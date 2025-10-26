2025, Ano Castelao | Cousas de Daniel (9)
Os derradeiros días de Daniel
Castelao faleceu en Bos Aires en 1950 a causa dun cancro de pulmón, ocultado polos médicos. O seu corpo embalsamado foi despedido por un multitudinario cortexo fúnebre. A nova da súa morte foi censurada polo franquismo, pero recordada como unha perda insubstituíble
Un impresionante cortexo fúnebre, composto por 15 carrozas de cabalos e milleiros de persoas a continuación, despedía a Castelao polas rúas de Bos Aires o día 9 de xaneiro do ano 1950. Na cabeceira do séquito, que se dirixía ata o inmenso camposanto da Chacarita, sobresaía a maxestosa carroza engalanada con flores brancas e azuis que, portando os seus restos mortais, marcaba o paso da comitiva. A impoñente morea de xente que acudira a despedir ao ilustre galeguista, daba conta de que se trataba do líder máis carismático e importante da historia recente de Galicia.
O corpo, que fora embalsamado, permanecera dous días exposto no salón de columnas do Centro Galego da capital arxentina onde montárase a capela ardente. Procedentes de todo o mundo, pero sobre todo das principais capitais do continente americano, chegaran cablegramas ao Centro Galego expresando as súas condolencias pola irreparable perda. A noticia, que foi publicada nas portadas dos principais xornais das dúas bandas do Prata, enxalzaban a súa grandeza, e reflectían o desacougo do seu amado pobo galego pola insubstituíble perda.
Ese serán, a pé do monumental panteón do Centro Galego onde Castelao sería enterrado, pronunciáronse emotivas oracións fúnebres entre as que salientou a de o galeguista e gran amigo seu Eduardo Blanco Amor: «El, o home, o debuxante, o escritor, o que se convertía falando na máxima expresión galega, tanto como Galiza comunicábase con nos a través del. El era Galiza, e fíxonos visibles as nosas obrigas de conduta para con ela, como xa o fixeran Pondal, Curros ou Rosalía [...]. Castelao preferiu facer da súa pluma, coa que escribía e debuxaba, a gran arma ao servizo do seu pobo».
Analxésicos para calmar a dor
Meses antes do fatal desenlace o doutor Gumersindo Sánchez Guisande, que se encargara do seu embalsamento, non perdía a esperanza de que mellorara da súa doenza pulmonar. Por iso que puntualmente cada mañá subía no ascensor ata o sétimo piso do edificio de apartamentos de aluguer sinalado con número 2.605 da rúa Belgrano en Bos Aires, no que facía nove anos vivía exiliado Daniel coa súa dona, a estradense Virxinia Pereira. Alí, o galeno, administráballe potentes analxésicos para calmar a dor, que ironicamente Castelao chamáballe «dentadas de lobo».
O diagnóstico da enfermidade, que xa comezara a manifestarse en París cando entre 1946/47 estivera de ministro sen carteira co Goberno da República Española no exilio, remanecera con toda a súa crueza a comezos de 1949. Tras unha forte dor de costas, Daniel acudira ao hospital do Centro Galego no mes de febreiro para facerse unha revisión, reflectindo a radiografía de tórax un cancro de pulmón severo. Aínda que el era licenciado en medicina os médicos fanlle crer que ten un proceso infeccioso no pulmón dereito. Dinlle que é unha micose pulmonar, e por ben do paciente e da súa dona, ocúltanlle o cancro que non so é incurable, sino que é tremendamente doloroso.
Pero Castelao aínda no mes de maio sentiríase con folgos para vencer a súa doenza. «Eu non podo morrer agora porque aínda teño moito que facer. A miña vontade de vivir val tanto ou máis que as medicinas que me administran, e incluso máis que a determinación de os propios médicos».
A partir de que os médicos aconsellaran o seu internamento domiciliario, comezan a visitalo no seu fogar moitos amigos e achegados, sendo Rodolfo Prada (un dos homes fortes do Partido Galeguista en Arxentina) o seu gran bastión, que acompañarao ata os últimos días da súa vida.
«Son escravo dunha dor física que dende hai máis de catro meses non me permite coordinar ben as ideas. Pero si estivera aí con vos o meu discurso de hoxe sería extenso e duro de roer para os que van en contra do galeguismo e a favor dos falanxistas inimigos de Galiza [...].»
