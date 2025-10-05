Tesoros forestales para (no) perderse en otoño

Explorar los bosques gallegos es una manera de adentrarse en la valiosa riqueza forestal que guardan las frondosas masas forestales donde naturaleza y leyendas se alían para brindar una experiencia para no perderse en otoño. Islas que esconden un sorprendente bosque de laureles, robledales que flotan sobre el río Miño, abedulares en los que se refugiaba el hombre lobo, los hayedos más occidentales de la cornisa cantábrica, encinares cubiertos de musgos atlánticos o castañales con los ejemplares más altos de Europa, entre otros, forman parte de una red de tesoros forestales salpicada por mitos de druidas celtas y relatos de ríos encantados. Hemos seleccionado una quincena de los mejores itinerarios, algunos de los cuales se han visto amenazados por los incendios forestales del pasado mes de agosto y otros afectados por las llamas en parte de su superficie.

Souto da Retorta

«O Avó» do Souto da Retorta. / Rodrigo Rega - Licencia Creative Commons

Conocido también como eucaliptal de Chavín, cerca de la villa de Viveiro, el Souto da Retorta alberga algunos de los ejemplares de eucalipto de mayor altura y envergadura del continente, como el famoso ‘Avó’, plantado en torno a 1880, cuando esta especie australiana llegó a Galicia de manos de un misionero. Con más de 67 metros de altura y 10,5 m de perímetro, abrazarse a su tronco y jugar a hacer una cadena de brazos unidos intentando abarcarlo y a otros colosales abuelos es un aliciente. El itinerario recomendado para explorar este bosque es de 2 kilómetros entre ida y vuelta por un serpenteante paseo entre el río Lando y el canal de desagüe de la presa situado aguas arriba. Actualmente el acceso está restringido y se prevé una intervención forestal en él.

Fragas do Eume

Fragas do Eume. / FDV

El gran bosque atlántico de Galicia, As Fragas do Eume, esconde en sus entrañas árboles maravillosos como acebos, madroños, robles y castaños centenarios, musgos y líquenes, fauna salvaje, molinos con susurros constantes de agua, helechos primitivos, que parecen ocultar a los duendes que encantan el paraje, y los vestigios del antiguo monasterio de Caaveiro, entre cuyos muros vivieron y oraron los monjes en perfecta armonía con la naturaleza.

Este bosque fluvial ofrece una red de senderos que permiten explorarlo; el más hermoso, el de Os Cerqueiros, comienza y finaliza en A Piña da Leña, en el municipio coruñés de Monfero, recorriendo una distancia de ocho kilómetros.

Bosque da Fervenza

Bosque da Fervenza, en Lugo. / FDV

Ubicado en el curso alto del Río Miño, en un área calificada como Reserva de la Biosfera cercana a la ciudad de Lugo, el Bosque da Fervenza se ve anegado por las aguas fluviales periódicamente. Es entonces cuando robles de más de 300 años y alisos monumentales nadan en la corriente refrescando sus raíces. De los varios caminos que lo surcan, el itinerario recomendado sale de la casa rural A Fervenza, en el municipio de O Corgo, y discurre a lo largo de 3,5 kilómetros.

Os Ancares

Ruta circular al Pico dos Tres Bispos, en Ancares (Lugo). / Marta G. Brea

Las tierras montañosas de Os Ancares, hogar de habitantes emblemáticos como el oso, el lobo o el urogallo, cuenta con numerosos bosques que la visten de colores debido a la riqueza natural que habita en cada uno de sus rincones, al gran roble hueco que florece cada año o al acebo que en invierno salpica de rojo la nieve. De todos los itinerarios posibles para adentrarse en las masas forestales, proponemos el que recorre Cabana Vella a través de una ruta de senderismo que parte del centro de interpretación de la naturaleza, en la aldea de Degrada, en el municipio lucense de Cervantes hacia el pico de Tres Bispos. A unos 5,5 km del inicio, se alcanza una campa de ese monte de la que sale un sendero estrecho que conduce a un espeso bosque. Es una travesía de más de 17 kilómetros con categoría de viaje a una época en la que los bosques eran lugares llenos de magia y misterio. Los más atrevidos pueden desviarse (en la mencionada campa) una hora de la ruta para ascender a la cumbre del popular monte.

Devesa da Rogueira

Devesa da Rogueira. / Marta G. Brea

Fascinación y embrujo son las palabras que define la sensación de quien se adentra en Devesa da Rogueira, un manto verde que escala la montaña en Serra do Courel hasta llegar a una laguna glaciar con unas vistas espléndidas. Un peldaño mas arriba está el Pico Formigueiros, y después, el cielo. Hayedos mezclados con tejos, robles, serbales, arces y castaños se suceden a lo largo de una ruta de 8,8 kilómetros, con inicio y llegada en el Alto do Couto, a 1.311 metros de altitud, en Seoane do Courel. El sendero, casi llano, está salpicado de miradores a todo el valle y al bosque, que atraviesa rincones bañados por arroyos impetuosos y cascadas. Otra opción para llegar a las Fontes do Cervo, incluidas en la mencionada travesía, es hacerlo siguiendo la ruta que comienza en el aula de la naturaleza de Moreda, aunque es una alternativa más complicada.

