Lola Gavarrón, la mujer de la elegancia rebelde

Lola tiene una elegancia innata y una belleza clásica que nos trasladan a una época dorada. Y no vamos descaminados. La escritora y periodista es una de las grandes expertas en moda y perfumes de nuestro país y tuvo especial protagonismo en el despegue del fenómeno mundial que fue en los años 80 Galicia Moda. Se formó en Filosofía y Letras y se especializó en Geografía -materia en la que es doctora- pero la vida la llevó a descubrir “que el cuerpo humano es un paisaje y que, como tal, puede ser transformado por la indumentaria y el maquillaje”.

Lola Gavarrón nació en Tetuán, en lo que era el Protectorado español, y aún recuerda “la impresionante luz rosada” de aquella tierra. De padre militar y madre burgalesa, la cuarta de nueve hermanos cuenta que fue criada con la peculiar mezcla de “orden, disciplina y puntualidad” -que imponía su padre- y “la fantasía y misticismo” de su madre.

Cuando ella solo tenía 6 meses, la familia se mudó a Madrid y su vida transcurrió entre la capital y Galicia -sobre todo Panxón- donde desde que Lola era muy niña la familia disfrutaba todos los veranos. “Mi padre era muy estricto, pero nos dio a todas las hijas, que éramos siete, la libertad de elegir lo que quisimos estudiar y nos inculcaron la importancia de vivir de nuestro trabajo”, agradece.

La especialidad en Geografía la eligió la escritora influida por un profesor al que admiraba mucho, Manuel de Terán, uno de los promotores del Instituto Escuela. “Fuimos la primera promoción y, al terminar, ya estaba pluriempleada: como profesora en la facultad de Políticas y en una academia privada y, al tiempo, realizaba mi tesis doctoral gracias a una beca Oriol”, explica.

La joven necesitaba todos esos trabajos para independizarse, ya que con solo 21 años se casó con un estudiante de Físicas desafiando las normas de sus progenitores. “Era la primera hija que me casaba, pero estaba deseando escapar del ambiente asfixiante de mi casa y, en aquella época, era la única manera de hacerlo”, justifica. Aquel matrimonio, sin embargo, solo duró tres años.

Recuerda Gavarrón aquellos tiempos dedicada a la docencia, desde 1972 al 81, con mucha satisfacción. “Me encantaba y me sigue gustando muchísimo enseñar. Me parece una labor muy creativa y yo era capaz de adaptarme a cada alumno y sus necesidades: quería llegar hasta ellos y ser la profesora que a mí me habría gustado tener”, asegura. De hecho, aunque la vida laboral de Lola iría después por otros derroteros, nunca abandonó del todo la enseñanza, impartiendo clases en másteres y prestigiosas escuelas de diseño hasta hace dos años.

Pero, como decíamos, el camino de Lola tomó un nuevo rumbo a partir de un periodo de convalecencia por una tuberculosis ósea que sufrió y la obligó a guardar reposo. “Es ese momento, la editorial Tusquets me propuso escribir un libro sobre la historia de la ropa interior femenina. Era algo que nunca me había planteado, pero acepté y lo disfruté mucho”, relata. No era, sin embargo, un mundo totalmente ajeno a ella ya que asegura que su madre les transmitió una especial sensibilidad hacia la moda. “En casa tuvimos una educación estética a través de mi madre, que tenía un sentido natural de la elegancia”, apunta.

Aquel libro, Piel de ángel, sería el primero de una serie en la que Gavarrón demostraría sus grandes dotes para la escritura y la investigación, logrando un estilo propio. “Llamó la atención mi manera de hablar del vestido como un lenguaje que expresa cómo te ves, las expectativas que tienes de cada situación… Para mí, la moda está cargada de significado”, argumenta la autora, que publicaría después otros títulos como Mil caras tiene la moda o La mística de la moda, finalista del Premio Anagrama de Ensayo en 1988, además de biografías como la de Ana de Pombo. “La moda se había tratado tradicionalmente como una historia frívola, insustancial y femenina, pero yo siempre he reivindicado y me he inspirado en los grandes autores que escribieron con muchísima calidad sobre ella y es lo que siempre he tratado de plasmar en mis crónicas”, destaca.

