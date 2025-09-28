Los fotógrafos que Hitler envió a la guerra de España

La guerra civil española fue el conflicto bélico más fotografiado hasta ese momento y sirvió de laboratorio en el que se ensayaron las fórmulas y los estilos fotográficos que iban a consolidarse durante la Segunda Guerra Mundial. Gran parte de los fotógrafos que cubrieron la guerra española, muchos de ellos huidos del régimen nazi, se solidarizaron con el bando republicano, lo que dio a sus fotografías un acentuado punto de vista comprometido, siendo a veces utilizadas como material de propaganda. Las fotografías de la Guerra Civil de Robert Capa, David Seymour «Chim» y Gerda Taro influían de forma importante en la opinión pública de los países europeos y de Estados Unidos.

Al bando franquista le interesaba dar otra imagen y agradeció el gesto de Adolf Hitler de enviar a fotógrafos alemanes de ideología nacionalsocialista para ofrecer una visión de la guerra desde la mirada de los rebeldes que habían dado el golpe de Estado.

Cuando estalló la guerra civil española en 1936, Adolf Hitler ya llevaba tres años gobernando la Alemana nazi. El apoyo alemán al bando nacional franquista se hizo efectivo desde el principio en armas y contingentes y a Hitler le interesaba dejar constancia del conflicto con imágenes tomadas desde los territorios de los rebeldes por fotoperiodistas adeptos al régimen, que diesen una visión victoriosa de la contienda.

De Alemania llegó, enviado por Hitler, el fotógrafo Erich Andres. En el régimen nazi ya era muy conocido, por haber sido el fotógrafo de «Olimpiadas» y «El triunfo de la voluntad», los documentales de la cineasta Leni Riefenstahl en los que se elogiaba la política y la figura de Adolf Hitler, y después de la guerra española siguió trabajando para los servicios de propaganda de la aviación alemana, la Luftwaffe, durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la guerra continuó con la profesión de fotógrafo y destacó en el campo de la fotografía social y también de la artística, algunas de cuyas obras llegaron a adquirir museos de Suiza y de Alemania. Una de sus fotografías formó parte de la famosa exposición itinerante de Edward Steichen «La familia del hombre».

Niños en Vigo, «jugando a la guerra» / Erich Andres

El viaje a la guerra civil española fue un encargo personal de Hitler. Desembarcó en Vigo, donde hizo las primeras fotografías, con niños jugando a la guerra, gente en los cafés y en las terrazas, ambiente en las calles, el barrio del Berbés, militares en el puerto, panorámicas de la ría, etc. Después recorrió los territorios controlados por los rebeldes, llegando hasta Tetuán. Hizo muchas fotografías de la retaguardia y aprovechó para retratar paisajes y monumentos.

Erich Andres había nacido en Leipzig en 1905 y murió en Hamburgo en 1992 a los 86 años. De la guerra civil española hizo más de 2.500 fotografías. Su esposa las vendió en 2014 a una compañía alemana a la que se las compró el Centro Documental de la Memoria Histórica, donde permanecen.

Hugo Jaeger: la guerra en color

Hugo Jaeger fue uno de los pioneros en experimentar con la fotografía en color y Adolf Hitler estaba interesado en que las imágenes de la guerra de España y sobre todo los homenajes que el bando nacional franquista ofrecía a los nazis de la Legión Cóndor, se divulgasen en Alemania ya con el nuevo invento, que las hacía más vistosas y espectaculares, más eficaces para la propaganda. Parece ser que Hugo Jaeger, fotógrafo personal de Hitler a quien retrató en numerosas ocasiones, viajó empotrado en las filas de la Legión Cóndor, al mando del general Von Richtofen (hijo del legendario Barón Rojo, héroe de la Primera Guerra Mundial) y cuyos aviones fueron los responsables del bombardeo de la ciudad de Guernica.

En 1965 la revista norteamericana Life adquirió las fotografías de Jaeger, entre ellas las de un desfile de falangistas que se celebró en Vigo el 24 de mayo de 1939 para celebrar la despedida de las tropas alemanas. Fue durante un acto anunciado como un homenaje al general Aranda para el que las autoridades, entre ellas el alcalde Suárez Llanos, hacían un llamamiento a la asistencia pública masiva desde los medios de comunicación locales. Un retrato de Adolf Hitler, hoy en paradero desconocido, enviado expresamente por Göering le fue entregado al alcalde como regalo. Durante la noche de aquella jornada los soldados y los pilotos de la aviación alemana desfilaron llevando antorchas y lanzando bengalas entre salvas de aplausos de una multitud que los saludaba brazo en alto portando banderas con la cruz gamada nazi. Los acompañaban unos seis mil soldados pertenecientes a la División 83 del Cuerpo del Ejército de Galicia y a la guarnición local, a los que se unieron milicias de Falange Española. El 26 de mayo partieron del puerto de Vigo los cinco trasatlánticos que trasladaron a los alemanes a su país, en los que también viajaban el general Aranda, el contraalmirante Agacino y los generales García Valiño, Solchaga, Martín Alonso, Yagüe, Alonso Vega y Martínez Campos, todos ellos invitados personalmente por Hitler. El fotógrafo Hugo Jaeger iba con ellos.

Falangistas desfilando por la Plaza de Urzáiz procedentes de la calle del Príncipe (Vigo, 24 de mayo de 1939) / Hugo Jaeger

Para que no fuesen descubiertas por los aliados después de la guerra las fotos de aquel acontecimiento, muchas ya en color, las ocultó Jaeger enterradas en envases de vidrio en el jardín de su casa de Munich, hasta 1955. Diez años después las guardó en una cámara acorazada. Finalmente las vendió a la revista Life, que no las publicó hasta 2008.

El fondo fotográfico de Eduard Foertsch

Entre 1987 y 1992 la Biblioteca Nacional de España adquirió el fondo del fotógrafo y periodista alemán Eduard Foertsch, con más de 1600 fotografías positivadas y diez películas de 35 mm. Nacido en 1890 en Nurenberg y fallecido en Madrid en 1973, Foertsch no fue enviado por Hitler porque ya vivía en España cuando estalló la guerra civil, involucrado en el mundo de la tauromaquia y participando con cierto éxito como torero en varias corridas con el sobrenombre de «El Alemán» antes de dedicarse al periodismo para la agencia germana Ullstein.

Eduard Foertsch, en Bilbao / FDV

Residente en Madrid, la guerra lo sorprendió en la capital de España, donde tuvo oportunidad de hacer fotografías del paisaje después de la batalla del Cuartel de la Montaña. Pero en cuanto pudo se pasó a las tropas rebeldes. En agosto de 1936 ya se encontraba en Alicante, a bordo del vapor «SS Arion» acompañando al cónsul alemán Hans Joachim Kindler, que le facilitó la salida del territorio republicano, se supone que con el visto bueno de Hitler. Tras desembarcar en Lisboa cruzó la frontera y se unió a los rebeldes en Extremadura. Como corresponsal de la agencia Ullstein cubrió la guerra desde el bando franquista: la toma de Toledo acompañando a las tropas del general Varela, la toma de Málaga por los franquistas, los soldados acantonados en las localidades cercanas al Madrid sitiado, entre otros acontecimientos. En la batalla de Brunete estuvo en las trincheras de la primera línea de fuego tomando fotos de los soldados de Franco.

Sus últimas fotografías de la guerra documentan el avance de las tropas de Franco en Cataluña y la entrada en Madrid. En el aeropuerto de Barajas también fotografió la salida de sus compatriotas de la Legión Cóndor, estos en avión.