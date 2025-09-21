Operarios en la batalla contra el fuego
Cuatro bomberos forestales que intervinieron este verano en la extinción de los incendios más grandes de la historia de Galicia nos relatan diversos detalles sobre su trabajo, que los más veteranos insisten en decir que es «vocacional»
«Vexo o lume como unha loita por salvar a natureza: unha loita que cando a gañas vas para a casa contento; pero cando a perdes, últimamente a maioría das veces, vas para cama dándolle voltas de por que pasou aquilo ou se fixeches algo mal. Este é un traballo vocacional, se che gusta a natureza, o rural, que menos que defendelo». Así se expresa Alejandro Pais, jefe de brigada de bomberos forestales de la Xunta en Castro Caldelas (Ourense). Es uno de los operarios que este verano se tuvieron que enfrentar a los mayores incendios forestales registrados en Galicia, un enemigo que cada vez se hace más fuerte, según indican los más veteranos en el oficio, quienes coinciden en señalar que nunca habían visto semejante virulencia en las llamas.
34 años de veteranía
Ángel González, natural de Encomenda (Pobra de Trives) de 55 años, lleva 34 trabajando como bombero forestal de la Xunta, siguiendo el oficio de su padre, quien trabajaba para el desaparecido ICONA, el organismo para la conservación de la naturaleza adscrito al Ministerio de Agricultura que funcionó hasta 1991. «Acabara de facer a mili e meu pai díxome que estaban buscando un chófer para o Land Rover do servicio de montes, así que fun. Logo, no 91, acabábase de crear o que agora é o Servicio Forestal de Incendios e un garda forestal veu á miña casa a comentarmo, e así empecei». Tras su primera campaña, en 1992 le llaman para ser capataz, cargo que ejerció durante dos décadas, hasta que la Xunta estableció que ese puesto requería una titulación que él no tenía y convocó plazas de oficial de incendios, categoría que desempeña desde entonces.
Pertenece a una brigada de siete integrantes dentro del distrito 13, que se corresponde con la zona de Valdeorras-Trives, y dentro de ésta a la demarcación de Terras de Trives-Terras de Caldelas. «As brigadas temos como ámbito territorial toda Galicia, pódennos desprazar a calquera punto onde fagamos falta», indica Ángel González. Su trabajo durante el invierno consiste en realizar labores de prevención de incendios: mantenimiento de pistas forestales, limpieza de cunetas, desatascamiento de tubos, desbroces, creación de fajas de seguridad, poda de pinos conveniados, labores de silvicultura que requiera el pinar y mantenimiento de los puntos de agua. Al igual que sus compañeros, sus turnos son de diez horas (que se elevan a doce cuando hay incendios de nivel dos, los que amenazan a poblaciones habitadas y bienes particulares). «Ás veces son máis desas doce horas, porque en lumes como os deste verán non tiñamos xente que nos relevara e non podiamos deixar os pobos desatendidos».
En los años que lleva trabajando como bombero forestal ha sido testigo de cómo han ido evolucionando los incendios y los medios para combatirlos. «Antes había moitos máis lumes, nos anos 90 era fácil ir a cinco ou seis cada día pero eran máis pequenos, de mil metros ou unha hectárea; agora hai menos cantidade de incendios pero son moito máis grandes e virulentos, e a tendencia vai ser esa, o rural está cada vez máis abadonado, os pobos vacíos, e o cambio climático está facendo que este verán pasara o que xa viñan anunciando hai tempo», explica.
También constata que antes «había máis medios, porque prácticamente todos os concellos en tempada de alto risco conveniaban unha brigada ou dúas para facer desbroces e apagar lumes; agora os que estamos somos menos, aínda que melloramos moito en recursos: temos mellores EPI (Equipos de Protección de Individual), os vehículos son máis modernos e seguros que o Land Rover co que andabamos e ata levamos neles un pequeno depósito de auga cunha bomba».
Tras haber intervenido el pasado agosto en la extinción de los incendios de Chandrexa de Queixa y el de Larouco, dos de los más grandes declarados en Galicia en todos los tiempos, Ángel González expresa la impotencia y frustración que siente cuando asume que las llamas están fuera de su capacidad de extinción. «Un día consigues parar un lume con moito traballo e ao día seguinte prende outro a 200 metros e todo o que fixeches non valeu para nada. Vas para a casa á noite agotado e coa sensación de estar frustrado, abatido, desconsolado. Ao final este é un traballo que engancha, que che da dosis de adrenalina, que non está ben pagado (e iso que en Galicia non somos dos peores) pero que é vocacional».
Con 55 años, y a cinco de poder jubilarse según la nueva normativa, considera que suple con experiencia, prudencia y veteranía la merma en sus capacidades físicas. «Non me parece un traballo perigoso se fas as cousas como debes facelas, hai risco, eu vinme moitas veces en situacións de ter que escapar; o problema é cando non eres capaz de ver o risco, dicir 'aí non podo entrar' ou 'de aí teño que escapar'».
