algo que no te da una ciudad como Barcelona o Vigo. En tierra todo se filtra, por la tele, las redes sociales… Todo es artificial. Pero en el mar estás tan sumergido en la naturaleza que va directo a tu alma. Por eso nunca estás aburrido, nunca hay rutina en ese sentido.

–¿Alguna vez temieron por su vida?

–Primero tengo que decir que fue maravilloso. Si tu vida te permite navegar durante 12 años, hazlo. Para mí es lo mejor que hay. En la vida hay que fijarse en las cosas positivas, no en las negativas. Si tú respetas el mar, al final el mar te respeta a ti. Parece un poco cursi o esotérico, pero creo que es así. Hubo cosas malas. El libro lo puedes leer como una sucesión de desastres. Estuvimos a punto de perder el barco varias veces. En Cuba, en una calita, que calculé mal. En Fiyi se nos rompió el cabo de una boya en plena noche y nos despertó un ruido brutal: el barco estaba en medio de los corales y podíamos ir a pie hasta tierra, pero al subir la marea pudimos sacar el barco y seguir. También chocamos con arrecifes en Australia, donde James Cook chocó también con su barco. Y en el Mar Rojo tuvimos un encuentro con unos supuestos piratas, y pensé: “Hasta aquí hemos llegado, ahora me van a matar, pero al menos casi he dado la vuelta al mundo” (risas). Cada vez que pasaba algo así salíamos más reforzados.

–Imagino que, en medio de la inmensidad del océano, uno intenta a toda costa no discutir con la pareja y única compañía...

–Esa fue una de las grandes sorpresas. Es típico que las parejas se vayan de vacaciones en agosto, se peleen y estén deseando volver a trabajar para que haya un poco de distancia (risas). Cuando nos planteamos este proyecto sabíamos que esto era un riesgo. No se trataba de irse diez días a Mallorca, sino que al final fueron 12 años. La sorpresa es que es muy fácil vivir juntos en el mar. Cuando zarpas de las Galápagos, al cabo de una semana es imposible volver, porque los alisios soplan a 20 nudos. Los dos teníamos el mismo destino, llegar a esa puñetera isla que está a 4 semanas de navegación (risas). ¿Cuándo, en tu vida terrestre, tienes el mismo objetivo que tu pareja? ¿Y cuándo pasas todos los momentos, malos y buenos, juntos? Esto une mucho. Nunca discutimos.

–¿Nunca?

–Tampoco hay visitas, y eso también favorece. No viene la amiga de tu mujer a la que odias, ni la suegra (risas), estás solo en alta mar con tu pareja, y nada más. Las cosas empiezan a complicarse cuando llegas a tierra, pero en alta mar es bellísimo. En Fiyi pasamos un temporal imprevisto, terrible, y en esos momentos era muy difícil pensar. Cuando yo ya había superado el límite y no podía pensar, Inma me dijo: “Oye, ¿por qué no cambiamos el rumbo? ¿No habías dicho que había una isla a dos días de aquí?”. Y era verdad. Fuimos a la isla de Rotuma y todo mejoró. Yo soy más planificador e Inma tiene más intuición. Con esos dos componentes todo es más fácil. Tengo amigos que navegan en solitario y eso sí que es duro, nadie te dice: “prueba esto otro”.

–Todavía estaban en plena vuelta al mundo cuando llegó la pandemia de covid, en 2020. ¿Cómo les afectó?

