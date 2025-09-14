Un siglo de blues

Una noche de invierno de 1949 un enfrentamiento entre dos hombres en un salón de baile de la localidad de Twist, en Arkansas, provocó un incendio causado por una estufa de queroseno que se derramó durante la pelea. B.B. King iba a actuar aquella noche en el local y había dejado en el escenario su primera guitarra, una Gibson acústica que acababa de comprar con los ahorros de su trabajo como conductor de tractores. En medio de las llamas y arriesgando la vida, pudo rescatarla del fuego milagrosamente. La causa de la pelea entre los dos hombres había sido una mujer llamada Lucille. Desde entonces B.B. King decidió ponerle este nombre a todas sus guitarras.

B.B. King, el mejor guitarrista de blues de todos los tiempos, nació el 16 de septiembre de 1925, hace cien años, en la cabaña que ocupaban sus padres en una plantación de algodón de Misisipi. Eran los años en los que el Ku Klux Klan aterrorizaba a las comunidades negras del sur de los Estados Unidos y aún se veían colgados de los árboles aquellos extraños frutos a los que cantó Billie Holiday.

Su madre, separada, murió cuando B.B. King tenía nueve años, y se educó en Kimichael con su abuela materna, que lo metió en el coro de la iglesia baptista a la que acudía los domingos. También le hablaba de un primo lejano, Bukka White, que había grabado discos, y le animó a que se hiciese también cantante, así que empezó a interpretar piezas como solista en las iglesias de la zona. Durante su adolescencia fue un fanático admirador de Frank Sinatra, pero la música por la que se sentía atraído eran los góspel y los blues de las comunidades negras en las que se había educado. Entre sus influencias reconocidas, la de los bluesmen Louis Jordan y T-Bone Walker.

Lo dejó todo para dedicarse a la música y se fue a Memphis a conocer al primo Bukka, muy relacionado con los ambientes de rhythm and blues. B.B.King comenzó a ser conocido en los años cuarenta en aquellos ambientes gracias a él, que lo recomendó para que lo dejasen cantar en emisoras de radio de la zona. Grabó sus primeros discos formando parte de los Blues Brothers y en 1952, ya como B.B. King, un álbum que incluía «Three O’Clock Blues», con el que llegó por primera vez al número uno de las listas de Billboard, un tema que mantuvo siempre en su repertorio. Volvería con frecuencia al número uno: «The Thrill Is Gone», «Sweet Sexteen», «You Know I Love You»…

Algunos de los grandes iconos de la música popular del siglo XX deben a B.B. King parte de su carrera. Elvis Presley aprendió de su estilo cuando coincidió con él en Memphis a principios de los años cincuenta. B.B. King elogió el coraje de Presley por atreverse a participar en un concierto de músicos negros: «que un joven blanco apareciera en una función completamente negra requería agallas». King confesó en una entrevista que quien cantaba con él en el primer disco de los Blues Brothers originales no era otro que Elvis. Los Beatles no incluyeron ninguno de sus temas en su repertorio pero Lennon y Harrison admitieron su influencia y los Rolling Stones reconocieron siempre su magisterio: algunas de sus canciones como «Rock Me Baby» son homenajes a B.B. King. En 1969 le pidieron que los acompañara en su gira por los Estados Unidos.

B.B. King grabó más de sesenta álbumes, muchos en directo, y atravesó las décadas gloriosas del pop de los años 60 y 70 manteniendo un prestigio inamovible. Músicos de todos los estilos manifestaron siempre respeto por su figura. Fue uno de los intérpretes que actuó más veces en directo en escenarios de todo el mundo, con solistas que se hicieron famosos a su lado. En 1956 llegó a dar 342 conciertos, a pesar de sus problemas de salud con la diabetes. Durante sus últimos años de vida continuó actuando con grandes músicos como Eric Clapton, John McLaughlin, Bonnie Raitt, Gary Moore… que competían por tenerlo a su lado. También con el español Raimundo Amador, a quien le unió una gran amistad. Tuve la oportunidad de asistir al concierto que dieron en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid en 1998, del que salió el álbum «Noche de flamenco y blues».

A lo largo de su vida B.B. King recibió numerosos premios, entre ellos quince Grammy, y escribió su autobiografía, «Blues All Around Me». Se casó dos veces y tuvo 15 hijos, entre naturales y adoptados. En 1987 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Murió el 14 de mayo de 2015 en su casa de Las Vegas mientras comía. Su entierro se celebró en Indianola, donde había nacido, después de que un cortejo fúnebre recorriera varias localidades acompañado por una banda que interpretaba «When The Saints Go Marching In» y temas de su repertorio.