Jefe de brigada
Alejandro Pais lleva treinta años como jefe de brigada de bomberos forestales de la Xunta. Nacido en Viveiro hace 53 años, estudió en la escuela de capacitación agraria en Santiago y al obtener el título de capataz agrícola le ofrecieron apuntarse para dirigir una brigada antiincendios. «Daquela eramos brigadistas, aínda se pagaba o seguro agrario e, dende 1996 ata agora, somos bombeiros forestais: uns funcionarios e outros persoal laboral. Pasamos por todas as etapas que, por desgracia, están pasando outros compañeiros en Castela León ou Madrid, con empresas privadas, salarios baixos e equipos de protección malísimos», comenta.
Su primera campaña fue en Tomiño, pero la segunda ya le llevó a Castro Caldelas, donde se quedó por amor: a su esposa y a la naturaleza. Enamorado de su trabajo, considera a los seis integrantes de la brigada que dirige (son siete contándolo a él) como su familia, por las largas jornadas que pasa con ellos. «Teño xente moi antiga, quero acordarme de dúas compañeiras que se xubilaron hai pouco: Gloria, unha das primeiras bombeiras forestais de Galicia (ela si que rompeu o teito de cristal), que traballou ata os 67 anos a pé de lume; e Ángeles, que se xubilou antes de tempo por unha lesión de ombreiro».
Su brigada pertenece al distrito 13 de Galicia, el de más incendios y superficie quemada, y su demarcación cubre las localidades ourensanas de Parada do Sil, Castro Caldelas, A Teixeira, San Xoán de Río, Chandrexa de Queixa, Pobra de Trives, Montederramo y Manzaneda. La mayoría de los integrantes ronda los 50-60 años, si bien cuenta con un joven en la treintena que ha cubierto una vacante. «A xente nova que se incorpora agora vén moi ben preparada, temos ata enxeñeiros e xente con ciclos medios e superiores que aguantan no rural e se meten a bombeiros como unha maneira de ascender logo a postos de axente forestal», explica Pais, quien indica que estas nuevas generaciones sustituyen a la figura tradicional de bombero forestal rural, gente que se apuntaba a las campañas de incendios como complemento a sus labores agrarias, «auténticos motores diésel que coñecen o monte como a palma da súa man, saben andar por el cunha motoserra e teñen unha cultura do lume enorme».
La responsabilidad que tiene sobre la seguridad de los integrantes de su equipo es la tarea que más le preocupa y ocupa a Pais como jefe de brigada. «Calquera fallo tanto na prevención coma na extinción é responsabilidade miña, moitos bombeiros rasos saben máis ca min pero se un se corta cunha motoserra ou queima unha cella, a resposabilidade xudicial e miña». De ahí que le conceda mucha importancia a la formación continua y a los protocolos de autoprotección. «Prefiro poñer a miña cabeza en risco e non a dun compañeiro. O lume forestal é dinámico, un cambio de vento supón un cambio no incendio, por iso eu en todo momento teño que ter prevista unha ruta de escape e un lugar seguro que teño que ir evaluando continuamente nun incendio e comunicarllo aos meus compañeiros» , expresa.
El abandono del rural y el cambio climático son dos factores que los bomberos veteranos señalan como claves en esta mayor agresividad de los fuegos forestales. Como datos de la evolución de los incendios, Pais se remite a las cifras de la Xunta que indican que en 1997 hubo 14.338 incendios en Galicia y 27.753 hectáreas quemadas, y en 2022, 1.713 fuegos y 51.642 hectáreas arrasadas. «En 2025 levamos más de cen mil hectáreas e estou por apostar que houbo menos lumes», dice. «Nos anos 90, na semana fantástica, como lle chamaba eu, apagabamos nun día entre sete e dez lumes, eran máis pequenos e atallábanse pronto. Ibas a calquera aldeíña e tiñas polo menos sete casas habitadas, hoxe se hai unha, grazas. Todos os velliños saían con catro ovellas, tres vacas, unha fouce nunha man e un paraugas colgado da espalda e ían limpando por onde pasaban, os pastores no inverno facían queimas controladas para rexenerar o pasto. Agora non hai rabaños, nós só podemos limpar as zonas públicas, pero o 90% son núcleos de poboación que non teñen franxas de protección, fincas e camiños privados sen limpar que forman unha carga brutal de combustible e xeran lumes fóra de capacidade de extinción, con lapas de entre tres e cinco metros e unha velocidade de propagación superior a un kilómetro por hora».
A ese cóctel explosivo hay que añadirle el aumento de temperaturas. «Estamos na sexta xeneración de lumes (na cuarta empezouse a falar de incendios interfaz, cando chegaban a zonas habitadas, como en Vigo en 2017). Falamos de incendios que crean o seu propio pirocúmulo (a nube famosa) e son capaces de crear a súa propia condición atmosférica, con correntes de vento fóra do normal, tormentas de lume e focos secundarios. Isto débese ao cambio climático: soben moito as temperaturas e non temos recuperación de humidade durante a noite», expone Pais.