Con todo, os meses seguintes da vida de Castelao serán tan intensos como o fora toda a súa existencia. No mes de xuño, xa con fortes dores e encamado, sacará forzas de fraqueza para deixarnos por escrito o seu inquebrantable ideal en defensa da súa amada Galicia. No acto conmemorativo do 28 de xuño do ano 1949, no que se celebraba o XIII aniversario do refendo do Estatuto de Galicia, envía un discurso de felicitación aos organizadores do evento coas súas inquedanzas: «Coas miñas breves palabras non é que queira dar fe da miña derradeira vontade, para que despois de morto non haxa contenda sobre os meus bens, pois nin teño fortuna nin penso que a miña enfermidade sexa mortal [...]. Son escravo dunha dor física que dende hai máis de catro meses non me permite coordinar ben as ideas. Pero si estivera aí con vos o meu discurso de hoxe sería extenso e duro de roer para os que van en contra do galeguismo e a favor dos falanxistas inimigos de Galiza [...]. Dende o meu leito de enfermo envío neste día memorable, afervoados saúdos a tódolos patriotas galegos».
No mes de setembro, case cego e con unhas dores que segundo el eran como un corvo peteirando no peito, escríbelle unha carta ao seu bo amigo e deputado do Consello de Galiza afincado en Uruguai, o coruñés Alfredo Somoza, manifestado o seguinte: «Xa non podo máis [...]. Perdóame por escribir unha carta tan longa, pero propúxenme dedicarche este día a ti. Se eu tivese vista non tería medo a nada, pero xa cheguei a imposibilidade de debuxar, e necesito que a miña muller me lea os xornais. Notarás que escribo miúdo porque so me queda un anaquiño de retina do ollo esquerdo, pois con letra grande aumenta o campo visual e xa non vería o que escribo».
Lobotomía para paliar a dor
En outubro, Castelao xa non ten forzas nin azos para saír da casa e pasear en coche pola cidade como o viña facendo na compaña do seu valedor e gran amigo Rodolfo Prada. Como signo final da súa creatividade aínda terá tempo de asinar uns poucos exemplares numerados do gran libro As cruces de pedra na Galiza. «Pensei nas fontes, nos hórreos, nas sepulturas, nos reloxos de sol... E de súpeto descubrín nos cruceiros unha sinal da nosa arte popular aínda por estudar. E velaí que foi o que máis me importou».
No mes do Nadal o proceso esnaquizador seguía avanzando inexorablemente, e a terapia farmacolóxica mitigadora non freaba a virulencia do cancro. Por iso que a comezos do ano 1950, debido as dores insoportables do paciente, os médicos aconsellan sometelo a unha intervención cirúrxica para seccionarlle o lóbulo frontal do cerebro (lobotomía) como derradeiro recurso para paliar a dor. Esta realizouse a vida o morte no sanatorio do Centro Galego de Bos Aires as tres do serán do día 4 de xaneiro. Poucos días despois, e tras un postoperatorio complicado debido ao risco da intervención, Castelao falece antes da media noite do día 7 xaneiro, exactamente tres semanas antes de cumprir os 64 anos.
A partir destes intres a comunidade galega en Bos Aires comeza a preparar o seu funeral que acadará a magnitude de xefe de Estado. Unha vez que o corpo foi levado a sala mortuoria, o escultor compostelán Domingo Maza obtivo por baleirado en xeso a máscara da cara e da man dereita do finado. De seguido, o seu bo amigo o doutor Gumersindo Sánchez xunto ao seu fillo máis ao colega Miguel Pastor, comezan o embalsamento para, conforme o seu desexo, ser devolto a Galicia cando esta gozase de liberdade democrática e de autogoberno.
Censura militar
Como desdén final a súa resistencia política e cultural contra a ditadura franquista que sempre rexeitou, Daniel sufriría a censura militar española. A dirección xeral de prensa prohibía aos xornais do país informar con liberdade da súa morte. «Habiendo fallecido el político republicano Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, se advierte que la noticia de su muerte se dará en páginas interiores y a una columna; en caso de insertar alguna fotografía ésta no deberá ser de ningún acto político [...]. Se podrá destacar su personalidad política, siempre y cuando se mencione que aquella fue errada y que se espera de la misericordia de Dios el perdón de sus pecados. De su actividad literaria y artística se prohibe hacer referencia alguna al libro Sempre en Galiza [...]».
«Castelao morreu do mal dos bos e xenerosos. Morreu de amor a súa Terra»
Pero tras o seu pasamento numerosos testemuños fixéronse públicos enxalzando a súa grandeza humana e moral, destacando entre todos eles o de o seu gran amigo, o poeta e galeguista Ramón Cabanillas, que escribiría: «Castelao morreu do mal dos bos e xenerosos. Morreu de amor a súa Terra».
O corpo de Daniel, envolto en una bandeira de Galicia sobre a que se espallou un puñado de terra traída do seu Rianxo natal, tería que esperar 34 anos para espertar do seu sono e descansar para sempre na terra meiga, no fogar de Breogán.