Ribas de Sil

Santa Cristina de Ribas de Sil. / Brais Lorenzo

Dicen que para empaparse de la belleza del bosque de Santa Cristina de Ribas de Sil hay que visitarlo al menos cuatro veces al año, una por cada estación. Miles de castaños tapizan la ladera sur del cañón del principal afluente del Miño a su paso por el municipio de Parada de Sil, donde se inicia una ruta en forma de ocho que sale desde la plaza del Barquillero para recorrer 18 kilómetros por el sendero PR-G 98. Una visita inexcusable es al monasterio benedictino, cuya estructura se funde con el paisaje.

Santo Estevo

Santo Estevo de Ribas de Sil. / FDV

Sin abandonar la Ribeira Sacra ni el río Sil, la ruta por «el bosque que reza», el de Santo Estevo de Ribas de Sil, transcurre en el municipio de A Peroxa a lo largo de siete kilómetros entre el alto de Os Peares, el antiguo monasterio, hoy Parador de Turismo, y la ermita de San Xoán. Vegetación mediterránea convive con los hijos de las fragas gallegas en una ruta circular que asciende desde el río, al que se vuelve al final.

Bidueiral de Montederramo

Bidueiral de Montederramo. / Iñaki Osorio

Incrustado en la sierra de San Mamede, en la provincia de Ourense el Bidueiral de Montederramo fue el centro de la historia de Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo que conmocionó a España en la primera mitad del siglo XX. Una senda circular permite visitara lo largo de 18 kilómetros esta espléndida arboleda de abedules de la que, lamentablemente, las llamas arrasaron más de la mitad de su superficie el pasado mes de agosto.

Reboleiras do Navea

Reboleiras do Navea, en Pobra de Trives. / Turgalicia

En las inclinadas laderas del valle del río Navea habita un apretado bosque de rebollos, árboles que forman parte de la familia de los robles y que conviven a lo largo de una senda de fácil recorrido con robles, queijigos y castaños. Es la gran fraga de San Xoán do Río, municipio ourensano de la comarca de Trives.

Souto de Rozavales

Souto de Rozavales. / Turgalicia

El Souto de Rozavales, en Manzaneda, es el hogar del legendario ‘Castiñeiro de Pumbariños’, bajo cuyas ramas han pasado generaciones durante más de mil años. La ruta, de poco más de dos kilómetros entre ida y vuelta, camina entre castaños centenarios desde la zona urbana a la rural del municipio ourensano.

Teixadal de Casaio

Teixadal de Casaio. / Marta G. Brea

Apodado como «el bosque inmortal» y salvado el pasado agosto de ser pasto de las llamas que acechaban a sus puertas, el Teixadal de Casaio, en Carballeda de Valdeorras, constituye el conjunto de tejos más importante de Europa. Sagrado, mítico, templo de druidas celtas y misterioso son palabras que vienen a la mente de quien se adentra en él como quien accede a un recinto catedralicio de la naturaleza: entre las ramas se filtra la luz a modo de vidriera, mientras que los troncos son los pilares que sujetan las bóvedas que forman las copas de los árboles. El acceso a este bosque ancestral, aferrado en una ladera, no es sencillo ni apto para no iniciados en montañismo, con lo cual es recomendable ir acompañado de un guía que conozca el territorio.

O Xurés

Serra do Xurés- / Turgalicia

El Parque Natural de Baixa Limia-Serra do Xurés, en la frontera entre Ourense y Portugal, tienen numerosos bosques que conviven con un paisaje granítico de montaña. Son múltiples las rutas que permiten conocer sus rincones.

Cortegada

Vista de la Isla de Cortegada. / Turismo de Galicia

Ya en la provincia de Pontevedra, hay una isla en la ría de Arousa donde el bosque huele a laurel y a marisco. Árboles centenarios esconden prados y tierras que fueron antaño cultivadas, una ermita se desmorona, un pueblo fantasma inhabitado y un cruceiro que lo contempla todo añaden misterio en el bosque de Cortegada, la isla de los laureles.

Fraga de Catasós

Fraga de Catasós. / Marta G. Brea

A las afueras de Lalín, la Fraga de Catasós esconde robles y castaños centenarios que, protegidos bajo la figura de Monumento Natural, pasan por ser los más altos de Europa. Un corto paseo alfombrado de hojarasca, sencillo y bien señalizado nos lleva a conocer los detalles de esta fraga, reducto del bosque caducifolio que en otro tiempo cubrió buena parte del territorio gallego.