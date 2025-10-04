«Uno de los legados de Franco es el miedo a hablar de él»

Colaborador de «The Guardian» y antiguo corresponsal de «The Economist», el hispanista británico afincado en España Giles Tremlett acaba de publicar Franco, el dictador que moldeó un país (editorial Debate), una biografía del autócrata, 50 años después de su muerte, en la que ofrece un retrato del dirigente y militar, ambicioso, decidido, dueño de un ego desmesurado, obstinado y con nostalgia del pasado imperial de España; así como del sistema de poder que le mantuvo al frente del país durante casi cuatro décadas. El autor, quien anteriormente ha escrito otros títulos sobre la historia de España, tanto de la guerra civil o la dictadura como de la época de los Reyes Católicos, intervendrá mañana en Club FARO, en una charla coloquio que se celebra en el salón de actos del museo MARCO a partir de las 20 horas (entrada libre y gratuita hasta completar aforo).

– Considera que 50 años después de la muerte de Franco los españoles aún desconocemos su figura. ¿Cómo es posible?

– Porque no se ha querido hablar de él; en los colegios y en los institutos todavía no llegan al franquismo, con lo cual ni los chavales de 18 años ni los que tienen ahora 50 han aprendido nada sobre Franco en su etapa escolar.

– Existen muchas versiones de Franco, sobre todo últimamente, que parece que desde ciertos sectores lo ensalzan, ¿cuál es la que plasma usted?

– Intento ofrecer la versión de Franco que revela cómo es, qué piensa y por qué piensa lo que piensa. Intento meterme en su cabeza para poder explicarme a mí y a los demás, y para situarle en términos de la historia de España, es decir, para explicar por qué sucede un personaje así en un momento concreto.

– Para meterse en la cabeza de alguien hay que empatizar con él, ¿le ha sido complicado?

– Empatizar no es lo mismo que simpatizar, así que no me ha costado tanto. Otra cosa es si siento cariño o no por el personaje, he podido entender cómo piensa un superreaccionario, un tipo con una fe en sí mismo desmesurada; no me cae simpático para nada, pero es muy interesante y no es un personaje menor, obviamente en términos de la historia de España, sino que tampoco le veo como el inepto e inútil que algunos intentan pintar.

– A menudo nos quedamos con una imagen de él sobre la que se hace chistes, de que era bajito, sin carisma, con escaso nivel intelectual y con una voz un tanto aguda. ¿Cómo era su perfil psicológico?

– Como dices, hay una versión en cartón piedra de él que no se ajusta a la realidad. El rasgo más importante del personaje es su ambición personal, es lo que le lleva a lo alto en su carrera militar y lo que le convierte en un dictador, porque él lo quiere todo y lo consigue todo. No estoy diciendo que desde niño soñara con ser dictador, pero en cuanto se le pone a tiro, si se va a hacer con el poder, quiere todo el poder.

– ¿Quiere decir que él no tenía un plan diseñado para crear a Franco el dictador?

– Yo digo que no hay un proyecto político, sino que el franquismo es un sistema de control social, por eso puede adaptarse a las circunstancias e ir cambiando, pero en el fondo no pierde en ningún momento su rasgo más importante, que es el control social, la búsqueda de la apatía política del pueblo español, lo cual consigue bastante bien, y una sociedad que se rige por la normativa que él entiende, que es la militar: de mando y obediencia.

– Él no iba a ser quien iba a liderar el alzamiento, sino Sanjurjo, ¿qué sucede para que los que le rodean acepten el mando de un personaje, en principio, mediocre?

– No estoy de acuerdo en lo de mediocre, sí lo era a nivel intelectual pero no en otros sentidos. Ni lo era su familia gallega, de la que salen personajes muy potentes como su hermano Ramón. Él es producto de esa fase postimperial de España –que eso un británico lo entiende perfectamente–: después del Desastre del 98, un país que se cree elegido por Dios cae desde las alturas y eso duele mucho. Luego él no necesita carisma, porque en el ejército el carisma te lo da el rango militar que ostentes; solo por ser coronel, todos los de abajo te tienen que saludar, y mucho más si eres un general joven. El tercer eslabón para explicarlo es que se forma con los africanistas, que son casi una secta, que se creen que son ejemplares, y piensan que si los demás españoles se comportasen como ellos o se dejasen guiar (son unos héroes dispuestos a morir por la patria, samuráis en el concepto militar), se arreglarían todos los problemas de España.

– ¿Qué España quería moldear Franco?, ¿respondía a una ideología?

– Poniéndolo en términos «trumpianos», su ideología era Make Spain Great Again (Hacer España Grande Otra vez), y para eso se centra en la propia ‘raza’,en ser fiel a sus valores hasta conseguir la meta. Para él lo malo viene de fuera, todo lo que odia son las ideas que vienen del extranjero: desde la ilustración hasta el liberalismo, pasando por el socialismo, el comunismo y la judeomasonería. Considera que España se ha desviado del camino que tomó con los Reyes Católicos y dice que había que borrar todo el siglo XIX porque fue cuando España se dejó influenciar por el exterior.

