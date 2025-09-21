«En EE UU la gente tiene la presión de ser ultraproductiva en el trabajo»

Desde su lanzamiento en 2016, más de 10.000 niños estadounidenses que por entonces tenían 9 años participan en un seguimiento hasta que cumplan los 20 en el marco del Estudio ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development). Auspiciado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH), este consorcio involucra a una veintena de centros de investigación de prestigio, constituye el mayor proyecto a largo plazo sobre el desarrollo del cerebro y la salud juvenil en el país y aspira a obtener un valioso conocimiento que ayude a mejorar la vida de los niños en todo el mundo.

Uno de los socios de esta red es el Instituto Saban, que forma parte del Hospital Infantil de Los Ángeles y es uno de los referentes en investigación pediátrica en EE UU. El pontevedrés Miguel Ángel Rivas Fernández, doctor en Neurociencia y Psicología Clínica, trabajó durante más de un año con una parte de esta enorme base de datos para evaluar los posibles efectos de la obesidad en este ámbito de la población.

«Estoy especializado en resonancia magnética y tengo experiencia en alzhéimer y demencias. Pero en este proyecto me enfoqué en cómo la obesidad, que es un factor de riesgo para la demencia, afecta al desarrollo cerebral y cognitivo. Puede causar neuroinflamación, dañar tejidos e impactar en el desarrollo cerebral en etapas críticas como la adolescencia. Y las trayectorias hacia el deterioro cognitivo y la demencia en adultos pueden estar muy vinculadas a esos factores de riesgo tempranos», explica.

Miguel Ángel Rivas en el Parque Nacional Joshua Tree / FDV

«En todo caso, se trata de un problema complejo», añade Miguel Ángel, «y que involucra a muchos factores». De hecho, durante su participación en el estudio ABCD, analizó si la exposición a contaminantes puede incrementar el riesgo de obesidad y alterar ese desarrollo cerebral.

Uno de los retos de su estudio fue acotar el volumen de datos y participantes: «Es un proyecto increíble que analiza más de 5.000 variables en los participantes. Y lo bueno de tener una muestra tan grande es que te permite captar efectos muy pequeños, cosas más sutiles que en una más pequeña pasarían desapercibidas».

Miguel Ángel estudió Psicología en Santiago y tiene un máster en Psicopatología y Salud por la UNED y otro en Neurociencia por la propia USC: «Hice las prácticas y el trabajo final del primero en la Asociación Española contra el Cáncer. Asistía a sesiones clínicas y llegaba a casa agotado emocionalmente porque estaba todo el día escuchando situaciones que no le desearías a nadie. Al mismo tiempo, también se había despertado en mí cierto interés por la ciencia y decidí seguir por ahí. Desde la investigación también puedes aportar al conocimiento de ciertas enfermedades y estás en contacto con los pacientes pero no de una forma tan directa».

Eligió el grupo de Neurociencia Cognitiva Aplicada y Psicogerontología de la USC y allí empezó a trabajar con demencias. Tras un primer artículo sobre electroencefalografías, empezó a especializarse en resonancias magnéticas. Y su tesis se enfocó en la memoria y el deterioro cognitivo ligero.

«Las resonancias magnéticas te permiten evaluar muchos aspectos de la estructura y el funcionamiento cerebral»

«La resonancia te permite evaluar muchos aspectos de la estructura y el funcionamiento cerebral. La estructural aporta información sobre el volumen o ciertas proteínas de los tejidos y con la funcional, por ejemplo, evalúas la actividad evocada en una tarea de memoria. En Santiago, pedíamos a los participantes de nuestro estudio que memorizasen una lista de palabras que, media hora más tarde, le repetíamos incluyendo otras nuevas. Ellos tenían que diferenciar unas de otras y así comparábamos qué regiones del cerebro estaban más activas cuando veían las palabras viejas», detalla.

Tras doctorarse en Santiago, se marchó al Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) de Barcelona. Y estando allí le surgió la posibilidad de trasladarse al Hospital Infantil de Los Ángeles, afiliado a la Universidad Sur de California.

Su estancia en la ciudad, que arrancó en mayo de 2024, coincidió con los recortes de Trump en investigación: «Había mucha incertidumbre en el proyecto ABCD porque se recogían variables relacionadas con la salud mental o la identidad de género que no estaban alineadas con las nueva directrices de la Administración. Y durante un tiempo estuvo paralizado el lanzamiento de una nueva cohorte de datos».

«En general, había mucho miedo porque muchas becas estaban en revisión y hubo investigadores que se quedaron sin ellas. En EE UU la gente ya tiene la presión de tener que ser ultraproductiva en el trabajo porque, de lo contrario, te puedes quedar sin él de un día para otro. Es su cultura y las decisiones de Trump les generaron mucho estrés. Además había mucho ruido que generaba más alarma», comenta.

Miguel Ángel, con la ciudad de Los Ángeles a su espalda / FDV

«Fue una experiencia intensa. Los Ángeles es una ciudad muy grande y con una cultura muy diferente, para lo bueno y para lo malo. El clima era fantástico y llegué a extrañar la lluvia», recuerda entre risas Miguel Ángel, que esta misma semana se incorporó a su nuevo puesto en el departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de León.

«Me apetecía ganar experiencia en el ámbito docente, porque hasta ahora me había dedicado solo a investigación. Y en mi cabeza no estaba quedarme en EE UU, aunque fue una oportunidad que me ayudó a estar dónde estoy ahora. Soy consciente de que al venir pierdes en algunas cosas, especialmente en lo económico, pero es el precio a pagar si quieres estar cerca de tu familia y amigos y echas en falta tu cultura», explica Miguel Ángel, que ahora evaluará si abre su propia línea de investigación en León o colabora con otros grupos.

A largo plazo también le gustaría volver a Galicia, pero su nuevo destino está muy cerca de Sanxenxo. Miguel Ángel es hijo de emigrantes gallegos y nació en Caracas en 1989, pero regresó con su familia cuando tenía 9 años. «Al principio estaba un poco desubicado y no entendía muy bien el gallego, pero lo fui cogiendo hasta incluso tener acento», recuerda entre risas. También se tuvo que adaptar a los recreos: «En Venezuela se jugaba más al béisbol o se hacía natación, pero aquí todo era fútbol. Así que tuve que aprender y ahora me encanta. Y me gustan todos los equipos gallegos. No soy de guerras».