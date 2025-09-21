Flores que perduran

La historia de Fran no empezó entre hortensias, rosas o paniculatas, sino en los pasillos de un hospital. Durante años trabajó como técnico de laboratorio hasta que, tras la pandemia, decidió emprender a los treinta. Desde niño le gustaban las flores e, investigando, se convirtió en un experto en flor preservada y seca. Entre ferias y redes sociales se fue dando a conocer y cerró 2023 con ochenta bodas. Galardonado ese mismo año con los Wedding Awards, lo mismo que en 2024 (100 bodas) y 2025, su trabajo no cesa de aumentar en paralelo al auge del diseño floral.

El número de nupcias que atiende Amodiño y los muchos encargos que tiene Fran confirman esa tendencia ascendente en un sector que conoce bien. Tanto es así que incluso ha cambiado de local; ahora tiene uno más amplio con zona de trabajo y taller en donde imparte clases y puede recibir a la gente en A Gaiteira 24, en A Coruña. Con la satisfacción de que sus “obradoiros” están siempre llenos. “La flor seca y preservada es una tendencia al alza”, explica Fran Núñez. “Por su durabilidad y estética cada vez más gente se decanta por este tipo de composiciones. Con las técnicas actuales se logra un aspecto siempre fresco y además son ideales para todos aquellos que tienen poco tiempo para cuidar las plantas”.

Fran está especializado en flor preservada de alta gama. A través de un proceso en el que primero se deja secar un poco el ejemplar, se rehidrata y después se añaden glicerinas y tintes naturales, el resultado son flores que apenas se diferencian de las frescas. Y lo mejor es que, bien cuidadas, pueden durar años.

Con constancia y buen hacer, Fran Núñez se ha ganado la confianza de quienes buscan algo diferente. Su sello es la naturalidad: composiciones que parecen salidas de un prado, con la sabiduría de un artesano que mide cada textura y cada color.

Al dueño de Amodiño le gusta conocer a sus clientes y personalizar sus ideas. Le explican sus gustos y él intenta plasmarlos con el mayor cuidado posible. Fran, que cuenta con el sello de Artesanía de Galicia, elabora ramos muy originales. Además, hay gente que se anima a eso de las bodas temáticas, y ha hecho composiciones de “Harry Potter”, de “Grease” y muchos otros.

La artesanía floral de Fran ha encontrado eco en Galicia y más allá. Hace envíos a toda España pero también a otros países como Portugal, Francia e incluso Perú, donde han ido varias de sus creaciones. También hace detalles para regalar, en colaboración con otras marcas. El sello de Fran convierte lo fugaz en memoria. De ahí que bautizase su taller con un nombre que lo dice todo. Ya le decía su madre que las cosas se hacen poco a poco, con calma, amodiño. Su trabajo puede verse en su web amodinoartefloral.com y en Instagram.