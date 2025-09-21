2025, Ano Castelao | Cousas de Daniel (8)
A longa noite de pedra do exilio
O intenso e incesante labor político e cultural en Arxentina
Despois de que Castelao residira en Cuba e Nova York entre os anos 1938 e 1939, o primeiro facendo campaña a prol da República Española e o segundo sufrindo as penurias do exilio tras a derrota na Guerra Civil, desembarca no porto de Bos Aires procedente de Manhattan o 16 de xullo do ano 1940. A súa viaxe cara Arxentina obedecía ao compromiso que adquirira cos «irmáns bonaerenses» en 1939 de dirixir ao Partido Galeguista dende o exilio. «Acepto a designación de Xefe do partido mentres non poida funcionar democraticamente con sede en Galiza a nosa coalición», dicíalle por carta dende Nova York á colonia galega de Arxentina.
A República Arxentina era dos países que máis galegos acollera fuxindo da ditadura militar franquista, xunto coas repúblicas de México -que abrira as portas de par en par aos exiliados españoles- Chile e Uruguai. Ademais, na gran capital federal a colonia galega era a máis numerosa de toda Sudamérica, e acollía a xefatura da filial do Partido Galeguista. Por todo isto, para Daniel liderar ao pobo galego dende Bos Aires era o máis axeitado. «Poido asegurar que os galegos da Plata pesarán decisivamente sobre a nosa Galiza futura cando os tempos sexan chegados», escribíalle ao seu amigo, o ourensán Manuel Martínez-Risco.
Nada máis desembarca na capital bonaerense, Daniel comeza a desenvolver unha intensa actividade cultural para crear a maior conciencia galeguista posible no país. Por iso levará a cabo numerosas conmemoracións como o 25 de xullo, Día da Patria Galega; Mártires de Carral, en agosto; Galiza Mártir, en recordo das vítimas franquistas; e o axustizamento de Pardo de Cela, a fin de ano. Pero tendo sempre presente a loita nacionalista. Atopouse con que a Organización Republicana Galega (filial do Partido Galeguista) viña traballando a baixo ritmo, xa que a lexislación arxentina tiña prohibido as actividades políticas públicas dos exiliados. Daquela optou por crear a Irmandade Galega ao considerar que o partido non era o instrumento máis axeitado para relanzar o movemento galeguista.
No ano 1941, nas cidades máis importantes de Arxentina e tamén nas principais cidades do continente americano como Nova York, A Habana, Montevideo ou Santiago de Chile, as delegacións da Irmandade mobilizaban a unha boa parte da diáspora galega. Nos congresos anuais, que adoitaban celebrarse nunha destas capitais, Castelao sempre tiña unha actuación sobresaínte. «Pasaron os tempos escuros e hoxe contamos en América cunha impoñente opinión ao noso favor. As múltiples entidades de emigrados en Bos Aires, Montevideo ou Cuba están saturadas de galeguismo, grazas ás nosas prédicas e traballo. Os galegos depositaron en min a súa confianza e por iso tomei ao meu cargo a responsabilidade de dirixir un movemento, que terá fito cumprido coa liberdade de Galiza», diríalle por carta ao seu gran amigo afincado en Vigo, Valentín Paz-Andrade.
Galeuzca
O 9 de maio de 1941, con Daniel á cabeza, promóvese en Bos Aires o segundo pacto Galeuzca co que se pretende reclamar a autodeterminación dos tres pobos españois: Galicia, Euskadi e Cataluña. A coalición tamén tiña como obxectivo acadar o apoio dos países aliados que loitaban na guerra mundial contra o fascismo. Pero esta irmandade no exilio será un soño quebrado, pois non chegará a ter ningún resultado práctico a nível internacional. En apenas uns anos será descualificada, tanto polo presidente catalán, como polo lehendakari Aguirre, ao afirmar que Galicia non estaba a mesma altura que o problema catalán e o vasco. Isto afectou moitísimo a Castelao, que non dubidou en culpar da morte da coalición aos seus colegas vasco e catalán. «Galeuzca tiña o éxito asegurado ao corto e ao longo prazo, e quen a abandona por chegar a meta demasiado pronto está moi equivocado», afirmaría Daniel nunha carta dirixida a Manuel Irujo, ministro do Goberno vasco.
Na súa plenitude de alentos, Castelao tamén traballará durante os primeiros meses do ano 1941 na redacción e última preparación para a escena de Os vellos non deben namorarse, obra que se estreou o 14 de agosto no Teatro Mayo de Bos Aires. El mesmo, ademais de escribir os textos do libro, encargarase da labor plástica e posta en escena. Moldeará as caretas con que se enmascaraban os actores, os figurinos do fato que aparecía na escena, o decorado que lucía cada un dos cadros, os dous espantallos que introduciu na acción, e tamén ocuparíase da alta dirección escénica. A obra mantívose no cartel unha semana, estando os catro primeiros días a sala chea dun público exultante, e aínda que non foi traducida ao castelán senón representada na lingua da terra, recibiu unha grande acollida da crítica arxentina.
