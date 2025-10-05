«Siempre apoyo causas que tienen que ver con niños»

Hace ya medio siglo, una joven de Cangas do Morrazo fue elegida Miss España. Olga Fernández Pérez había sido Miss Pontevedra con 18 años y se disponía a competir por Miss Mundo, pero al día siguiente de morir Franco, el 21 de noviembre de 1975, la obligaron a renunciar al concurso en señal de duelo. El cambio que se ha producido en estos concursos ha sido paralelo o mayor que el que ha experimentado España desde el fin de la dictadura. Ahora ya no se valora solo la belleza física, y hasta se aprovecha el tirón promocional para apoyar causas sociales. Es lo que hace Noelia Ortiz Aragón, Miss Spain Galicia, que el próximo 11 de octubre representará a la comunidad en la gala final de este certamen.

Noelia Ortiz ha decidido erigirse en la voz de todas las personas que tienen la enfermedad de Alexander, una dolencia rara de origen genético que padece Mauri, un niño de 3 años de Nigrán. Esta enfermedad no tiene cura y su curso es irreversible, por lo que resulta imperativo recaudar fondos para investigar y hallar un fármaco eficaz. Noelia, periodista deportiva que cubre la Liga y gran aficionada del Real Club Celta, le ha llamado a su proyecto social «Una belleza con propósito».

–¿Cómo será la gala de Miss Spain, en la que representará a Galicia, el próximo sábado?

–Se celebrará en Madrid y promete ser una experiencia única. Estamos preparando un opening muy bonito con una coreografía muy elaborada, por no hablar del vestido, que es una preciosidad. También desfilaremos en traje de baño y traje de noche y responderemos a las preguntas del jurado. Cada candidata estamos ya estudiando a conciencia nuestras respuestas, nos han dado 15 temas.

–¿De qué manera conoció el caso de Mauri y por qué decidió apoyar esta causa social?

–Siempre he apoyado las causas solidarias, y lo cierto es que, al ser donante de médula y ya haber donado mi médula a una niña pequeña, me marcó la experiencia. Siempre que puedo apoyo causas que tienen que ver con niños. El caso de Mauri lo conocí a través de redes sociales y desde que me presenté al certamen tuve claro que quería ayudar a la familia y aportar mi granito de arena a que consigan los fondos necesarios para la investigación de la enfermedad de Alexander.

–El pasado 6 de septiembre presentó su proyecto «Una belleza con propósito, una cura para Mauri» en el Foro de Impacto Social. ¿Cómo fue esa presentación y qué significó para esta labor social?

–Para mí fue algo único, un momento muy especial, presentar ante el jurado un proyecto en el que he puesto todo mi corazón fue precioso. Considero que si utilizamos este altavoz que se nos ofrece en Miss España, podemos cambiar la vida de las personas, en este caso de Mauri y su familia.

–El 14 de septiembre se celebró en Vigo «Unha carrera para Mauri», con un recorrido de 5 kilómetros, para promover la investigación de la Enfermedad de Alexander. Cuenta que fue muy conmovedor.

–Fue espectacular. Creo que las lágrimas fueron las protagonistas durante la hora y media que estuve allí. Fue increíble ver a todas las personas que estaban apoyando a Mauri. Fue emotivo y precioso el aplauso que dedicamos todos los presentes a Mauri y a su familia antes de dar comiendo el evento, fue un momento que nunca olvidaré.

«En los concursos de belleza a nivel nacional cada vez tienen más claro que la parte social es muy necesaria, y me llena de orgullo participar en Miss Spain y que la labor social sea un punto fuerte para ganar el certamen»

–¿Las causas sociales son una manera de añadir un propósito a los concursos de belleza, que se han desprestigiado en las últimas décadas?

–Realmente, las causas solidarias siempre deberían de estar presentes; no sólo en los concursos de belleza, sino en todo. Ayudar a los demás y dar voz a quien no la tiene es algo muy importante para hacer de este mundo un lugar mejor. En los concursos de belleza a nivel nacional cada vez tienen más claro que la parte social es muy necesaria, y me llena de orgullo participar en Miss Spain y que la labor social sea un punto fuerte para ganar el certamen.

–¿Qué le llevó a presentarse a Miss Spain, cuyo lema es «valentía que rompe barreras»?

–Ya había estado en Miss España, y para mí fue una de las experiencias más bonitas de mi vida. A día de hoy conservo amistades del certamen. De hecho, con Miss Sevilla de mi edición me reúno como mínimo dos veces al año, y en esta ocasión la propuesta estaba ahí. Lo que me ayudó a tomar la decisión es tener la oportunidad de representar a Galicia, que es tan importante en mi vida y a mí me lo ha dado todo. El lema de «valentía que rompe barreras» es un lema que me representa en mis valores como persona. Al final ser valientes nos hace perseguir nuestras metas y sueños.

–¿Cómo es su vida profesional como periodista deportiva?

–Increíble, es un sueño hecho realidad. Durante la semana trabajo con niños y el fin de semana trabajo cubriendo al Real Club Celta de Vigo en la Liga para mi propio medio de comunicación. Es lo que siempre había querido hacer en mi vida y soy muy feliz. Llevo más de un año cubriendo al Celta en la Liga, y aunque confieso que me puede el amor por el celeste y a veces se sufre, disfruto muchísimo trabajando. Soy de las que cuando se está acabando el partido ya está pensando en el siguiente. Hago también otras competiciones y la Selección española, soy una apasionada del fútbol.

–Representa a Galicia en Miss Spain y asegura que «adora» al Celta, pero es aragonesa de origen. ¿Cómo es su vinculación con Galicia, con Vigo y con el club celeste?

–Desde 2014 que pisé territorio gallego me enamoré completamente de Galicia. De hecho, soy socia del Real Club Celta desde ese año. Siempre he seguido al equipo vigués en la distancia y tuve claro que el día que diese el salto a La Liga sería cubriendo el Celta. A veces se me complica la vida viajando tanto. Aunque tengo mi casa en Vigo, es complicado cuadrarlo todo, pero soy muy feliz. En este certamen, como es lógico cuando representas a una comunidad tan grande como Galicia, me he centrado sobre todo en dar visibilidad a Tomiño y a Vigo. Todas las fotos y vídeos oficiales del certamen están realizados en Tomiño y en Vigo. Por cierto, lo tengo que decir: ambos concellos tienen localizaciones de ensueño.

Noelia Ortiz, en la carrera para Mauri, con el niño y su madre, Iria. / FDV