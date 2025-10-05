El emblemático PO-654 de 1921 del Hotel Moderno

Ubicado en el número 1 de la calle Policarpo Sanz, en la esquina con la calle Carral, el edificio El Moderno es una de las grandes joyas arquitectónicas de Vigo. Diseñado por el arquitecto franco-polaco Michel Pacewicz y concluido en 1902, este elegante inmueble es un exponente destacado del eclecticismo afrancesado del siglo XIX, y un símbolo de la evolución urbana, social y cultural de la ciudad.

El edificio del hotel, originalmente proyectado como vivienda y finalizado en 1902, fue un encargo de Manuel Bárcena al arquitecto Michel Pacewicz. En 1906 fue transformado en establecimiento hotelero.

La historia de este singular vehículo comienza en 1921, cuando Jesús Fernández Otero, entonces propietario del Hotel Moderno de Vigo, incorpora a su servicio un ómnibus destinado al traslado de los huéspedes hasta la estación de tren.

Escuela Municipal de Artes y Oficios de García Barbón / J.Lores

El ómnibus cambiaría de propietario por primera vez el 8 de agosto de 1922, siendo transferido a Julián Mogín González, empresario coruñés de origen francés y militar de carrera. Mogín ya era conocido en el sector hotelero por haber adquirido en 1911 el Hotel Continental a José Ramón Curbera Fernández, que por cierto fue uno de los pioneros de la automoción en Vigo. Todo indica que en esas mismas fechas Mogín también tomó posesión del Hotel Moderno, siguiendo el vehículo el mismo itinerario empresarial que el edificio al que servía.

La historia continúa el 20 de febrero de 1924, cuando tanto el Hotel Moderno como el ómnibus pasaron a manos de Bernardo Gorrity. Este ya era dueño del Hotel Continental y, para entonces, también gestionaba el Hotel Moderno. Una vez más, el vehículo acompañaba los cambios de propiedad vinculados al negocio hotelero de la ciudad.

La última referencia documentada del vehículo aparece en agosto de 1927, cuando probablemente fue transferido junto con el Hotel Moderno a César Carlos Gallizio. A partir de entonces, se pierde la pista de este emblemático ómnibus que durante una década prestó servicio a uno de los hoteles más representativos de nuestra ciudad.

El fotógrafo del PO-654: Enrique Sarabia

Enrique Sarabia, nacido en 1881 en A Pobra de Trives (Ourense), forma parte de una familia con una notable vinculación al mundo de la imagen. Fue uno de los siete hermanos Sarabia y destacó, junto a su hermano Constantino, en el ámbito de la fotografía durante las primeras décadas del siglo XX.

Ambos hermanos se trasladaron a Vigo, donde abrieron un estudio fotográfico en el número 30 de la calle Elduayen. Mientras Constantino se encargaba de las fotografías de exteriores, Enrique –de carácter más sociable– se centraba en los retratos de estudio. Durante su actividad profesional, firmaron sus trabajos inicialmente como «Sarabia y Hermano» y más adelante simplemente como «E. Sarabia».

A pesar de su labor continuada, su estudio nunca alcanzó el reconocimiento de otros fotógrafos vigueses contemporáneos como Pacheco o Ksado. Enrique falleció en soledad a principios de los años sesenta. Su muerte pasó desapercibida durante varios días, y se presume que parte de su archivo fotográfico fue sustraído de su vivienda tras el hallazgo del cuerpo en su domicilio de Elduayen 30.

Las imágenes del PO-654

Enrique Sarabia es el autor de las únicas imágenes conocidas del ómnibus PO-654, el vehículo que durante los años 20 acompañó la historia del Hotel Moderno de Vigo. Además de varias postales donde el coche aparece estacionado frente al hotel, se conservan al menos cuatro fotografías más.

Interior y trasera del ómnibus. / Enrique Sarabia

Una de ellas, montada sobre soporte de cartón y firmada como «E. Sarabia, Elduayen 20», tiene unas dimensiones de 16,5 x 11,5 cm. Las otras tres, sin soporte, miden 17 x 11,5 cm. Todas fueron tomadas en la zona de Montero Ríos.

La imagen montada en cartón muestra una vista lateral del vehículo, donde se distingue parcialmente el frontal y, en la parte superior, rotulado en letras doradas: «Hotel Moderno Vigo». En segundo plano se aprecian detalles urbanos como el pretil y la emblemática barandilla de las Avenidas. En las otras tres imágenes, tomadas desde distintos ángulos, se perciben a través de los cristales y los bordes laterales referencias borrosas a este entorno.

Una de las fotografías ofrece una vista trasera clara del coche, en la que puede leerse perfectamente la matrícula: PO-654. Las dos imágenes restantes retratan el interior del vehículo, con especial foco en la zona de asientos reservada a los pasajeros.

Estas fotografías, probablemente tomadas nada más llegar el coche a Vigo en 1921, no solo documentan un vehículo singular de la historia hotelera viguesa, sino que también constituyen un testimonio visual del trabajo discreto pero esencial de Enrique Sarabia, cuyo legado fotográfico –pese a haber sido injustamente olvidado– sobrevive en estas imágenes.

El coche

La ficha técnica del ómnibus PO-654 nos dice que se trataba de un vehículo fabricado por la G.M.C. (General Motors Truck Company). Su motor de bencina, número 3.204, alimentado por su depósito de 50 litros daba 30 HP que movían los 2.400 kilos que pesaba este vehículo. Con un sistema de transmisión cardan y tres velocidades y una de marcha atrás. Tenía una distancia entre ejes de 3,8 metros, siendo su longitud total de 6,2 metros dejando una distancia desde el salpicadero hasta el final del bastidor de 4,3 metros en los que se acomodaban sus doce plazas que permitía un espacio de aproximadamente medio metro por pasajero.

Con una estética muy propia de la época, señoreando sus grandes focos eléctricos y con ruedas de madera y llantas de acero con neumáticos, disponía de dos frenos para detener este mastodonte de casi dos toneladas y media, uno de palanca a mano y otro de pie.

Techo del PO-654 / Enrique Sarabia

El 18 de junio de 1921 el ingeniero Marcelino Fábregas Suau, conocido ingeniero jefe de Vía y Obras de MZOV, certificó que «en las pruebas verificadas en la carreta de Pontevedra a Camposancos, la marcha del carruaje fue normal; que la dirección funcionaba con la necesaria precisión; que obedece perfectamente a la acción de los frenos y el motor marchaba con regularidad tanto en las marchas adelante del coche como en la marcha atrás».

Previamente a esta prueba sabemos que los derechos de aduana fueron satisfechos el 7 de junio de 1921 en la aduana de Behobia, en el País Vasco, por el comerciante de vehículos de Vigo Manuel Neira. Los derechos se elevaron a ochocientas pesetas, más otras diez pesetas por el impuesto de transportes.

El 10 de junio de 1921 Jesús Fernández Otero, dueño del hotel Moderno de Vigo, solicita el carnet correspondiente al Gobernador Civil de Pontevedra acompañada de la certificación de haber pagado los derechos aduaneros.

El ómnibus se obtiene, finalmente, el permiso de circulación de motor mecánico de tercera categoría y es matriculado el 18 de junio de 1921, «debiendo ostentar en las placas de matrícula la inscripción PO-654».