Giles Tremlett. / FDV

– Ya sabemos cómo llegó, pero ¿cómo es posible que estuviera casi 40 años gobernando?, ¿fue cuestión de fortuna, por el ambiente internacional favorable, o por mérito suyo?

– Aguantó por obstinado. Los españoles sufren muchísimo durante dos décadas, hasta principios de los 60, porque él se niega a apartarse y España es un estado paria en el que él ha impuesto la autarquía, que es un desastre: hay hambrunas, miseria, pobreza, la economía encoge. Luego tiene la suerte de que haya la Guerra Fría, que los americanos cambien de opinión y que haya un rescate del Fondo Monetario Internacional (a finales de los 50, principios de los 60), que hace que España pueda apuntarse a lo que es un bum ya en marcha en toda la zona sur de Europa al que España llega tarde –Italia lleva una década creciendo a una velocidad brutal–, pero sí se apunta y en ese caballo galopante llega a la meta.

– ¿Ahí estaría el origen de los discursos que sostienen que con Franco se vivía mejor?

– Exacto. La gente recuerda esa última década y media del franquismo, no el tiempo horrible anterior, y nadie mira los datos comparativos de la economía de Portugal, España e Italia en el periodo entre 1936 y 1975; el país peor parado es España.

– Habla de la apatía política de los españoles durante la dictadura franquista. ¿Cómo hispanista y británico residente en España considera que somos apáticos?

– Ya no, lo que sí creo es que se perdió el pensamiento crítico, lo cual entra dentro de la apatía. Echo en falta pensamiento crítico, tanto en la izquierda como en la derecha.

– Hablando del paralelismo de Franco con Trump, ¿qué tenía uno y tiene el otro para unir a hombres intelectualmente mejor preparados en torno a él?

– En primer lugar, tienen el poder, que Trump también lo maneja muy bien. Franco captura todo el poder en esas dos semanas en octubre de 1936 en que se hace, primero, generalísimo de los ejércitos y, luego, caudillo, sin límite de tiempo. Saben que el poder es potente de por sí, por un lado, y por otro lado simplifican todo mucho: los enemigos son los extranjeros, los que vienen de fuera; los buenos son los auténticos norteamericanos o los auténticos españoles, con lo cual es un mensaje fácil de digerir.

– ¿El hecho de ser británico le aporta la distancia necesaria para contar la dictadura franquista de manera más objetiva?

– La distancia siempre ayuda, hay españoles que escriben sobre Reino Unido que me gustan mucho por la misma razón. Cierta distancia emocional ayuda porque yo no tengo una relación con Franco anterior a ponerme a estudiar en los archivos.

– ¿Qué opina de cómo se hizo la transición en España?

– La transición tiene un punto en que esa apatía política, ese seguidismo aprendido de los españoles, juega un papel importante porque son los franquistas los que llevan las riendas y cuando los españoles votan, eligen a exfranquistas. La Constitución es votar al Rey, que ya manda, y las elecciones son votar a Suárez, que ya manda. De todas formas, para mí fue un éxito enorme, pero no tan perfecta como algunos lo quieren hacer ver.

– ¿Qué legado nos dejó Franco que aún esté vigente en la actualidad?

– En primer lugar, el miedo a hablar de él, por eso se tardó tanto en abrir las fosas y en sacarle del Valle de los Caídos. Quedan también algunos rasgos de lo que se conoce como franquismo sociológico, no muchos, pero uno de ellos es el presidencialismo: siempre digo que en España hay más presidentes que en cualquier otro país, desde el de la comunidad de vecinos, muchos de los cuales toman ese papel como algo exagerado. Luego está el miedo al jefe. Otra cosa es la corrupción, que es una parte importante del franquismo, un truco de los autócratas, que la usan también como motivo para controlar al pueblo. Eso lo hacen muy bien los chinos, que cuando quieren perseguir a alguien lo acusan de corrupción aunque supieran anteriormente, que ésta se estaba produciendo y la mantengan sin decir nada hasta que llegue el momento.

– Dicen que contar la historia es un antídoto para que no vuelva a suceder, sin embargo parece ser que triunfan los que la conocen y quieren que ciertas cosas se repitan.

– Se dice que la historia no se repite, pero rima. Yo no tengo ningún miedo de que se repita lo que pasó con el franquismo, pero sí es importante entenderlo para poder reconocer los momentos peligrosos que pueden llevarnos a eso.

– Por ejemplo, en su país ha habido una encuesta reciente a jóvenes y adolescentes de la generación Z en la que la mayoría que consideran que la dictadura es el mejor sistema de gobierno. ¿Qué se ha hecho mal?

– Me cuesta creérmelo pero si es cierto, es terrible. Obviamente, hay un giro hacia la derecha en todo el mundo occidental. Esos jóvenes son los mismos que llevan libertad en la camiseta y no saben que la dictadura es lo opuesto a la libertad, pero como no les hemos enseñado, pasa eso.