–Cuando los países cerraron sus fronteras, los navegantes se encontraron con muchas dificultades para entrar en el siguiente país. En el barco tienes que izar la bandera amarilla cuando llegas a un nuevo país. La bandera amarilla es la “Q”, por “cuarentena” (quarantine en inglés). Por primera vez después de mucho tiempo, en la pandemia tenía sentido esa bandera. Pero cuando navegas durante tres semanas, o estás muerto porque tienes el covid, o no tienes el virus. Tenías que enseñar un test negativo de covid, y era absurdo. Tenemos unos amigos que llegaron en barco a África y se pusieron enfermos allí. El peligro está en tierra. En nuestro caso fue diferente. Estuvimos en una pequeña isla de Malasia, en Langkawi, dejamos el barco allí y volvimos a Barcelona porque la madre de Inma estaba muy enferma. En ese momento se cerró el país y nos quedamos en una cabaña en el Priorat hasta que abrieron otra vez Malasia, que tenía unas restricciones muy estrictas. Trabajamos tres meses para poner a punto el barco otra vez.

–¿Y cómo se financia una aventura como esta, de 12 años?

–Hay dos preguntas que no se pueden hacer a un navegante. Una es “¿a dónde vas mañana”, y la otra es “¿cómo pagas todo esto?” (risas). Pero está bien que pregunte. Se puede dar la vuelta al mundo en un velerito muy pequeño. En el Caribe nos topamos con cuatro amigos de la universidad, de veinte años, que cruzaban el Atlántico en un barco de 22 pies que compraron por 500 euros. Puedes llegar con un presupuesto pequeño. Y luego está Elon Musk, que supongo que tiene un barco a motor de 200 metros, con 45 empleados que le sirven wiski, con 35 satélites Starlink arriba, y también puede dar la vuelta al mundo. Entre esos dos extremos hay todas las variantes, y tú te sitúas con tu economía. Y la vida en el mar es muy barata. Si tu barco no está en una marina, fondeas y es gratuito. Compras en una tienda de los indígenas, haces algún intercambio… Una vez que tienes el barco, el gasto no es grande. Lo que encarece mucho el viaje es volver a Europa en avión.

–Se da por sentado que para afrontar una aventura tan larga no se puede tener hijos… ¿Los tienen?

–Sí, una hija, Alba. Tenía 22 años cuando salimos. Quizá aquí entra en juego la diferencia cultural. Inma es catalana, de Barcelona, y como usted sabe, en España la familia es muy importante y los hijos suelen vivir con los padres hasta los 35 años, por decir algo (risas). Pero yo vengo de Suiza, de una cultura alemana, y un hijo de 20 años que aún vive con sus padres ya es una cosa un poco rara. Y los padres quieren soltar a sus hijos también. Alba tenía 22 años, un trabajo, un piso, un novio… Pero la vida siguió, y al cabo de un año ya no tenía ni trabajo, ni piso, ni novio (risas). Inma sufrió un poco por esta inestabilidad, pero nuestra hija nos visitaba y casi dio la vuelta al mundo en etapas.

–Al terminar, ¿pasaron esa sensación de “marinero en tierra”, de sentirse desubicados y tristes al volver a la vida normal?

–Ahora estoy en el Tuvalu, fondeado en una cala en Grecia. Esto me sigue gustando muchísimo. Cuando hace dos años entramos por el Canal de Suez al Mediterráneo, que es el mare Nostrum, el hogar para alguien de Barcelona, pasé en milisegundos de la euforia, por casi terminar la vuelta al mundo, a una profunda tristeza, porque pensaba: “Y ahora, ¿qué?”. No quería llegar. Sigo siendo un navegante y me encanta esta vida. Quizá tenga que ver que nací en Suiza, luego me vine a Barcelona y mi concepción de patria ya es no está tan clara. Por otro lado, Inma vivió el regreso de forma diferente: por fin se podía reunir con su hija, y ahora tenemos una nieta y ella disfruta mucho la vida de abuela. Yo también quiero mucho a mi hija y a mi nieta, pero lo vivo un poco distinto. En los últimos dos años he hecho un viaje muy importante, el viaje en mi cabeza al escribir el libro de mis 12 años en el mar. Revivirlo me ha ayudado a entender mejor lo que hicimos. Joseph Conrad, el gran maestro de la literatura marítima, decía que el viaje más largo se hace en la cabeza. Yo he dado dos vueltas al mundo, la real y la literaria.