Ante esta nueva situación, este jefe de brigada propone formar a la población para lo que va a venir. «Estamos enfrontándonos a un inimigo moito máis forte, temos que falarlle á poboación de como confinarse nunha vivenda, de autoprotección, de como nos poden botar unha man (deixar esa cultura de gravar todo co móbil e deixar o coche no medio da estrada que ás veces nos impide pasar co camión), como teñen que deseñar o seu xardín (os das urbanizacións das aforas das cidades tamén, porque algúns son ratoneiras)».
También queda pendiente, según indica Pais, evaluar las enfermedades profesionales del gremio. «Son moitos anos tragando fume, do lombo estamos bastante prexudicados por cargar peso, estamos expostos a golpes de calor, a noites enteiras ao lado dos lumes, e ao frío que vén despois; duchámonos e temos que pasar catro veces a esponxa para sacar o negro, as legañas son negras, os mocos tamén».
La motobombista
Susana Gómez dice que nació en una ciudad, A Coruña, por equivocación, ya que ella se considera de A Veiga (Ourense) y no paró hasta que consiguió retornar al monte que ama. Trabaja como motobombista desde 2007, primero participando en campañas como personal laboral y, desde 2023, con plaza de funcionaria de la Xunta en el distrito 8 de Galicia, en Quiroga (Lugo).
«Me encanta el monte y ayudar a que se apague un incendio, sentirme útil y llevar mi camión», dice esta mujer de 55 años que conduce una motobomba de once toneladas. Antes de eso fue conductora de transporte escolar en A Coruña, auxiliar de ayuda en el hogar, cobradora de peajes en la autopista, peón forestal... «Soy de esa gente que vuelve a la Galicia vaciada, aunque hay que decir que las políticas para retornar a los pueblos no son apropiadas, no nos dan facilidades, yo arriesgué todo para venirme aquí», dice.
Respecto a su trabajo, cuando no hay peligro de incendio hace guardias, se dedica a la limpieza de tanques de agua y sale con las brigadas con las que comparte base para conocer el terreno. Cuando hay fuego, acude con su motobomba de 3.500 litros de agua al lugar que le encomienden y desde la parte trasera suministra agua a medida que los bomberos le piden, yendo a recargar cuando es necesario. Como intervención más peligrosa, recuerda la última, en A Pobra do Brollón: «Venía el fuego envenenado, nos cogió en medio de los árboles y tuvimos que salir de esa zona; luego me enteré de que se quemó el coche de una brigada». De ese agosto «complicado», destaca la frustración de no conseguir sofocar los fuegos. Ser mujer en una profesión masculinizada no es para ella ningún problema. «Empecé conduciendo autobuses en A Coruña cuando comenzaron a hacer cursos para mujeres», comenta.
El más joven
Con 24 años, Iago Miguélez ya suma tres campañas como jefe de brigada de los bomberos forestales municipales y mancomunados de O Carballiño, de donde es natural, Vilar de Barrio y O Irixo, actualmente es personal laboral de la Xunta, en el distrito 12, en A Cañiza, y próximamente cubrirá una vacante en Salvaterra. Tras estudiar el ciclo medio de FP de agente forestal, se apuntó a la listas del servicio de prevención y extinción de incendios con el objetivo de ir ganando puntuación para promocionar internamente. «Ao final os que fixemos estes ciclos somos xente que nos gusta o rural e queremos protexer o monte; ser bombeiro é unha experiencia, non vou dicir divertida porque os lumes a ninguén lle gustan, pero boa».
Las labores de extinción de incendios más grandes que le han tocado por ahora han sido este verano en Carballeda de Avia y en otra ocasión en O Irixo. «Sendo municipais, traballabamos axudando aos bombeiros da Xunta a desplegar mangueiras, facendo contras, perimetrando ou sachando. É un traballo onde poden pasar moitas cousas, sobre todo na provincia de Ourense, onde os aires son moi cambiantes e sabes que un incendio grande sempre vai caer».
Como recién llegado al oficio, considera que la prudencia es fundamental: «Hai que ter cabeciña, é un traballo de risco, o mellor é preguntar aos que saben para ir gañando experiencia. Vexo xente da miña edade que se mete e logo pasa o que pasa», manifiesta.
Su experiencia trabajando como bombero municipal le permite hablar de la desigualdad salarial entre localidades. «Aquí na provincia de Ourense págase moi mal para a cantidade de incendios que hai e para as tarefas de desbroce a altas temperaturas que temos que facer. Compañeiros peóns na Costa da Morte cobran 1.500 euros, algo que non cobran nin os da Xunta», expresa. Lamenta también la escasez de medios: «Nas brigadas municipais dannos EPIS usados e cascos de vinte ou trinta anos».
Respecto al estado de abandono del monte, pone de manifiesto la resposabilidad de los particulares. «Cando fixen o control de pasos secundarios das casas, vin xente que sabe que ten as fincas e non se poñen dacordo para desbrozalas. Logo cando pasa algo, bótanse a culpa uns aos outros».
