James Dean en el Eden

Cuando terminó el rodaje de «Gigante», la película que protagonizó con Rock Hudson y Elizabeth Taylor, James Dean paseó por Hollywood el Porsche descapotable de aluminio plateado que acababa de comprar. Quería presumir delante de sus compañeros antes de enfilar hacia Salinas, donde iba a participar en una carrera de coches, una afición a la que se había entregado con pasión. No llegó a su destino. En la carretera chocó contra un automóvil que venía de frente, conducido por un estudiante llamado Donald Turnspeed, que se salvó. Cuando le preguntaron dijo que venía de un cine de Salinas de ver «Al este del Edén».

James Dean conducía a 160 Kilómetros por hora. A su lado viajaba su mecánico, Rolph Wütherich, que salió despedido pero salvó la vida. Una ambulancia los trasladó al hospital de Paso Robles, al que James Dean llegó ya muerto. Tenía 24 años y ese mismo día comenzó su leyenda. Sus tres películas (todas rodadas en solo un año) siguen convocando a miles de espectadores cada vez que se emiten en televisión, su imagen figura en camisetas, tazas de café y otros objetos de merchandising que aún se venden por miles. Sobre él se han escrito libros, se han hecho películas y se han compuesto canciones de éxito. Como pasó muchos años después con Elvis Presley, también alrededor de James Dean se creó la leyenda de que seguía vivo. Se cumplen 70 años de aquelaccidente. Eran las 17.50 horas del último día de septiembre de 1955.

Tímido e inseguro

James Byron Dean nació en Marion, Indiana, el 8 de febrero de 1931, hijo de un dentista y de una granjera de Gas City que murió cuando Jimmy tenía ocho años. Una hermana de su padre lo trajo a vivir con ella a Fairmount. Entre las cosas que se llevó a la nueva casa, un volante de coche que había recogido de la basura, del que nunca se desprendió. Lo expulsaron del colegio a causa de las peleas con compañeros que lo acosaban por su carácter retraído y se burlaban de su miopía. Después de nueve años sus tíos lo devolvieron a su padre, que se había vuelto a casar y vivía en Los Ángeles. El volante sustituyó a un cuadro del Jesús Redentor en la cabecera de la cama de la habitación donde lo alojaron. Su padre le compró un pequeño coche de segunda mano para que fuese a la UCLA, la Universidad de Los Ángeles, a estudiar para abogado, pero desde el primer curso abandonaba las clases para ir a la escuela de interpretación. Allí conoció a su primera novia, Beverly Wills, hija de la actriz Joan Davis. Tuvieron que dejarlo porque a su madre no le gustaba Jimmy.

Aquellas clases le dieron su primer papel en la obra de teatro «El príncipe Malcolm» y uno de secundario en la película «Hill Number One» sin ningún éxito. Pero gracias a este trabajo conoció al actor James Whithmore, que le cambió la vida. Whithmore hizo que brotase el talento que tenía James Dean pero que el muchacho era incapaz de sacar a flote. Le consiguió papeles en programas de televisión, uno de ellos con Dean Martin y Jerry Lewis. Le enseñó a leer a Stanslavski y lo recomendó a Jane Dacy, una agente de Nueva York, para que le consiguiera una plaza en el Actor’s Studio de Elia Kazan, la escuela en donde se formaron Marlon Brando, Paul Newman, Montgomery Clift, Karl Malden, Grace Kelly y Marilyn Monroe.

Nueva York lo sedujo con el bullicio de sus calles y las carteleras luminosas que anunciaban los estrenos de cine y las obras de teatro de Broadway. Al día siguiente a su llegada fue a la oficina de Jane Deacy, que se convirtió en una especie de protectora para todo. Consiguió que lo admitieran en el Actor’s Studio.

En Nueva York se hizo novio de Arlene Lorca, una chica culta con quien podía hablar de cine, de música, de literatura. Inesperadamente la dejó por Dizzy Sheridan, hija del pianista Frank Sheridan, que quería ser actriz. Llegó a llevarla a casa de sus tíos en Fairmount para presentarla como su prometida. En Nueva York le dieron un papel corto en la obra de teatro «See the Jaguar», que se estrenó en Broadway protagonizada por Arthur Kennedy y Connie Ford. Jimmy lo hizo bien pero la obra fue un fracaso, la retiraron de la cartelera y quedó en el paro. Al día siguiente Dizzy se fue a Trinidad con un contrato como bailarina y no volvieron a verse. Estuvo a punto de dejarlo todo pero Jane Dacy le consiguió otro papel de teatro en «El inmoralista», un relato de André Gide con el que Dean ganó el premio Daniel Blum al mejor debutante del año. Fue entonces cuando Elia Kazan le dio el papel protagonista de «Al este del Edén». Así que en 1954 tuvo que subirse por primera vez a un avión para viajar a Hollywood, aquel lugar mítico donde por la calle o en cualquier restaurante te podías encontrar a Humphrey Bogart, Barbara Stanwyck, Gregoy Peck o Lana Turner.

En Hollywood Paul Newman le presentó a la actriz Ana María Pierangeli (Pier Angeli para el cine), que vivía con su madre, una católica muy conservadora, en una villa con piscina en Beverly Hills. Había cortado en seco el romance de su hija con Kirk Douglas, un señor mayor (tenía 38 años), divorciado y con dos hijos. También rechazó al pretendiente James Dean porque no era católico (su familia era cuáquera, aunque Jimmy no era practicante). Decididamente no gustaba a las madres. Pier Angeli terminó casándose con el cantante Vic Damone, rico, famoso y católico, al que conoció en Austria cuando ella rodaba una película con Gene Kelly. Ana María fue el gran amor de su vida y James Dean nunca llegó a reponerse de aquel golpe. Se abandonó a una vida errática, desordenada y deprimida. «Al este del Edén» fue un gran éxito pero James Dean no asistió a la proyección la noche de su estreno. En esa situación, el papel de «Rebelde sin causa», su siguiente película, parecía estar hecho para él.

Buscó el equilibrio anímico en una interminable sucesión de fugaces amoríos con actrices: la mexicana Katy Jurado, Natalie Wood, su compañera en «Rebelde sin causa», y Ursula Andress que, cansada de sus desplantes, se fue con John Derek. Su último romance fue con Liz Taylor, que llegó a divorciarse de Michael Wilding para casarse con Jimmy. Al parecer, los dos iban en serio.

En 1955 James Dean consiguió que le dieran el papel de Jett Rink en «Gigante», una superproducción basada en una novela de Edna Ferber que iba a dirigir George Stevens. En aquella película tenía un papel Noreen Nash, la esposa de su mentor James Whithmore. Muchos años después contaba cómo Rock Hudson y Liz Taylor apostaban sobre quién sería el primero en llevarse a Jimmy a la cama.

El de James Dean en aquella película era un papel difícil en el que tenía que interpretar a un personaje desde los 18 años hasta los cincuenta, un tejano que se había hecho millonario con el petróleo. Fue el mejor papel de su vida. El último.