Pero a obra máis importante de Castelao nos anos do exilio foi, sen lugar a dúbidas, o libro Sempre en Galiza. Un vasto e complexo ensaio que recolle as vivencias de toda unha xeración de intelectuais, artistas e políticos do galeguismo. A primeira edición publicouse o 10 de marzo do ano 1944 en Bos Aires e aglutinaba nun só volume os tres libros escritos dende 1935 ata a actualidade. O día da presentación, cando Daniel ergueuse da mesa para falar en medio de tres mil almas aplaudindo con fervor, escoitáronse voces pedindo ao unísono: «Castelao, Presidente! Goberno no exilio». Nunha segunda edición póstuma incluiranse textos escritos entre 1947 e 1948 tras o seu paso polo Goberno da República Española en París.
O Consello de Galicia
No ano 1944, coa máis que previsible derrota dos nazis na Segunda Guerra Mundial e, polo tanto, a inminente vitoria dos aliados, facíase preciso que as nacións periféricas do Estado español (cataláns, vascos e galegos) ideasen unha estratexia conxunta co fin de derrocar a ditadura franquista e poder restaurar a democracia en España. Neste contexto de cambios internacionais, e para dotar a Galicia dun órgano político no exilio co que defender o seu autogoberno, créase o 15 de novembro de 1944 o Consello de Galiza. O lugar escollido sería a Casa de Galicia da capital uruguaia, pois en Arxentina a lexislación vixente non era a máis axeitada para a súa formalización.
Con carta dirixida ao lehendakari vasco, afincado en Nova York, Castelao expresáballe as súas inquedanzas ao respecto: «O pobo galego expresou a súa vontade democrática en dous actos: o das eleccións xerais de 1936 e o do plebiscito autonomista no mesmo ano. Por iso que o mesmo día que se constitúa o Consello de Galiza invitaremos a todos os deputados galegos refuxiados en América a formar parte del».
Os cargos elixidos democraticamente nas circunscricións galegas nas últimas eleccións xerais celebradas en España arroxaran un saldo de 27 deputados para as forzas de esquerdas e 22 para as de dereitas, aínda que no exilio americano destes soamente ficaban arredor de catorce parlamentarios. Neste contexto político , proclaman a Castelao presidente do Consello de Galiza, estando acompañado polos deputados Ramón Suárez Picallo, Antón Alonso e Elpidio Villaverde. A lexitimidade deste novo órgano político quedaba avaliada pola ratificación que o Estatuto de Autonomía acadara en Galicia no referendo do 29 de xuño do ano 1936. Así mesmo, as outras nacións históricas de España fixeran o propio con anterioridade, pois o Goberno catalán reconstituírase en 1940 en Londres, e o vasco nos Estados Unidos no ano 1942.
O ano 1945 comeza con tristura para Daniel xa que morre a súa nai en Rianxo aos oitenta anos de idade, e aínda que queda afectado animicamente, a mediados de ano expón en Montevideo as súas estampas Nós-Álbums de guerra coas que denuncia as atrocidades do fascismo sufridas polos galegos durante a guerra civil española. Tamén debuxa un retrato a carbón e mais un óleo de grandes dimensións titulado A derradeira leición do mestre para homenaxear ao seu querido amigo o mestre Alexandre Bóveda, pois o 17 de agosto, o Día dos Mártires Galegos, inaugúrase un busto na súa honra no Centro Ourensán de Bos Aires. Estas son as derradeiras obras pictóricas de Castelao e en ambas homenaxea ao mestre Bóveda, figura clave do Partido Galeguista fusilado en 1936 na Caeira (Poio) ao comezo da Guerra Civil.
Logo dun primeiro intento fracasado de convocatoria de Cortes Españolas en México, estas teñen lugar o 17 de agosto do ano 1945. O apoio do Goberno mexicano de Lázaro Cárdenas aos republicanos españois no exilio foi fundamental, tanto en termos de acollida como de apoio político e material. Nesta primeira xuntanza, Diego Martínez sae elixido Presidente da República ocupando a vacante deixada por Manuel Azaña, e sendo a súa primeira decisión encargarlle ao republicano José Giral, residente en México, formar un novo Goberno. Nun principio Galicia quedou fora do Executivo xa que non puidera tramitar o seu Estatuto de Autonomía nas Cortes en 1936 por mor do alzamento militar. Con todo, o feito de que Castelao presidise o Consello de Galiza e mais o dinamismo que despegara o pacto Galeuzca nos anos 1944/46, foron determinantes para que a voz dos galegos se escoitase na segunda xuntanza das Cortes en México no mes de novembro de 1945, e se tivera en conta a súa presencia no futuro.