Lola Gavarrón, con Jacques Polge (1989) /

Entre 1978 y 1989 Lola compartió su vida y pasiones con el reconocido periodista, escritor y gastrónomo Xavier Domingo. “Aprendí el oficio con él y siempre me encantó su actitud zen. Fueron unos años en que yo me sentía asentada en una roca”, recuerda Gavarrón. Pero, sobre todo, de aquel amor la escritora agradece el nacimiento de su única hija, Diana, en 1980. “Hasta el 82 él no la pudo reconocer como hija, ya que había nacido fuera del matrimonio”, explica la autora con resignación.

Lola vivía un momento profesional muy dulce. Comenzó a colaborar con publicaciones nacionales e internacionales de moda y belleza, muchas ligadas al Grupo 16, aunque también con otras como Marie Claire, Telva, Harper’s Bazaar o Vogue. “Estoy orgullosa de haber sido la primera que escribió sobre Sybilla”, destaca. Visitaba los talleres para conocer los orígenes y se hizo habitual en los principales circuitos de la moda.

Y así llegó a Galicia Moda. “A mediados de los años 80 había grandes modistas trabajando en Galicia como Adolfo Domínguez, María Moreira o Florentino, pero Luis Carballo tuvo el gran acierto de aglutinar las marcas y crear un fenómeno, impregnado de poesía, que atrajo a medios de toda España”, cuenta. “Tuve la suerte de vivir todo ese esplendor de la moda gallega y de contarlo y me impregné de la energía de tantas personas creativas que hicieron posible aquel proyecto”, asegura Lola.

El talento de Gavarrón se plasmó también organizando diversas exposiciones relacionadas con la moda y el perfume. De hecho, es una de las grandes expertas en perfumes de España y académica de Mérito de la Academia del Perfume. Su conexión con este mundo se inició en 1989, cuando Chanel invitó a un periodista por país para conocer su sede en Grasse y descubrir los Campos de Rosas de Mayo que cultivaba desde varias generaciones la familia Mul. Y ella fue la elegida.

Allí, entrevistó para Diario 16 a la diseñadora y perfumista Inès de la Fressange pero, además, solicitó entrevistar al director de perfumes de la marca, Jacques Polge. “Hablamos de perfumes y acabamos charlando sobre la vida… y surgió un flechazo”, relata sonriente. “Fue precioso mientras duró, pero vimos que era imposible y tuvimos la inteligencia de convertirlo en una bonita amistad”. Lo que sí mantiene la escritora es su pasión por el perfume, “es algo muy íntimo que dice mucho de las personas”, opina.

Actualmente, Lola sigue ofreciendo conferencias y está muy implicada en la visibilización del talento femenino y la potenciación del liderazgo de la mujer. Lo hace a través del Círculo de Orellana, una asociación sin ánimo de lucro que fundó junto a otras mujeres de formaciones muy diversas hace ya 10 años. Además, escribe semanalmente el blog “Placeres” dentro de la web Style Lovely. “Me encanta seguir activa y lo disfruto mucho. ¡No me importaría escribir a diario!”, apunta.

Desde 2005 está casada con el ingeniero industrial José Miguel Díaz. “Peleé mucho por lograr una buena relación de igualdad, respeto, en la que los dos nos inspirásemos mutuamente, y tengo la suerte de haberlo logrado con mi actual pareja”, afirma.

Y, sobre todo, Lola asegura que en estos momentos de su vida disfruta enormemente de la compañía de sus dos nietos: Cyan, de 19 años, y Teo, de 9. “Con ellos tengo de una relación muy especial; necesito cerca a personas como ellos, que rebosan inocencia e irrealidad”, concluye.