Deste xeito, no segundo Goberno da República Española -asentado en Francia dende o 8 de febreiro de 1946- modifícase a composición do Executivo co fin de aglutinar un maior apoio de todo o abano de forzas republicanas. Por iso que se incorporan tres novos ministros sen carteira entre os que se atopa Castelao, como representante do pobo galego; Santiago Carrillo, representando ao PCE; e o republicano Rafael Sánchez. Antes de partir cara París, cunha ilusión desbordante, Daniel expresáballe a súa satisfacción ao presidente José Giral a través dun cablegrama fechado o 27 de xullo do ano 1946: «Acepto la representación honrosa de diputado en su Gobierno, nombramiento deseado por la colectivadad gallega de América. Stop. Saludos cordiales».
Diverxencias entre os exiliados
Pero a pesar dos avances conseguidos polo Goberno español diante da ONU, como a declaración de repudio ao goberno franquista recomendando a retirada de embaixadas de Madrid, non todas as forzas políticas de España estaban de acordo en que o mellor para a democracia fose retornar á República. Sectores importantes da política nacional preferían unha monarquía parlamentaria. Isto carrexará unha crise institucional, e por presións internas, o Goberno de Giral dimite o 22 de xaneiro de 1947.
O día anterior, nos espellos devalantes do Sena cando o serán do inverno esmorecía, Daniel dará un maxistral discurso como ministro diante do Congreso. A defensa que fixo do Goberno republicano e do seu presidente Giral non serviría de moito, e semellaba darse conta que estaba pronunciando o réquiem pola República. Segundo el «A liquidación ou degradación da legalidade republicana nos termos en que se están formulando a prol dunha suposta conspiración monárquica, só servirá para enterrar toda a forza moral da causa republicana pola que morreran milleiros de cidadáns».
Tras o seu cesamento como ministro, Castelao regresa a Bos Aires en xullo do ano 1947 onde se lle fan unhas probas médicas. Estas confirman que a enfermidade pulmonar que arrastraba dende Francia podería tornarse mortal en moi pouco tempo. Por iso que prepara a conciencia a súa intervención para as Xornadas Galegas do 25 de xullo de 1948 que culminarán co famoso discurso maxistral «Alba de groria», que pronunciou no Teatro Arxentino de Bos Aires. Esta derradeira intervención pública de Daniel constitúe o cume da súa oratoria política e considérase o mellor discurso en lingua galega de todos os tempos. Comeza inspirándose na arenga que Otero Pedrayo pronunciou no Teatro García Barbón de Vigo con motivo do Día de Galicia do ano 1931: «Se no abrente deste día puideramos voar sobre a nosa terra» para continuar invocando ao apóstolo Santiago, abandeirado da festa grande de Galicia, e á Santa Compaña de inmortais galegos. «Porque foi no meu tempo cando esta festa de Santiago converteuse no Día da Patria Galega grazas a homes sobresaíntes da miña xeración que a impulsaron (Vicente Risco, Villar Ponte, Ramón Cabanillas, Paz-Andrade, Otero Pedrayo...) para que fora día de orgullo de todos os galegos». Continúa o discurso de afervoada oratoria enxalzando a lingua galega, custodia da cultura nacional, e eloxiando ao pobo galego da súa terra amada.
Primeiros diagnósticos do cancro
A doenza que xa comezara a manifestarse en París remanece con toda crueza a comezos do ano 1949. Tratábase dun carcinoma que no momento en que verdadeiramente foi diagnosticado xa resultaba imposíbel curalo. Como signo final da súa creatividade, Castelao asinará uns poucos exemplares numerados do gran libro As cruces de pedra na Galiza. «Pensei nas fontes, nos hórreos, nas sepulturas, e de súpeto descubrín nos cruceiros unha sinal da nosa arte popular aínda por estudar. E velaí que foi o que máis me importou».
Os últimos nove meses da súa intensa vida permaneceu internado no domicilio baixo supervisión médica, ata que as dores insoportábeis aconsellaron unha cirurxía desesperada que se realizou a vida o morte no hospital do Centro Galego de Bos Aires. Como home bo e xeneroso que foi, deixou testamento para os seus herdeiros políticos na inmensa obra Sempre en Galiza, recompilación mestra da loita da súa xeración por acadar a liberdade do país.
O dia 7 de xaneiro de 1950, dúas semanas antes de cumprir 64 anos, Castelao falece en Bos Aires vítima dun cancro de pulmón, comezando a partir destes intres a xurdir o mito que chegará vivo ata os nosos días.
